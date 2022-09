Mansesta tuttu lyöjäjätti Juha Niemi heräsi – Tahko tasoitti välierien voitot yli 3 600 katsojan edessä

Manse PP ei kyennyt miesten Superpesiksen toisessa välierässä kääntämään kumpaakaan tiukkaa jaksoa edukseen.

Aamulehti

Pihkalan perinteikkään pesäpallostadionin katsomot olivat torstaina täyteen ahdetut.

Paikalle saapunut yleisö halusi tietää, olisiko kotijoukkue Hyvinkään Tahkosta lainkaan haastamaan Manse PP:tä miesten Superpesiksen välieräsarjassa, vai kävelisikö Tampereen tähtisikermä vaivatta finaaleihin.

Vastaus oli: ei kävele. Vaisun avauspelin jälkeen Tahkolta löytyi 3 640 katsojan edessä puolivälieristä tuttu taisteluilme.

Tahko taisteli molemmilta jaksoilta täpärät voitot ja juhli voittoa lukemin 2–0 (4–3, 6–5). Otteluvoitot ovat nyt tasan 1–1, ja finaalipaikka irtoaa kolmella voitolla.

”Emme ansainneet tänään voittoa. Välierissä pitää kyetä parempaan ulkopelaamiseen, kuin mitä tänään esitettiin. Siksi Tahko otti ansaitsemansa voiton”, sanoi Mansen pelinjohtaja Juhani Lehtimäki.

Niemi onnistui

Tampereelta viime vuosilta tuttu Tahkon lyöjämörssäri Juha Niemi jäi ensimmäisessä pelissä kokonaan juoksuitta. Niemi on useamminkin ollut vaikeuksissa Juha Puhtimäen käsittelyssä, mutta tällä kertaa hän onnistui tärkeässä ottelussa.

Niemi käytti heti ensimmäisen tilanteensa hyödykseen ja kotiutti Konsta Lehtolan, toisen Manse-taustaisen avausottelussa välillä vaikeuksissa olleen pelurin. Kaikkiaan avausjaksolla Niemi iski kolme juoksua Tahkon kammetessa viimeisessä sisävuorossa takaa 4–3-voittoon.

”Ensimmäisellä jaksolla Tahko teki oikeastaan kaikista heidän tilanteistaan juoksut, ja vielä hyvillä lyönneillä. Ihan ottamattomia välilyöntejä”, Lehtimäki sanoi.

Toisella jaksolla lopullinen ero jäi yhtä suureksi – tai tarkemmin ottaen pieneksi.

Ratkaisevaksi jaksoista jälkimmäisellä muodostui Kalle-Tapio Huuskon läpilyönti. Mansen jaksovoitto ja supervuoro alkoivat näyttämään todennäköisiltä, kunnes Huusko latasi kakkospuolelta pallon Pihkalan maineikkaalle muuntajalle ja Tahkon tilille 1+2 juoksua lisää.

”Toisella jaksolla olimme kyllä vahvasti niskan päällä, mutta kaikki heidän juoksunsa tulivat siinä vähän meidän virheillämme, ja he saivat hyvän hengen päälle”, kertasi Lehtimäki.

Manse voitti kolmostilanteet ottelussa 24–14, mutta kotiutustehokkuudessa Niemi ja toinen kolme juoksua lyönyt kokenut jokeri-Juha, Tahko-legenda Juha Korhonen, vetivät pidemmän korren.

”Teimme tosi hyvin tilanteita, ja juoksumääränkin pitäisi varmaan riittää. Ulkopelirauha kuitenkin puuttui, ja juoksut tulivat käsistä.”

Lauantaina Kauppiin

Torstain puhuttanein pesisaihe oli Mansen naisten pelinjohtajan Jari Caverneliksen käytös keskiviikkona kolmannessa Virkiä-välierässä. Liitto kertoi aloittavansa pelinjohtajan provosoivasta tuulettamisesta kurinpitomenettelyn.

Lue lisää: Manse PP:n pelinjohtajan käytös etenee kurinpidon käsittelyyn – Virkiä jätti tutkintapyynnön: ”Osoitti täydellistä vastustajan sekä pelin kunnioituksen puutetta”

Myös Lehtimäki tunnetaan otteluissa tunteella elävänä ja hyvin näkyvästi joukkueensa suorituksia juhlivana hahmona.

”Se on sellaista spontaania”, sanoi Lehtimäki lyhyesti omasta tuulettamisestaan.

Keskiviikon puhuttaneita tapahtumia Lehtimäki ei kertomansa mukaan ole nähnyt, eikä halunnut kommentoida koko aihetta enempää. Keskittyminen oli suunnattu täysin kohti tulevaa lauantaita, jolloin kolmas ottelu pelataan Kaupissa kello 16 alkaen.

Hyvinkäälle palataan taas maanantaina 5. syyskuuta, jolloin ottelusarja on ensimmäistä kertaa katkolla lauantain voittajalle. Hyvinkäällä yleisö on herännyt toden teolla Tahkon tueksi, ja sen kaikissa kolmessa miesten pudotuspelien kotiottelussa on ollut yli 3 000 katsojaa.

”Vierasjoukkueenakin on mukavaa pelata, kun on paljon yleisöä”, Lehtimäki kehui.