Urheilu | Viikon ottelu

Suora lähetys lauantaina kello 16: Rynnistääkö Manse PP välieriin Lapualla?

Manse PP on voiton päässä naisten Superpesiksen finaaleista. Ensimmäinen katkonpaikka Lapuan Virkiää vastaan on lauantaina välieräsarjan neljännessä ottelussa. Aamulehti näyttää ottelun yhteistyössä Ruudun kanssa tässä artikkelissa. Pelitallenne on katsottavissa viikon ajan.

Pääseekö Manse PP juhlimaan lauantaina vieraskentällä?

Aamulehti Naisten Superpesiksessä tamperelainen Manse PP voi varmistaa finaalipaikkansa lauantaina, kun joukkue pelaa Lapuan Virkiää vastaan kello 16 alkaen. Aamulehti näyttää ottelun yhteistyössä Ruudun kanssa. Pelin jälkeen juttuun lisättävä tallenne on katsottavissa viikon ajan. Manse PP johtaa välieräsarjaa voitoin 2–1.