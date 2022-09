Joko on vihdoin Suomen vuoro juhlia? Näin käy maaottelussa Ruotsia vastaan tilastojen perusteella

Suomen miesten joukkueelle voi tulla Topi Raitasta ikävä. Naisten lähtökohta on parempi.

Aamulehti

Suomella on suuri haaste edessään, mikäli se aikoo jatkaa EM-kisojen yleisurheilubuumia myös perinteisessä maaottelussa Ruotsia vastaan.

Ruotsi jäi pitkästä aikaa Suomen taakse mitalitaulukossa Münchenissä, mutta tason leveydessä länsinaapuri oli silti aavistuksen edellä. Ruotsi (13) sai kahdeksan parhaan joukkoon enemmän urheilijoita kuin Suomi (9).

Suomen miehet ovat voittaneet maaottelun vain kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana. Naiset ovat pystyneet voittoon samassa ajassa kahdesti. Ruotsi on vienyt molemmat voitot kolme kertaa putkeen.

Tältä näyttää tämänkertainen maaottelu tilastojen perusteella.

Raitasen poissaolo ratkaisee?

Ruotsi on lievä suosikki miehissä. Tilastot povaavat Ruotsille voittoa pistein 223–209. Ottelu on käännettävissä Suomen eduksi, mutta se vaatii onnistumista tietyissä lajeissa.

Suomelle vahvoja lajeja ovat 200 metriä, pika-aidat, korkeus, seiväs ja keihäs. Sen sijaan luvassa on kylmää kyytiä pitkillä juoksumatkoilla. Ilman ihmeitä Ruotsi vie selkeät voitot 1 500 metrillä, 5 000 metrillä ja 10 000 metrillä sekä esteissä.

Euroopan mestarin Topi Raitasen poissaolo koronan takia kirpaisee pahasti Suomen joukkuetta. Hänen piti juosta 1 500 metriä ja esteet. Raitasen poissaolo voi olla jopa ratkaiseva maaottelun voiton kannalta.

Myös kuulassa ja kiekossa suomalaiset jäänevät statistin rooliin, joskin kiekkotähti Daniel Ståhlin kuulavire on arvoitus. Jos hänellä pysyy tekniikka kasassa kakkoslajissaan, Ruotsi vie siitäkin kolmoisvoiton.

Suomalaisten mahdollisuudet piilevät etukäteen tasaisten lajien kääntämisestä edukseen. Muiden muassa Ikaalisten Samuli Samuelssonin rooli on merkittävä 100 ja 200 metrillä sekä pikaviestissä. Suomi on 200 metrillä vahvoilla, mutta erot ovat hyvin pienet. Siksi se on yksi avainlajeista.

Myös 400 ja 800 metriä ovat Suomelle tärkeitä. Tilastot povaavat molemmista pisteiden osalta tasapeliä.

Ratakierroksella edessä on tasainen kamppailu, josta suomalaisten pitäisi napata pluspisteitä taskuunsa. 800 metrillä Joonas Rinteen ja Ville Lampisen on puristettava toinen ja kolmas sija kotiin Andreas Kramerin takana.

Tilastoja parempaa tulosta on otettavissa myös 400 metrin aidoista. Varsinkin Tuomas Lehtosen pitäisi pystyä estämään Ruotsin kolmoisvoitto.

Kolmiloikassa tilanne on hieman samanlainen kuin 200 metrillä: tilastot povaavat Suomelle selkeää pistevoittoa, mutta sijoituksista käydään tiukkaa senttipeliä. Siksi siinä piilevät myös isot vaaran merkit.

Vahvoja lajeja riittää

Naisten maaottelu päättyy tilastojen mukaan Suomen eduksi 221–211.

Suomella on useita vahvoja lajeja, joissa sen pitäisi ottaa selkeä pistevoitto, jopa kolmoisvoitto. Tällaisia ovat 400 metriä, seiväs, kolmiloikka, moukari ja keihäs.

Myös molemmat aitamatkat ovat vahvasti kallellaan Suomelle, mutta niissä kilpailu on selkeiden kärkinimien Reetta Hurskeen ja Viivi Lehikoisen takana tiukkaa.

Lehikoinen on tärkeä urheilija Suomelle. Hän juoksee 400 metriä aitojen kera ja ilman vain kahden tunnin sisään ja mahdollisesti myös pitkän viestin seuraavana päivänä.

Pikajuoksut ovat Ruotsille vahvoja, mutta Suomella on niissä sauma venyä Anniina Kortetmaan johdolla. Pidemmillä matkoilla Suomi jäänee alakynteen. Varsinkin esteissä Ruotsin kolmoisvoittoa on lähes mahdoton estää.

Keihäänheittäjien perustaso ei ole ollut lähelläkään kauden parhaiden tulosten paikkeilla, mutta maaottelun voiton kannalta ruotsalaiset eivät saisi yllättää.

Korkeus ja kiekko voivat nousta isoon asemaan. Tilastot ovat korkeudessa niukasti Suomen puolella, mutta herkässä lajissa voidaan raskaan kauden jälkeen nähdä mitä vain, varsinkin kun tasoerot ovat pienet.

Salla Sipponen on kiekossa tilastokärki, mutta siitä huolimatta jopa Ruotsin kolmoisvoitto on mahdollinen. Suomalaisilla on venymisen paikka.

Yleisurheilun maaottelu Helsingin Olympiastadionilla 3.–4. syyskuuta.

Juttua korjattu 2.9. klo 19.44: Tilastoista puuttuivat alun perin kolmiottelut. Tilastoihin päivitetty myös keihäänheittäjä Toni Keräsen ja juoksija Camilla Richardssonin poisjääntien vaikutukset.