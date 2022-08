Susijengi voi murtaa alkavissa EM-kisoissa vielä yhden lasikaton – Suomen suoritusta arvioitaessa on muistettava yksi tärkeä asia

Suomen uusi pelaajapolvi alkaa kirjoittaa tarinaansa arvokisatasolla. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

Aamulehti, Praha

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli hohdokkaita viikkoja syyskuun alussa vuonna 2017. Helsingin areena pullisteli EM-alkulohkopeleissä, kun Susijengi ulvoi terhakkaasti 2010-luvun buumin rakentaneen runkonsa ja nuoren tulokkaan Lauri Markkasen yhdistelmällä.

Suomi hullaannutti viisinumeroiset kotiyleisöt kaatamalla alkulohkossa Ranskan, Kreikan, Puolan ja Islannin. Vain tuleva Euroopan mestari Slovenia oli parempi kolmen pisteen marginaalilla.

Neljännesvälieriin itseluottamusta syystäkin uhkunut Suomi matkasi Turkin Istanbuliin. Kotiyleisön tuki oli poissa. Turnauksen ensimmäisessä kerrasta poikki -ottelussa Italia piti Suomelle oppitunnin voittavasta koripallosta pudotuspelimaailmassa. Nicolo Melli kovisteli Markkasen pimentoon, Marco Belinelli upotti viisi kolmosta. Suomen EM-huuma päättyi nopeasti ja tylysti.

Suomen maajoukkueelle 2010-luku oli sen menestyksekkäin vuosikymmen sitten 1960-luvun, mutta urheilullisesti susilauman kakku ei koskaan saanut päälleen sitä kruunaavaa kirsikkaa, pudotuspeliottelun voittoa arvokisoissa. Arvokisojen pudotuspeliottelua Suomi ei ole koskaan historiassaan voittanut, sillä 1960-luvulla pudotuspelit alkoivat vasta välieristä. Muut pelasivat sijoitusotteluita.

Suomi aloittaa perjantaina Tšekin Prahassa uuden pelaajasukupolven tarinan arvokisatasolla. Uudella pelaajapolvella on kaikki mahdollisuudet onnistua siinä, missä edeltävä polvi epäonnistui.

Kakkospaikka ulottuvilla

Perusasiat ensin: neljässä maassa pelattavat EM-kisat ovat erittäin kovatasoiset. Aiemmissa EM-kisoissa NBA-tähtien poissaoloja nähtiin harmillisen paljon, mutta nyt tilanne on kääntynyt. Maailmassa on tasan kaksi ihmistä – Stephen Curry ja Kevin Durant – joilla on oikeus kimpaantua, jos sanoo, että EM-kisoissa pelaa maailman kolme parasta koripalloilijaa: järjestyksessä Giannis Antetokounmpo (Kreikka), Luka Dončić (Slovenia) ja Nikola Jokić (Serbia).

Suomen onneksi myös sinivalkoinen maajoukkue on timmissä tikissä. Sen viimeisin työnäyte on väkevä – sunnuntaina varmistunut MM-paikka karsintojen ensimmäisenä eurooppalaisena maana. MM-kisoihin selviää 12 eurooppalaista maata. Suomi on nykykunnossaan Euroopan kuvitteellisessa tasolistauksessa jossain sijojen 8–12 välillä.

Tämä fakta muistaen on helppo todeta, että jääminen Prahassa alkulohkoon (neljä parasta etenee neljännesvälieriin) olisi suuri pettymys. Serbia on D-lohkon ylivoimainen suosikki, Hollanti jää viimeiseksi. Sijoilla 2–5 kaikki on auki.

Tšekki on hallitseva olympiayhdeksikkö ja MM-kutonen sekä raivoisan kotiyleisönsä tukema, mutta sen pelin sielu ja sydän Tomáš Satoranský on loukkaantunut. Jopa koko turnauksessa pelaaminen on vaarassa. Ilman Satoranskýa Tšekki ei ole lähellekään yhtä vaarallinen. Puolan ja Israelin käyrät ovat olleet laskusuunnassa. Puola ei selvinnyt MM-karsinnoissa edes jatkolohkoon. Israel puolestaan hävisi viime viikolla MM-karsinnoissa sekä Suomelle että ilman pelintekijävelhoaan Ludvig Håkansonia pelanneelle Ruotsille.

D-lohkon kakkospaikka suorastaan kutsuu Suomea puoleensa. Suomi pelaa laadukkaasti ja korkealla itseluottamuksella, minkä lisäksi se saanee isäntäjoukkueen ulkopuolelta parhaan fanien tuen taakseen.

Kakkospaikka tietäisi neljännesvälieriin voitettavissa olevaa vastustajaa C-lohkosta – todennäköisesti Italiaa tai Kroatiaa. Italia on kärsinyt Tšekin tavoin tähtipelurinsa (Danilo Gallinari) tuoreesta loukkaantumisesta. Kroatian Suomi pudotti MM-karsintojen jatkolohkosta tänä kesänä.

Neljännesvälierissä häviäminen olisi nykyvire huomioiden harmi, mutta on syytä muistaa Suomen tulevaa EM-turnausta arvioitaessa, että nykyinen pelaajarunko vasta horjuu ensimmäisiä askeleitaan yhdessä arvokisatasolla. Nykyrungon huippusuorituksia voidaan odottaa EM-kisoista vuosilta 2025 ja 2029 – ei vielä tulevina viikkoina.

Lauri Markkaset, Elias Valtoset, Edon Maxhunit ja Mikael Jantuset ovat vasta lähestymässä uransa mehukkaimpia vuosia.

Puolivälieräpaikka ja mainitun historiallisen pudotuspelivoiton ottaminen on Suomen ulottuvilla. Tämä tietäisi nuorelle pelaajapolvelle upeaa alkua oman tarinansa kirjoittajina sekä fantastisia jäähyväisiä 2010-luvun kapteenille (Shawn Huff) ja kenraalille (Petteri Koponen) uriensa viimeisissä peleissä.

Lue lisää: Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi on ottanut urallaan kaksi isoa riskiä, jotka ovat auttaneet hänet huipulle – nuorelle Tuoville teatteri oli urheilua tärkeämpää

Lue lisää: Topias Palmi murtautui EM-kisajoukkueeseen, myös Miro Little mukana

Lue lisää: Susijengi pelasi Tallinnassa Sasu Suurhallissa – Susijengin MM-paikan lipeäminen vaatisi ihmeen, näin lähellä historiallinen saavutus on

Lue lisää: Susijengi sytytti Tampereen jääkiekko-otteluista tuttuun roihuun – tältä Nokia-areena näytti koripallopyhättönä

Lue lisää: Tamperelaisyleisö hurrasi seisaaltaan Susijengin lopettaville legendoille – Lauri Markkanen kiusoitteli Shawn Huffia Nokia-areenan uumenissa: ”Hyvältä näytti tänäänkin!”