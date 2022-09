Manse PP:n miehet voiton päässä finaalipaikasta – Perttu Ruuska kuritti entistä Manse-peluria koukkunäpeillään, konkari antoi varoituksen: ”Kyllähän siihen lyödään, jos hän niitä pudottelee”

Miesten Superpesiksessä loppuottelupaikka on maanantaina katkolla Manse PP:lle. Hallitseva mestari voitti Hyvinkään Tahkon lauantaina Kaupissa lukemin 2–0 (5–3, 7–0). Otteluvoitot välieräparissa ovat Manselle 2–1.

Manse PP nostatti Kaupissa jo pientä karnevaalitunnelmaa, kun se voitti Hyvinkään Tahkon miesten Superpesiksen kolmannessa välierässä 2–0 (5–3, 7–0). Manse on enää voiton päässä finaaleista.

”Olimme selkeästi edellä tänään. Siinä oli pieni hetki, yksittäinen sisävuoro, jossa Tahko sai jotain aikaan. Muuten pidimme ulkopelin hyvin. Sisäpelissä teimme ehdottomasti riittävästi ja vähän ylikin. Hyvä peli”, kommentoi Mansen pelinjohtaja Juhani Lehtimäki ottelua.

Heikon vieraspelin jälkeen Manse PP sai unelma-alun kolmanteen näytökseen. Jokeri Perttu Ruuska löi kotijoukkueen kahdella koukkunäpillään 2–0-johtoon. Juoksuissa Mansea avitti viime kaudella seuraa edustanut Konsta Lehtola, jonka näpeissä pallo poltteli molemmilla kerroilla. Lehtolalla oli hankala peli Kaupissa myös ensimmäisessä välierässä. Tästä huolimatta sieppari ei ollut varsinaisesti merkitty pelaaja.

”Siinä takasessa oli pienen paikka, kumpi tahansa pallon siitä hakee, Eero Kuitunen kulmasta tai Konsta. Ne juoksut tulivat vähän halvalla. Mutta kyllähän siihen lyödään, jos hän niitä pudottelee”, Mansen Henri Puputti kertoi.

Vielä ensimmäisellä jaksolla Mansen ulkopeli ei ollut niin timanttisen kovaa kuin mihin on totuttu. Tahko hyödynsi vähät tilanteensa ja tuli juoksun päähän Juha Niemen kahdella lyödyllä.

Jakson loppulukemat 5–3 syntyivät Ruuskan koukkunäpistä, jonka perään lähtenyt Lehtola pudotti jälleen ennen kuin sai pallon lähtemään kotipesään.

Mitä tapahtui? Manse petrasi ulkopeliään Tahko hyödynsi Mansen räpylävirheet hyvällä prosentilla ja piti ensimmäisen jakson juoksujen valossa tiukkana. Perttu Ruuska vei jokerien taiston lyömällä kolme juoksua Tahkon Juha Niemen kahta vastaan. Toisella jaksolla Manse pelasi erinomaista ulkopeliä. Tahko ei saanut rakennettua ainoatakaan kolmostilannetta. Ratkaisunmakua tuli jo kolmannessa vuoroparissa, kun Henri Puputti ja Simo Vainikainen löivät kunnarit. Koko ottelun kolmostilanteet menivät Manselle 21–7. Voitto heltisi lukemin 2–0 (5–3, 7–0). Manselta ottelun parhaina palkittiin Juha Puhtimäki ja Perttu Ruuska. Yleisöä 1 928. Neljäs välierä Hyvinkäällä maanantaina kello 17. Voitolla Manse loppuotteluihin Vimpelin Vetoa vastaan. Otteluvoitot 2–1.

Kahdet seisovat aplodit

Vaikka Kaupissa oli liki 2 000 katsojaa, karnevaalitunnelma ei vielä koleassa säässä pelatussa ottelussa ollut samoissa sfääreissä kuin viime syksynä. Pieniä maistiaisia kuitenkin saatiin toisella jaksolla, jolle Manse petrasi ulkopeliään.

Tampereelle oli saapunut kymmeniä Tahko-faneja, joista suuri osa oli ottanut paikkansa seisomakatsomosta kakkospuolelta. Pelin aikana vieraskannattajat huusivat ahkerasti Leevi Lehdon nimeä, joka pelasi tietyt tilanteet kakkospesällä.

Lehto esiintyi mainiosti ulkona, ja erityisesti toisella jaksolla hän pääsi tuulettamaan useita kertoja polttoja vieraskannattajien edessä.

”Onhan se ihan hauskaa päästä vähän näyttämään sinne. Mutta ei se huutelu suuremmin vaikuta kuitenkaan. Naureskelee vain, jos tulee hyviä juttuja. Sillä siitä pääsee”, Lehto sanoi.

Leevi Lehto (kuvassa) pääsi tuulettamaan kakkospesällä useita polttoja. Yhteispeli Simo Vainikaisen kanssa toimi erinomaisesti toisella jaksolla.

Jakson edetessä myös tamperelaisyleisö alkoi lämmetä. Ratkaisunmakua otteluun toi ajolähdössä Henri Puputin uran 30:s pudotuspelikunnari, joka muutti numeroiksi jo 6–0. Suuri osa Kaupin yleisöstä nousi antamaan aplodit konkarin suoritukselle.

”Sehän oli juoksunlyönti, mutta tuli kenttämiehen erikoinen ja pomppasi yli. Se ei ollut mikään läpilyöntiyritys”, Puputti kertoi.

Vain hetkeä myöhemmin Simo Vainikainen löi uransa ensimmäisen kunnarin pudotuspeleissä tyhjään kenttään. Suorituksesta palkittiin jälleen seisovilla aplodeilla.

Asennepeli edessä

Voiton jälkeen Mansen leirissä tunnelma oli varsin seesteinen. Pelinjohtaja Lehtimäen mukaan maanantain neljänteen välierään tehdään vain pieniä säätöjä. Niillä finaalipaikan pitäisi irrota.

Samaa mieltä oli monissa liemissä keitetty Puputti.

”Jos ulkopeli pysyy samanlaisena, meillä ei pitäisi olla hätää. Mutta tuo Tahko on sellainen joukkue, että he pelaavat joka kohdasta sisäpeliä ja pitää olla koko ajan hereillä. Se on ärsyttävää pesistä, mitä he pelaavat. He ovat sellaisia nihkeitä, nahkeita, roikkuvat ja repivät, jääkiekkotermein. He pelaavat niin sanotusti kahvakiekkoa.”

Suurin haaste Mansella on henkisellä puolella katkaisunpaikassa.

”Se on enemmän asennepuolen juttu, että sinne lähdetään oikeasti voittamaan eikä odottelemaan, että josko he antaisivat meille kolmannen voiton. Eivät varmasti anna”, Puputti linjasi.

Samaa lupasivat vieraskannattajat, jotka huusivat oman viestinsä erinomaisen pelin pelanneelle Mansen lukkarille Juha Puhtimäelle ottelun jälkeen: ”Tämä on vasta alussa, Putte! Tervetuloa Pihkalaan!”

Mansen peliä oli seuraamassa 1 928 katsojaa.

Lukkaritaiston ykkönen oli lauantaina Juha Puhtimäki, joka palkittiin myös Mansen parhaana.