Susijengi pelasi Tallinnassa Sasu Suurhallissa – Susijengin MM-paikan lipeäminen vaatisi ihmeen, näin lähellä historiallinen saavutus on

Suomen tähdet Sasu Salin ja Lauri Markkanen todistivat arvonsa Jukka Toijalan valmentamaa Viroa vastaan.

Aamulehti

Suomen miesten koripallomaajoukkueen ensimmäinen MM-kisapaikka karsintojen kautta alkaa olla enää viimeistä silausta vaille varma. Susijengiksi kutsuttu A-maajoukkue voitti sunnuntai-iltana Tallinnassa etelänaapuri Viron pistein 76–68 (47–36).

Suomen parhaat pelaajat Sasu Salin (20 pistettä / 4 levypalloa) ja Lauri Markkanen (18/9) olivat miehet paikoillaan, kun Viro kiri sinivalkoisen johtoaseman umpeen ja haki yllätysvoittoa kotiyleisön mylviessä Saku Suurhallin lehtereillä.

Suomelle voitto oli hurjan arvokas MM-unelman kannalta. Suomi jatkaa MM-karsintojen jatkolohko J:ssä toisena seitsemällä voitollaan ja yhdellä tappiolla. Saksa on kärkipaikalla samalla saldolla voitettuaan sunnuntaina Slovenian (5–3), joka on lohkossa kolmantena ja kiinni viimeisessä MM-paikassa ensi vuodelle. Neljäntenä on Israel, joka kohtasi tämän jutun kirjoittamisen jälkeen Ruotsin Tel Avivissa ollen isohko suosikki otteluun.

Suomen MM-paikan kariutuminen vaatii käytännössä ihmettä. Tai kymmentä pienempää ihmettä, kymmenen eri ottelun päättymistä juuri tietyllä tavalla. Kas näin Suomen MM-kisareissu voisi enää kariutua:

1. Suomi häviää loput neljä karsintaotteluaan.

2. Israel voittaa Suomen maiden kohdatessa yli kuudella pisteellä.

3. Israel voittaa Ruotsin kahdesti – mukaan lukien sunnuntai-illan kohtaaminen.

4. Israel voittaa Slovenian kerran ja häviää kerran.

5. Slovenia voittaa lopuissa karsintaotteluissaan Saksan ja Viron.

Suomi pelasi MM-kisoissa toistaiseksi ainoan kerran vuonna 2014, mutta pääsi mukaan rahakkaalla villillä kortilla. MM-kisoihin pääsyn arvo on suuri, sillä mukana on Euroopasta vain 12 maata. Ensi viikolla alkavissa EM-kisoissa maita on mukana tuplamäärä (24).

”Alun Ruotsi-ottelu harmittaa, mutta olemme sen jälkeen löytäneet hyvän linjan. Olemme lähellä tavoitettamme. Kyllä se kisapaikka sieltä tulee!” Salin uskoi Aamulehden tavoitettua hänet Tallinnasta.

Susijengi tarjosi Viro-ottelussa jälleen tutun, mutta edelleen niin kutkuttavan käsikirjoituksensa, jossa painellaan selvään johtoon, jäädytään toisen puoliajan alussa ja lopussa trilleri päättyy sinivalkoisten voittoon. Jukka Toijala valmensi hänelle arvatenkin tunteikkaassa ottelussa altavastaaja-Viron ennakkoluulottomaan taisteluun.

Kun Salin oli muuttanut 2. neljänneksellä yhdeksällä nopealla pisteellään otteluareenan nimen Sasu Suurhalliksi, Suomen voitto vaikutti varmalta. Myös Markkasen NBA:ssa kehittynyt fysiikka näkyi virolaisille, kun suomalaisjätti punnersi väkevillä viimeistelyillä koreja sukan alta.

Kolmannella neljänneksellä Viro spurttasi 13 pisteen takaa johtoasemaan asti Janari Joesaarin (10/3), Kerr Kriisan (13/1/4 korisyöttöä) ja Maik-Kalev Kotsarin (14/9) johdolla.

Viimeisellä kympillä Suomi peluutti raskaammin kärkipelaajiaan. Edon Maxhuni (9/0/4) ei loistanut perustilastoissa, mutta hänen pelintekokykynsä oli Suomelle korvaamatonta loppuhetkien paineissa ja tallinnalaisyleisön mylviessä. Pelintekijäkollega Petteri Koponen oli sivussa flunssan takia, mikä avasi tien kokoonpanoon yhden ison korin upottaneelle tamperelaispeluri Topias Palmille.

Loppuniitit Virolle tarjoili Salin. Yksi Euroopan kenttien parhaista kaukoheittäjistä jäi kotijoukkueelta toistuvasti liian vapaaksi.

”Tämä oli joukkueen voitto, mutta sain tuotua oman panokseni mukaan. Olisi pitänyt heittää enemmänkin sisään noista paikoista”, Salin ruoti.

Suomi jatkaa matkaansa erinomaisessa vireessä kohti EM-kisoja. Susijengi avaa EM-mittelöt ensi perjantaina Tšekin Prahassa Israel-ottelulla.

STT uutisoi Viro-ottelun jälkeen, että Suomen aloitusviisikon laituri Oliver Nkamhoua ei ole käytettävissä EM-kisoissa. Hänen on suunnattava kohti Tennesseen yliopistoa ja uutta NCAA-kautta.