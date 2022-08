Lähteet: Suomalais-saksalainen Malick Thiaw saa huippusiirron Schalkesta AC Milaniin

Asiantuntijoiden mukaan siirto on määrä vahvistaa maanantaina.

Suomalais-saksalainen jalkapalloilija Malick Thiaw on saamassa huippusiirron Italian hallitsevaan mestarijoukkueeseen AC Milaniin.

Asiasta kertovat Twitterissä toimittajat Gianluca Di Marzio ja Fabrizio Romano, jotka ovat erikoistuneet jalkapallosiirtoihin.

Romanon mukaan Thiawin siirtosumma on viisi miljoonaa euroa. Siirto on määrä vahvistaa maanantaina.

Keskuspuolustajana pelaava Thiaw, 21, on pelannut Schalken edustusjoukkueessa kaudesta 2019–20 lähtien. Schalke nousi täksi kaudeksi takaisin Bundesliigaan, ja Thiaw on pelannut täydet minuutit joukkueen kolmessa alkukauden ottelussa.

Thiawin äiti on suomalainen ja isä senegalilainen, mutta puolustaja on asunut koko ikänsä Saksassa. Hänellä on sekä Saksan että Suomen kansalaisuudet.

Thiaw valittiin viime vuonna Saksan alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, vaikka myös Suomen valmennusjohdossa olisi ollut topparille ottajia.

Aikuisten maaotteluita Thiaw ei ole pelannut, joten topparin näkeminen Huuhkajissa on vielä mahdollisuuksien rajoissa.