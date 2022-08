Yhdysvallat myrskysi Keisalan edessä – maalivahdille 66 torjuntaa: ”Pysyi ainakin pelissä hyvin mukana”

Susanna Tapani oli pois pelistä henkilökohtaisen syyn takia.

Herning

Suomi jäi tyystin vaille mahdollisuuksia jääkiekon naisten MM-turnauksen toisessa ottelussaan, kun Yhdysvallat höykytti Naisleijonia Tanskan Herningissä 6–1. Suomen maalin teki Ella Viitasuo. Molemmat pelinsä hävinnyt Suomi kohtaa seuraavaksi Japanin maanantaina.

Suomi joutui peliin ilman pelikieltoista Petra Niemistä, ja lähtökohtia kuritti myös toisen ykkösketjun hyökkääjän Susanna Tapanin poissaolo. Hyökkäystä ei kahden runkopelaajankaan mukanaolo olisi välttämättä kovin rajusti kohentanut, niin jyrän alla Suomi oli.

Yhdysvallat vei laukaukset kohti maalia huimin luvuin 72–16 eli maalivahti Anni Keisalalle kertyi peräti 66 torjuntaa.

”Täysi iltapuhde tuli, pysyi ainakin pelissä hyvin mukana. Sellaista selviytymistä tuollaiset määrät ovat, mutta ihan hauskaa oli pelata”, Keisala huokaisi.

Avauserässä Yhdysvallat ilakoi laukaukset peräti 28–2, mutta Keisalan ohitti vain Jincy Dunne. Suomi sai avauserässä kiekon kertaalleen Yhdysvaltain maaliin, mutta Julia Liikalan osumaa ei hyväksytty tuomariston nähtyä rikkeen maalia edeltäneessä tilanteessa. Toisessa erässä amerikkalaiset sitten karkasivat lopullisesti kahdella ylivoimaalilla.

Päätöserän alkuun Naisleijonille toi riemua Viitasuon maali Liikalan hyvästä esityöstä, mutta siihen ilo tyssäsi ja Yhdysvallat takoi vielä kolme maalia.

Suomi avasi turnauksen 1–4-tappiolla Kanadalle. Kahdessa pelissä lajimahteja vastaan Suomi ja Keisala ovat ottaneet vastaan 115 laukausta kohti maalia.

”Nämä pelit olivat vähän sellainen uhka ja mahdollisuus, ja kyllä me nähdään nämä mahdollisuutena. Ne ovat kovia vastustajia, joita vastaan meidän tulee oppia pelaamaan vielä paremmin. Laukaisumäärät on kovia, vauhti on kovaa, mutta meidän on uskottava siihen, että näistä opitaan ja lähdetään sitä kautta seuraaviin peleihin heitä vastaan”, valmentaja Juuso Toivola summasi.

Alkulohkossa Suomi kohtaa vielä Japanin jälkeen Sveitsin tiistaina. Henkilökohtaisen syyn takia lauantaina sivussa ollut Tapani palaa maajoukkueen GM:n Tuula Puputin mukaan kokoonpanoon maanantaina Japania vastaan. Nieminenkin vapautuu pelikiellostaan.

”Uskon ja luotan siihen, että meidän peli kääntyy erilaiseksi. Päästään enemmän pelaamaan kiekolla, mikä vahvistaa uskoa ja itseluottamusta. Sitä kautta turnaus jatkuu, ja päästään sitten toivon mukaan kohtaamaan pohjoisamerikkalaiset uudestaan (jatkopeleissä). Hampaankoloon jäi niin pelaajille kuin itselläkin”, Toivola vakuutti kohti alkuviikkoa.