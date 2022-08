Frisbeegolf­yrittäjä ja Discmanian perustaja Jussi Meresmaa on tuomittu seksin ostamisesta Ruotsissa

Jussi Meresmaa kertoi tuomiostaan Instagram-tilillään maanantaina.

Aamulehti

Tamperelaisen frisbeegolf-yrityksen Discmanian perustaja Jussi Meresmaa, 44, on tuomittu seksin ostamisesta Ruotsissa.

Asiasta kerrotaan sekä Discmanian verkkosivuilla että Meresmaan henkilökohtaisella Instagram-tilillä.

Meresmaan tuomiosta uutisoi Suomessa ensimmäisenä MTV Urheilu. Asiasta on uutisoinut myös muun muassa Ilta-Sanomat.

Seksin ostaminen kriminalisoitiin Ruotsissa vuonna 1999.

”Olen syyllistynyt rikokseen, jolla on seurauksia minulle, perheelleni ja yritykselleni. Minut on tuomittu seksin ostamisesta aikuiselta Ruotsissa”, Meresmaa kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

Discmanian tiedotteen mukaan rikos tapahtui toukokuussa. Meresmaa tuomittiin Ruotsin oikeudessa. Tiedotteessa kerrotaan, ettei yrityksellä ole tekemistä rikollisen toiminnan kanssa ja etteivät Meresmaan teot edusta yrityksen arvoja. Discmanian perustaja Meresmaa jää tehtävistään sivuun välittömästi.

”Otan täyden vastuun teostani. Olen alkanut etsiä apua ongelmiini”, kertoo Meresmaa Instagram-julkaisussaan. Hän kertoo myös käyttävänsä energiaansa surevan perheensä tukemiseen, eikä aio puhua asiasta enempää julkisesti.

Discmanian varasto ja pääkonttori sijaitsevat Tampereen Kaukajärvellä Lastikankadulla kahdessa eri rakennuksessa. Ruotsissa sijaitsee vuosi sitten perustettu tehdas. Alihankintatehdas on Kiinassa.

Viime vuonna yritys teki voittoa 5,3 miljoonaa euroa eli 2,5 kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto oli viime vuonna 23,4 miljoonaa euroa.

Meresmaa on entinen frisbeegolfammattilainen ja entinen mainostoimistoyrittäjä. Merkittävin saavutus kilpailuissa on frisbeegolfin pituusheiton maailmanmestaruus. Hän on myös voittanut kaksi frisbeegolfin Suomen mestaruutta.