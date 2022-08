Nokia-areenan debyytti koripallopyhättönä ei olisi voinut sujua paljoa paremmin. Susijengin riemukasta 79–73-kotivoittoa todisti 11 554 katsojaa.

Koripalloa läpi elämänsä seuranneena pirkanmaalaisena oli pakko hieraista silmiään useampaan kertaan Nokia-areenan torstai-illassa. Suomen ja Israelin MM-karsintaottelu oli häkellyttävä kokemus kolmella eri tasolla.

Ensimmäiseksi olisi ollut vielä jokunen vuosi sitten täyttä utopiaa, että Tampereella olisi pelattu yhtä tasokas ja suuren panoksen koripallo-ottelu. Torstai-illan peli oli ensimmäinen Suomen miesten koripallomaajoukkueen karsintaottelu Tampereella koskaan. Viimeisestä panospelistäkin Tampereella oli vierähtänyt 54 vuotta (EM-kisat 1967).

Nokia-areenan parketilla nähtiin kaksi NBA- ja viisi Euroliiga-pelaajaa, ja kaksi hienoa joukkuekoripalloa pelannutta maajoukkuetta, jotka taistelevat ainakin pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon ensi viikolla alkavissa EM-kisoissa.

Toiseksi olisi ollut vaikea käsittää vaikka kymmenisen vuotta sitten, että Tampereella voitaisiin pelata koripalloa Nokia-areenan tasoisessa monitoimiareenassa. Ja kolmanneksi oli mieletöntä todistaa yli 11 000 katsojaa koripallo-ottelussa meillä täällä Pirkanmaalla. Vau!

Nokia-areenan debyytti koripallopyhättönä ei olisi voinut sujua paljoa paremmin. Susijengin riemukasta 79–73-kotivoittoa todisti 11 554 katsojaa, jotka lähtivät Lauri Markkasen korien innostamina heti mukaan äänekkääseen tunnelmaan, joka ei hävinnyt pätkääkään Espoon ja Helsingin areenoiden vastaaville. Oli vaikuttavaa nähdä ja kuulla tuollaisen yleisömassan mylvintä Suomen tukena.

Torstai-ilta varmisti, että jos Suomen koripalloliitto päättää järjestää vuoden 2025 EM-alkulohkon Tampereella, tunnelma nousee vastaaviin korkeuksiin kuin EM-kotikisoissa 2017 Helsingissä. Metelitasot vetivät täysin vertoja viime kevään jääkiekon MM-kisoille.

Nokia-areenan puitteet tuntuivat hurmaavan monet halliin ensimmäistä kertaa päässeet. Jonotus halliin oli aavistuksen tukkoista. Osa yleisöstä sai kiirehtiä paikoilleen ehtiäkseen ottelun alkuun. Siihen kritiikin aiheet sitten jäävätkin.

Ottelutapahtuma oli taattua Suomen koripalloliiton laatua – pitkälti Espoon kotiotteluista tuttu. Tapahtuman viihdyttävyydestä tuskin yhdenkään katsojan nautinto jäi kiinni.

Tampereen erityismausteista on mainittava nuoret, taidokkaat taukotanssijat, jotka saivat yleisöltä paikoin yhtä kovat aplodit kuin itse pääosan esittäjät. Lisäksi Koripalloliitto oli saanut rakennettua Nokia-areenaan suuresta maailmasta tutut kentänlaitakatsomot, joissa pääsi todistamaan toimintaa paljon lähempää kuin vaikkapa tavallisissa kiekkopeleissä pääsee.

Nokia-areenalla oli torstaina paljon todistettavaa. Suomen ja Israelin karsintapeli osoitti kiistattomasti, että Tampere voi isännöidä jatkossa Susijengin isoimpia otteluita EM-kisoja 2025 myöden.

Itse Suomen maajoukkueen pelaaminen on sitä luokkaa, että isoja kotipelejä arvokisakarsinnoissa ja kotikisoissa on luvassa jatkossa runsaasti. Jos oli vuosia sitten vaikea uskoa Suomen pelaavan MM-karsintaottelua Tampereella yli 11 000 katsojalle, niin yhtä haasteellista oli nähdä Suomen olevan yhtä atleettinen ja ulottuva joukkue kuin se on nykypäivänä.

Israel järjesti taidokkaalla joukkuehyökkäyksellään paljon paikkoja Suomen korin alle. Onnistumisia nähtiin, mutta todella monta selvää koria jäi syntymättä, koska tulikuuman Lauri Markkasen, penkkikomennuksesta sisuuntuneen Elias Valtosen, Mikael Jantusen ja Oliver Nkamhouan kaltaisten yli parimetristen pomppukoneiden kädet olivat tiellä.