Manse PP on välieräsarjassa Lapuan Virkiää vastaan selkeä ennakkosuosikki, arvioi Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Tuttu nelikko pelaa jälleen kerran naisten Superpesiksen mitalipeleissä.

Välieräjoukkueet ovat samat jo viidettä vuotta peräkkäin, kun Manse PP kohtaa Lapuan Virkiän, ja Porin Pesäkarhut pelaa puolestaan Jyväskylän Kirittäriä vastaan.

Vaikka joukkueet ovat taistelleet samoista sijoituksista jo vuosia, ei Manse ole aiemmin kohdannut Virkiää pudotuspeleissä muutoin kuin pronssiottelussa. Viime vuonna Manse otti pronssit voitoin 2–0, ja Virkiä teki saman kahta vuotta aiemmin.

Nyt pelissä on finaalipaikka ja varma mitali. Ennakkoasetelma Mansen parissa on selkeä: tamperelaiset ovat suursuosikkeja etenemään loppuotteluihin.

Kaikkiaan kärkijoukkueiden väliset erot ovat kuitenkin melko pieniä. Nelikon runkosarjan 12 keskinäisestä ottelusta vain kaksi ratkesi ennen supervuoroa.

Sallisen paluu piristää

Usein Superpesiksen puolivälierissä lähtökohtana on, että toinen joukkueista on ylivoimainen voittajasuosikki, ja toinen joukkue lähtee paineitta kiusaamaan ja tekemään parhaansa.

Tilanne voi olla kinkkinen, sillä katseet karkaavat herkästi jo tuleviin mitalipeleihin, jolloin mahdollisuudet lipsahduksille yksittäisissä otteluissa kasvavat.

Näin oli myös Mansen ja Hyvinkään Tahkon ottelusarjassa, jota voi tarkastella kahdella tavalla: Mansen voi nähdä joko pelanneen kaksi hyvin nihkeää ottelua ja olevan ongelmissa pelivireensä kanssa, tai sitten voi katsoa joukkueen osoittaneen venymiskykyään tiukoissa tilanteissa ensimmäisen ja toisen pelin ratkaisuhetkillä.

Kolmas ottelu oli Manselta Tahko-sarjan selvästi paras. Syytä ei tarvitse kauaa etsiä: Senni Sallisen paluu lukkariksi toi joukkueelle selvän piristysruiskeen.

Sallinen ehti olla sivussa yli kuukauden, kaikkiaan 11 ottelun verran. Paluuottelussa hän osoitti heti vahvuutensa – perussyötön vaikeudessa ja lukkaripelin taktisissa elementeissä Sallinen on selvästi edellä häntä tuurannutta Jasmin Andreasenia.

Mikäli Sallinen on loppukauden jälleen Mansen lukkarina, mahdollistaa se samalla sarjan parhaimpiin polttajiin lukeutuvan Andreasenin palaamisen omalle paikalleen. Tämä tekee Mansen ulkokentästä erittäin vahvan.

Virpi Hukka ei pelannut Tahko-otteluissa, ja Manse päästi takakentältä parikin läpilyöntiä. Oletettavasti välierissä Hukka on jälleen mukana vähintään jokeripaidassa.

Sisäpelitehoista Mansen mestaruus tuskin jää kiinni.

Senni Sallisen paluu Mansen lukkariksi toi joukkueelle selvän piristysruiskeen ja kasvattaa menestysodotuksia entisestään.

Lepistö menetti ennätyksensä

Kärkijoukkueiden keskinäisissä otteluissa Virkiä oli nelikosta selvästi heikoin, samoin koko kauden sarjataulukossa.

2010-luvun kestomenestyjä onkin alkanut putoamaan muun kolmikon kyydistä. Runkosarjassa Seinäjoen Maila-Jussit ei vielä kyennyt sitä haastamaan, mutta puolivälierissä Etelä-Pohjanmaan paikallissarjassa SMJ antoi jo kovan vastuksen.

Erityisesti Virkiälle vaikeuksia aiheutti seinäjokelaisten lyöjäjokeri Aino-Kaisa Mantere, joka pamautti neljässä pelissä huimat 4+21 juoksua.

Nyt Virkiän ulkokenttä haastetaan vielä huomattavasti laajemmin: runkosarjassa yhden kauden lyötyjen ennätyksen tehnyt Siri Eskola sai loistavasti tulitukea Anna Ala-Kauhaluomalta. Kotiuttajista Elli Katteluksella on puolestaan huomattavasti parantamisen varaa, kun hän pääsee pelaamaan kasvattajaseuraansa vastaan.

Virkiän Janette Lepistö on jo vuosikausia ollut naisten Superpesiksen pelätyimpiä lyöjiä.

Sisäpelissä Virkiällä on kaksi avainpelaajaa jokeriosastollaan. Koko joukkueen suurin tähti on Janette Lepistö, joka on 26-vuotiaana noussut kaikkien aikojen lyöjätilastossa jo seitsemännelle sijalle. Eskola vei lyöntiennätyksen juuri Lepistöltä, jota lähteiden mukaan houkuteltiin täksi vuodeksi myös Manseen ennen Eskolan sopimusta.

Lepistö aloitti pudotuspelit yskähdellen. 33 kotiutusyrityksellä onnistumisia kertyi 12, mikä antaa kotiutusprosentiksi vaatimattomasti 36,4. Mansea vastaan hänen on oltava tehokkaampi, sillä tilanteiden määrä tulee lähes väistämättä vähenemään.

Toinen Virkiälle ja ensimmäistä kautta Virkiän ykköspelinjohtajana toimivalle Tero Viinamäelle tärkeä pelaaja on jokeri Kaisaleena Saukko, joka tunnettiin aiemmin sukunimellä Rautakorpi.

Etenijätilastossa Saukko on ollut kärkikahdeksikossa viitenä vuotena peräkkäin. Hän on todellinen sisäpelin spesialisti: Saukko on merkitty pääsarjatasolla pelaamissaan 236 ottelussa kokoonpanoon ulkopelaajaksi vaivaiset kaksi kertaa.

Näin pelataan Manse–Virkiä 1. peli: la 27.8. klo 16 (Kauppi) 2. peli: su 28.8. klo 16 (Lapua) 3. peli: ke 31.8. klo 17 (Kauppi) 4. peli (tarvittaessa): la 3.9. klo 16 (Lapua) 5. peli (tarvittaessa): su 4.9. klo 16 (Kauppi) Finaalipaikkaan vaaditaan kolme voittoa.

Miten käy?

Mansen jääminen pronssiotteluun olisi yllätys. Todennäköisin tulos lienee tamperelaisten ottelusarjan voitto lukemin 3–1.

Manse kestää materiaalinsa laajuuden ansiosta yksittäisten avainpelaajienkin heikommat pelit. Lukkaritilanteenkaan ei huonoimmissakaan skenaarioissa pitäisi järisyttää joukkuetta valtavasti.

Sallisen pelatessa Mansella on lukkaripelissäkin etulyöntiasema verrattuna Virkiän Anni Heikkilään, joka muistetaan Tampereelta mestaruuskaudelta 2017.

Runkosarjassa Manse voitti molemmat Virkiä-kohtaamiset. Toukokuussa Lapualla voitto tuli puhtaasti 2–0, kesäkuussa Ikaalisissa se tarvitsi jo supervuoroa 2–1-voittoon.