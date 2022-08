Tuore seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto taivutti toiseksi Saksassa – ”Nyt on vähän aikaa levätä”

Murron kausi jatkuu seuraavaksi Timanttiliigassa.

STT

Viime viikolla Euroopan mestaruuden saavuttanut seiväshyppääjä Wilma Murto hyppäsi tiistaina Saksan Jockgrimin kansainvälisessä kutsukilpailuissa toiseksi. Murto ylitti kisassa korkeuden 461.

Kyseessä oli Murron ensimmäinen kilpailu Münchenissä hypätyn EM-kullan jälkeen. Voiton Jockgrimissa nappasi EM-kilpailuiden pronssimitalisti, Slovenian Tina Šutej tuloksella 471.

Paluu kilpailuihin Euroopan mestaruuden ja hulppean Suomen ennätyshypyn (485) jälkeen oli Murron mukaan haastavaa.

”Tässä on kuusi päivää finaalista, ja olen ollut enempi väsynyt, kun unta on saanut odotella. On ollut pitkää päivää ja lyhyttä yötä, mutta nyt Jockgrimissa olen saanut nukutuksi. Kisassa olo ei ollut sataprosenttinen, mutta ok”, Murto tuumaili SUL:n tiedotteessa.

Kisassa Murrolle tuotti hankaluuksia jo aloituskorkeus 436, joka meni yli vasta kolmannella. 451 ja 461 ylittyivät kuitenkin ensimmäisillä yrityksillä. Sen jälkeen Šutej ylitti toisellaan 471. Murto pudotti samasta korkeudesta vielä kerran ja jätti kaksi yritystä 476:een. Niillä yrityksillä rima ei tällä kertaa ylittynyt.

”Avauskorkeudesta kaksi ensimmäistä hyppyä olivat limboja. Kunto tuntui hyvältä, mutta koordinaatiossa oli vaihtelevuutta. 451 ja 461 olivat perushyppyjä, Murto totesi ylityksistään”, joista varsinkin 451 tuli korkealla hypyllä.

”Myös 471:n ja 476:n hypyissä oli hyvin energiaa. Niissä rupesi kuitenkin olemaan isompia seipäitä ja niihin olisin tarvinnut varmempaa ja tasaisempaa hyppäämistä.”

Murron kausi jatkuu perjantaina Timanttiliigan Lausannen osakilpailussa, johon hän lähtee luottavaisena.

”Tässä nyt on vähän aikaa levätä”, tuumaili Murto.