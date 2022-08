Ilves/2 kohtaa MuSan keskiviikkoiltana. Aamulehti näyttää ottelun suorana, selostettuna lähetyksenä.

Ilves/2:n Leo Kyllönen on iskenyt tällä kaudella neljä maalia. Viime lauantaina hän sai kaksi osumaa Jazzin verkkoon.

Ilves/2 kohtaa MuSan jalkapallon miesten Kakkosen ottelussa Porissa keskiviikkoiltana kello 19. Aamulehti lähettää ottelun yhteistyössä Satakunnan Kansan kanssa. Ottelun selostaa Janne Helander.

MuSa on tällä hetkellä lohkonsa 11. sijalla, mikä tarkoittaa, että joukkue on vaarassa pudota Kolmoseen. Ilves/2 on muutaman sijan ylempänä lohkon yhdeksäntenä.