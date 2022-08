Susijengillä ja Tampereella on Nokia-areenassa yhtä iso näytönpaikka – jättipotti on Suomen ulottuvilla

Suomi voi kuluvalla viikolla käytännössä varmistaa historiansa ensimmäisen MM-paikan karsintojen kautta. Vaikein vastustaja odottaa torstaina Nokia-areenassa.

Aamulehti

Jos olet pirkanmaalainen koripallon ystävä, ja miksipä et olisi, elät tulevat viikot herkkuhetkiäsi. Suomen miesten koripallomaajoukkue aloittaa vuosiin mehevimmän ajanjaksonsa torstaina Tampereella, kun se isännöi Nokia-areenassa Israelia MM-karsintojen jatkolohkon avauksessa.

Mukana ovat kaikki Suomen parhaat pelaajat Lauri Markkasesta ja Sasu Salinista alkaen. Israel kärrää Tampereelle vastaavan kermansa Washington Wizardsin NBA-lupaus Dani Avdijan johdolla.

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa vielä sunnuntaina Viron vieraissa, minkä jälkeen joukkue matkustaa Tšekin Prahaan. EM-kisat alkavat Suomen osalta ensi viikon perjantaina.

Panokset ovat tapissa heti Tampereella. Suomi pelasi MM-karsintojen alkulohkon (5 voittoa–1 tappio) yhtä Ruotsi-ottelua vaille täydellisesti. Maajoukkuehistorian ensimmäinen MM-paikka karsintojen kautta on kutkuttavan lähellä. MM-kisoihin pääsee yleensä seitsemällä tai kahdeksalla voitolla. Kun Suomella on kuusi jatkolohkopeliä pelattavanaan, se tarvinnee MM-kisoihin kaksi tai kolme lisävoittoa.

Suomi on pelannut erinomaisesti parhailla pelaajillaan, minkä lisäksi sillä on ollut onnetar rinnallaan. Alkulohkossa sinivalkoiset eivät kohdanneet kertaakaan Sloveniaa kesällä, jolloin hallitsevalla Euroopan mestarilla oli käytettävissään NBA-megatähtensä Luka Doncic ja vuoden 2017 EM-kisojen paras pelaajansa Goran Dragic. Vastaavaa lykkyä ei ollut Kroatialla, eikä Ruotsilla, mikä näkyi maiden voittosaldoissa karusti.

Jatkolohkossa Suomi kamppailee ennakkosuosikki Saksaa (5–1) vastaan vasta marras- ja helmikuussa – seurakausien jo alettua. Suomi menettää otteluun NBA:han matkaavan Markkasen, mutta Saksa kärsii vielä enemmän viiden NBA-pelaajansa ja useiden Euroliiga-tähtiensä kautta.

Parempaa arpaa ei olisi voinut saadakaan. Jukka Toijalan mainiosti luotsaama Viro teki hurjan tempun selviytymällä EM-kisoihin seitsemän vuoden tauon jälkeen, mutta se on altavastaaja sunnuntaina kotikentälläänkin. Israel on Suomelle hankala vastus, se pelaa Suomen vahvuuksilla. Pallot löytävät kaukaa koriin tehokkaasti, puolustus on kunnossa ja joukkue pelaa yhteen – toisin kuin vaikkapa alkulohkoon jäänyt lajin suurmaa Kroatia. Silti Suomi on yli 11 000 sinivalkoisen kannattajan mylviessä pienehkö suosikki Israel-otteluun.

Jos Suomi voittaisi molemmat viikon peleistään, se voisi jo käytännön tasolla varmistaa ensi vuoden MM-lentoliput. Huima tilanne. Tämän jälkeen kelpaisi lähteä hymy huulilla kohti EM-mittelöitä.

Tampereelle ja Nokia-areenalle torstain Israel-ottelu on yhtä iso näytönpaikka kuin Susijengille. Suomi isännöi kolmen vuoden päästä EM-alkulohkoa. Espoon Metro-areenasta on tullut susilauman koti ja tunnelma on ollut Espoossa erinomainen, mutta Metro-areenan kapasiteetti ei riitä isännöimään Susijengin isoimpia karsintaotteluita, saatika arvokisoja. Vielä 14 vuotta sitten Suomi kaatoi Serbian maailmantähdet EM-karsinnoissa Vantaalla 1682 katsojan edessä. Vuonna 2022 vastaava ottelu möisi Nokia-areenan loppuun – kuten tullee käymään torstain Israel-pelissä.

Niin paljon on Suomen maajoukkue kasvattanut profiiliaan vuosien varrella.

EM-alkulohkon 2025 pitopaikaksi on käytännössä kaksi ehdokasta: Nokia-areena ja Helsingin areena. Jälkimmäisessä pidettiin Suomen kautta aikain korisbileet vuoden 2017 EM-kotikisoissa, mutta ensimmäinen uhkaa rikkoa torstaina jälkimmäisen hallussaan pitämän Suomen A-maajoukkueen kautta aikain yleisöennätyksen, eikä sen kilpeä ole tahrattu venäläisellä verirahalla.

Ellei Helsingin areenalle löydy pian uusia omistajia, Nokia-areenasta saattaa tulla Susijengin isoimpien kotipelin näyttämö tuleviksi vuosiksi ja myös EM-kisoihin 2025. Tätä entisestään edesauttaisi torstain sujuva ottelutapahtuma ja täyden Nokia-areenan äänekäs tunnelma.