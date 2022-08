"Lehmänhermoinen” Lassi Etelätalo kesti paineet komealla tavalla – Suomi saavutti EM-kisoissa parhaan saldonsa 40 vuoteen

Lassi Etelätalo joutui tiukkaan paikkaan keihäsfinaalin ratkaisuhetkillä.

Aamulehti, München

Lassi Etelätalo teki sen, mitä Suomen keihäskansa odotti. Etelätalo kiskaisi komean uuden ennätyksensä 86,44 ja otti yleisurheilun EM-kisojen keihäsfinaalissa pronssia.

Kärkikaksikko oli odotettu. Julian Weber (87,66) ohitti Tšekin Jakub Vadlejchin (87,28) neljännellä kierroksella ja sytytti kotiyleisön hurjaan huutoon.

Yleisö lauloi ja mylvi, kun Weber lähti kunniakierrokselle.

Etelätalo aloitti vahvasti, mutta joutui kovaan paikkaan, kun tšekkikonkari Vítězslav Veselý (84,36) ohitti hänet viidennellä kierroksella. Etelätalo vastasi huutoon ja heitti parhaansa heti perään.

”Hän on suomalaisista keihäänheittäjistä lungein kaveri, jonka tunnen. Hän on niin lehmänhermoinen kilpailija, että luulen, että hän ei ota mitään stressiä”, tamperelainen entinen huippuheittäjä Tero Järvenpää luonnehti kisan alla Aamulehdelle.

Euroopan heikosta keihästasosta puhuttiin paljon kisan alla, mutta kärkinelikko nosti tason tuttuihin lukemiin. Etelätalon pronssitulos on paras sitten vuoden 2010 EM-kisojen.

Toni Kuusela oli komeasti viides heitettyään 80,20.

Suomalaisten suosikkilaji keihäänheitto on tuonut Suomeen jo 21 EM-mitalia.

Etelätalo on aina ollut kirkkaampien tähtien Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen taustalla. Nyt oli hänen hetkensä.

Etelätalon, 34, tavaramerkki on tasaisuus. Joensuun Katajan miehen ennätys oli 84,98 ja kymmenen parhaan kisatuloksen keskiarvo vain metrin heikompi.

Varsinkin arvokisoissa Etelätalo on tehnyt takuuvarmaa jälkeä. Etelätalo on päässyt usein nipin napin finaaliin, jossa hän on sitten aina heittänyt 82–83 metriä. Nyt neljännet sijat vaihtuivat maukkaaseen mitaliin ja pidempiin kaariin.

Etelätalo toi Suomelle neljännen mitalin Münchenin kisoista. Suomen historiallisen suuri joukkue ylsi parhaaseen kokonaispottiin pitkään aikaan: kaksi kultaa, hopea ja pronssi.

Kolme EM-mitalia on tullut viimeksi 2006 ja neljä mitalia 1982.