Perttu Ruuska piiskaa Manselle juoksuja hurjalla tahdilla – Pitkällä kotimatkalla laitetaan jo pelivideot pyörimään: ”Katsotaan nyanssit kuntoon”

Manse PP nappasi toisen voittonsa miesten Superpesiksen puolivälierissä. KeKi kaatui 2–0 vieraskentällä.

Perttu Ruuska on lyönyt Kempele-puolivälieräsarjassa kymmenen juoksua kahteen peliin. Kuva avausottelusta.

Aamulehti

Manse PP:llä on työkalupakissaan pajavasara, joka voi ratkaista syksyllä joukkueelle Suomen mestaruuden. Kaikki tietävät sen voiman ja keskittyvät sen eliminointiin kentällä, mutta yhtälö on todella haastavaa.

Tuo pajavasara on jokerilyöjä Perttu Ruuska, joka on hurjassa lyöntivireessä oikeaan aikaan.

Ruuska on paukuttanut kahteen puolivälieräotteluun Kempeleen Kiriä vastaan kymmenen juoksua. Sunnuntaina Ruuska onnistui neljästi, kun Manse voitti Kempeleen vieraskentällä 2–0 (7–3, 2–0).

”Voi olla tyytyväinen kyllä omaan tekemiseen näissä peleissä. Mutta ei sillä ole tässä vaiheessa mitään väliä miten itsellä menee, kunhan joukkue voittaa”, Ruuska tuumi.

Manse siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon ja on voiton päässä välieräpaikasta.

Avausjaksolla Ruuska tyytyi kaunistelemaan numeroita lyömällä Mansen kuudennen ja seitsemännen juoksun. Toisella jaksolla hän astuikin päärooliin ja paukutti jakson ainoat kaksi juoksua.

Avausjaksolla isossa roolissa oli Leevi Lehdon lyömät kaksi juoksua. Ne veivät toisessa vuoroparissa Mansen 4–3-johtoon.

Toisella jaksolla Manse löysi ulkopeliinsä useamman napsun lisää terävyyttä. Sen laittoi merkille myös jokerina sisävuoroa odotellut Ruuska.

”Kyllä se oli luonteeltaan playoffpeliä. Avausjaksolla sattui aluksi ulkopelissä molemmille vähän virheitä. Toisella jaksolla saatiin oma ulkopeli tiiviiksi.”

Valmistautuminen muuttuu

Kun runkosarja vaihtuu pudotuspelivaiheeseen, pelin henki muuttuu samojen joukkueiden kohdatessa useasti. Se näkyy omalla tavallaan myös Ruuskan valmistautumisessa peleihin.

”Rutiinit valmistautumisessa eivät muutu, mutta vastustajaa katsotaan tässä vaiheessa tarkemmin.”

Videoita on kelailtu ahkerasti läpi Manse PP:n puolella. Ruuska nostaa esille, että juuri pelin kehittyminen on avainasemassa pudotuspelisarjoissa ja siinä yksi keskeinen asia on vastustajan tarkkailu.

Kahden avauspelin perusteella Kempeleen Kirin täytyisi tehdä videoiden pohjalta mullistavia havaintoja, jos haluaa sarjan vielä kääntää edukseen.

”Katsotaan nyanssit kuntoon. Kyllähän se paljon videotyötä vaatii. Isossa roolissa on se, kumpi pystyy parantamaan peliään enemmän sarjan aikana.”

Manse käyttää puolivälierien pitkät matkustusmatkat hyväkseen. Matkaa pelipaikkakuntien välillä on hieman vajaat 500 kilometriä. Kolmas puolivälierä pelataan tiistaina.

”Tiistai tulee nopeasti. Pitkä matka aikaa, joten hoidetaan jo asioita alta pois ja aloitetaan valmistautuminen kolmospeliin. Maanantaina sitten vielä tarkemmin perehdytään”, Ruuska kertoi, mihin sunnuntai-illan kotimatka käytetään.