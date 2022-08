Manse PP:n onnistui nollata avausjakson kunnariralli ja pitää kotijoukkue aisoissa ratkaisevalla hetkellä.

Manse PP on joutunut tiukkoihin paikkoihin Hyvinkään Tahkoa vastaan naisten Superpesiksen puolivälieräsarjassa. Lukkari Jasmin Andreasen kuvattiin mietteliäänä sarjan avausottelussa Kaupissa.

Aamulehti

Hyvinkään Tahko oli äärimmäisen lähellä järjestää jymy-yllätyksen naisten Superpesiksen puolivälierissä.

Runkosarjan päätöskierrokselta pudotuspeleihin itsensä kammennut Tahko hyödynsi perjantaina kotikenttänsä avarat laidat ja nöyryytti runkosarjan voittanutta Manse PP:tä peräti neljällä kunnarilla. Avausjaksolla Tahko paukutti murskalukemat 10–3 ja oli vähällä viedä koko potin, sillä se pääsi toisen jakson viimeiseen tasoitusvuoroon otollisesta 3–4-tilanteesta.

Mansen onnistui kuitenkin jäädyttää tilanne niille sijoilleen, venyttää ottelu supervuoropariin ja kuitata siinä koko ottelu nimiinsä juoksuin 1–0.

Tamperelaisten pelinjohtaja Jari Cavernelis kuulostaa pelin jälkeen helpottuneelta ruotiessaan puhelimessa pelin antia.

”Nämähän ovat tietysti pudotuspelejä, joissa voitot ratkaisevat ja tyyli on niin sanotusti vapaa. Nyt me ehkä pikkuisen liian vapaalla tyylillä tietyiltä osin mentiin, mutta ihan hirveän tärkeitä ovat nämä tämmöiset tilanteet, joissa rakennetaan isoja tarinoita siten, että kun on pakko tehdä pari juoksua, tehdään pari juoksua ja lopussa ratkaistaan”, hän huokaa.

Puhelun taustalta kuuluu pelaajien riehakasta ilakointia, mikä kertoo, että ottelun ratkaisevat loppuhetket olivat työvoitto koko joukkueelle.

”Nämä ovat kylmänviileitä ratkaisuja siinä vaiheessa, kun pitää ruveta ratkomaan pelejä. Olen kyllä tosi ylpeä pelaajistani”, Cavernelis sanoo.

2–1-voitollaan Manse eteni voiton päähän välieräpaikasta, joka on otettavissa jo sunnuntaina Kaupissa. Pelinjohtaja uskoo, että kotistadionilla pelaa erilainen joukkue, joka on saanut nyt hyvän herätyksen.

Tahko koetteli Mansea myös keskiviikkona Kaupissa puolivälieräsarjan avausottelussa, jossa emäntien onnistui vääntää 2–0-voitto molempien jaksojen päätösvuoropareissa. Cavernelis kuitenkin kiistää, että Manse olisi aliarvioinut runkosarjassa selvästi heikommin pelanneen puolivälierävastustajansa.

”Ei siitä ole varmaan kysymys, mutta pääsääntöisesti me olemme varmaan pelanneet tänä vuonna parhaimpia pelejämme silloin, kun on ollut kovempi vastustaja. Eivät nämä ole helppoja pelejä siinä mielessä, kun ei oikeastaan ole mitään muuta kuin hävittävää ja vastustajalla ei ole mitään muuta kuin voitettavaa”, hän miettii.

”Eivätkä ne marginaalit ole ihan yli isoja tässäkään. Varmaan siinä on osansa silläkin, että jos pleaaminen ei ole niin vapautunutta ja jos se lähtee jäpittämään, niin sitten se on vähän niin kuin tämän näköistä.”

Katso tallenne Aamulehden Viikon ottelusta osoitteesta aamulehti.fi/live.