Lassi Etelätalolla on nyt elämänsä tilaisuus mitaliin – Toni Kuusela uskoo kelkan vihdoin kääntyneen kohti parempaa

Lassi Etelätalo tarvitsi vain yhden heiton EM-kisan karsinnassa, Toni Kuusela heitti kaikki kolme. Toni Keränen jäi sunnuntai-illan finaalin ulkopuolelle.

München

Nyt jos koskaan on Lassi Etelätalon vuoro nousta mitalikorokkeelle yleisurheilun arvokisoissa.

Etelätalo tarvitsi perjantaina yhden heiton EM-yleisurheilun keihäskarsinnassa. Tulos 79,29 oli karsinnan kolmanneksi paras.

Toni Kuusela oli karsinnan viidenneksi paras (79,26), mutta varamiehenä EM-kisoihin tullut Toni Keränen karsiutui 19 sentin erolla (77,01) ja oli ensimmäinen karsiutuja.

”Helpolla sopivan mittainen heitto. Aikalailla saman tapainen kuin Kalevan kisojen karsinnassa, lyhyellä ja rennolla vauhdilla. Finaalin varten sain säästettyä paikkoja ja energiaa. Ei tarvinnut tehdä ylimääräistä”, Etelätalo purki karsintaheittoaan.

Keihäskarsinta jäi odotetun vaatimattomaksi. Toisessa ryhmässä karsinut Etelätalo sanoi kuitenkin yllättyneensä, kun kukaan ei ollut heittänyt ensimmäisessä ryhmässä yli 80 metriä.

”Kun näin oman tulokseni ja sijoitukseni siinä vaiheessa (toinen), olin varma, että se riittää. Pystyin sen jälkeen katselemaan, mitä muut tekevät.”

Münchenin karsinnassa Etelätalon edelle menivät tutut nimet, jotka hän nimesi jo etukäteen finaalin suosikeiksi: Tšekin Jakub Vadlejch (81,81) ja Saksan Julian Weber (80,99).

”Kukaan kovista ei varmaan laittanut parastaan. Finaalissa on varmasti kovempi taso. Heittäminen oli tänään helppoa. Finaalissa kuka tahansa voi heittää kasikymppiä, mutta 85 metriä on tiukassa. Jos saa lähelle sitä, on lähellä mitalia”, Etelätalo sanoi.

” ”Finaalissa lisää vauhtia ja tehoa, niin hyvä tulee”

Weber heitti tuloksensa ensimmäisellään. Hän meni siitä huolimatta heittämään kaksi muuta karsintaheittoaan, vaikka finaalipaikka oli varma.

”Kyllä me naureskeltiin. Sanottiin, että mikä idiootti lähtee vielä heittämään, muttei se kuunnellut meitä. Halusi varmaan tehdä omia tanssiliikkeitään, en tiedä, mikä oli”, Etelätalo nauroi.

Weberin toinen heitto kantoi noin 73 metriä ja kolmas noin 79 metriä, mutta se oli yliastuttu.

”Hän halusi vissiin saada paremman fiiliksen, kun toinen heitto meni läskiksi. En tiedä, miksi edes lähti niitä heittämään”, Etelätalo tuumi.

Kalevan kisoissa Etelätalo voitti Suomen mestaruuden tuloksella 84,62, joka oli hänen paras heittonsa kahdeksaan vuoteen. Vuonna 2014 hän heitti ennätyksensä 84,98.

”84-metrinen on yhä muistissa. Karsintaheitosta jäi hyvä luottamus. Finaalissa lisää vauhtia ja tehoa, niin hyvä tulee”, Etelätalo sanoi poikkeuksellisen luottavaisena.

Vuosi sitten olympiakisoissa Tokiossa Etelätalo heitti karsinnassa viidenneksi, 84,50, ja finaalissa kahdeksanneksi (83,28).

Arvokisoissa Etelätalolla on kaksi neljättä sijaa, joten sitä hän ei ainakaan halua sunnuntain finaalissa. Vuonna 2014 hän oli neljäs EM-kisoissa Zürichissä ja neljäs MM-kisoissa Dohassa 2019.

MM-kisoissa kuukausi sitten Etelätalo pääsi finaaliin viimeisenä heittäjänä tuloksella 80,03. MM-finaalissa Etelätalo heitti parhaana suomalaisena kuudenneksi (82,70).

MM-kisoissa Eugenessa Vadlejch oli kolmas (88,09) ja Weber neljäs (86,86).

Toni Kuusela on saamassa heittoaan kuntoon vaikean alkukauden jälkeen.

Ensimmäisessä ryhmässä karsinut Toni Kuusela kamppaili kevään ja alkukauden erilaatuisten vammojen kanssa. Münchenin karsinta antoi luottoa parempaan.

”Ei sattunut mihinkään. Jäi tosi hyvä mieli karsinnasta. Tiedän, että jos heitto käy finaalissa kohdalleen, saa nostaa sormea ylös. Kyllä tästä nauttii. Välillä voi nipistää sieltä sun täältä, mutten laske sitä vielä kivuksi”, Kuusela sanoi.

Hän heitti kaikki kolme karsintaheittoaan, vaikka ensimmäinenkin (78,80) olisi riittänyt.

”Keihään hallinta oli verkkaheitoissa huonoa. Ajattelin jo, että pitääkö housuun kusta ja että mitenkä tässä käy. Ekaan heittoon sai rauhoitettua. Päästin vain keihäästä irti, että sain tilanteen hallintaan.”

” ”Olen todella pettynyt, en osannut heittää keihästä tänään. Nyt ei paljon naamaa naurata.”

Kolmanteen heittoon Kuusela pani rutkasti tehoja, mutta astui sen yli.

”Ajattelin, että kerran täällä ollaan ja koetetaan vähän revitellä viimeisellä, meni miten meni.”

Kuusela sanoi jo Kalevan kisoissa, että ”kelkka on kääntymässä”, eli heitot olivat alkaneet löytyä.

”Edelleen pidän puheeni ja aion sunnuntaina rokata ja ottaa sen mitalin pois.”

Toni Keränen pettyi karsintaansa. Heitoissa oli aineksia parempaan, mutta yksikään ei mennyt kohdalleen.

”Olen todella pettynyt, en osannut heittää keihästä tänään. Nyt ei paljon naamaa naurata. Olisi pitänyt mennä finaaliin. Oli heti aavistus, ettei tuollainen tulos voi riittää finaaliin”, Keränen sanoi.

”Kroppa oli ihan hyvä. Jos keihään asento olisi ollut parempi, olisin mennyt finaaliin.”

Belgian Timothy Herman meni viimeisenä heittäjänä finaaliin tuloksella 77,20.

MM-kisoissa Keränen oli 18:s tuloksella 78,52.

”Molemmat arvokisat ovat olleet aika isoja kuoppia. En halua enää ikinä karsiutua arvokisoista. En ainakaan lähde tänään juhlimaan.”

Miesten keihäsfinaali alkaa sunnuntaina kello 20.50 Suomen aikaa.