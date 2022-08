Reetta Hurske hamuaa nappijuoksua: ”En ole täällä enää fanityttönä katsomassa meidän lajin kärkeä”

Tamperelainen tavoittelee finaalipaikkaa kovalla ajalla. Hurske pääsee suoraan välieriin, mistä hän ei ole mielissään.

Reetta Hurske ei epäröi, kun hän asettaa tavoitteen yleisurheilun EM-kisojen sadan metrin aitoihin. Suora välieräpaikka ei riitä, vaan tamperelainen haluaa juosta myös loppukilpailussa.

”Tilastossa on edellä paljon sellaisia juoksijoita, jotka olen voittanut. Ei tänne tulla kumartelemaan ketään, vaan kaikki ovat voitettavissa. En ole täällä enää fanityttönä katsomassa meidän lajin kärkeä”, Pyrinnön aituri sanoo.

Hurske, 27, on tämän kauden Euroopan tilastoissa 13:s. Edellä olevista vain Valko-Venäjän Elvira Herman puuttuu Münchenistä.

Aiemmissa EM-kisoissa finaaliin on päästy ajoilla 12,96, 13,02 ja 12,85. Hurskeen tämän kauden kärkinoteeraus on 12,88.

”Pitää juosta paremmin. Sillä ei pääse finaaliin täällä”, Hurske uskoo.

Eteenpäinmeno vaatii aiempaa parempaa onnistumista arvokisoissa. Tamperelaisen uran paras arvokisa-aika on 12,96. Viimeksi heinäkuisissa MM-kisoissa Hurske ei saanut ehjää juoksua, vaan kolhi ratkaisevasti aitoja.

”En ole kauhean hyvin onnistunut. Alkueristä olen päässyt jatkoon, mikä on ollut realistista sillä hetkellä. Nyt tavoitteet ovat paljon korkeammalla.”

Hyvä aika Kalevan kisoissa nosti sopivasti itseluottamusta. Hurske juoksi Joensuussa hieman liian kovassa myötätuulessa 12,87.

”Olen juossut monta kertaa välierissä. Nyt kunto on sellainen, että pystyn taistelemaan finaalipaikasta. Jos tavoite olisi olla välierissä, niin eihän täällä olisi mitään intoa olla. En tullut tänne juoksemaan yhtä juoksua”, Hurske painottaa.

Hän olisi erittäin tyytyväinen ehjään suoritukseen ja omaan ennätykseen, joka on peräti 12,78 ja kolmen vuoden takaa.

Naisten pika-aitojen alkuerät juostaan lauantai-iltana, mutta Reetta Hursketta ei silloin vielä nähdä tositoimissa. Hän pääsee hyvän rankinginsa ansiosta suoraan välierävaiheeseen.

Välierät ja finaali juostaan päätöspäivänä sunnuntaina.

Moni urheilija on kritisoinut sääntöä. Muiden muassa Ikaalisten pikajuoksija Samuli Samuelsson sanoi alkuviikosta, että se on väärin ja että kaikkien urheilijoiden pitäisi käydä sama rumba läpi.

Tämä tuli käytännöksi, kun vuoden 2016 EM-kisat järjestettiin olympialaisten alla. Järjestäjät halusivat varmistaa, että parhaat urheilijat tulisivat kisoihin, eivätkä vetäytyisi liian kovan kisaurakan takia.

Hurske ei ole säännöstä mielissään varsinkaan, kun MM-kisat ovat jo takana. Hän sanoo, että hän ei jättäisi EM-kisoja väliin muiden kisojen takia.

Hurskeen mielestä suorasta välieräpaikasta ei hyödy pika-aidoissa samalla tavalla kuin esimerkiksi 400 metrillä, jossa rasitus on huomattavasti kovempi.

”On se epäreilua. Lajeissa voi tapahtua mitä vain ja kausi on pitkä. Jos on tehnyt kauden parhaan ajan toukokuussa ja pääsee sillä suoraan välieriin, vaikka ei olisi oikeasti samassa kunnossa, niin on se epäreilua. Osa pystyy nyt myös tuplaamaan 400 metrin matkoja, kun ei tarvitse käydä alkuerissä juoksemassa.”