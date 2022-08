Huipentuvatko Suomen kisat keihäsmitaliin? ”Melkein löisin jo vetoa”

Miesten keihäsfinaaliin on kaksi suosikkia, mutta pronssin suhteen näyttää hyvältä. ”Mitaliin on paremmat saumat kuin hetkeen”, Tero Järvenpää sanoo.

Jakub Vadlejch (vas.) on keihäsfinaalin toinen suuri suosikki. Lassi Etelätalo taistelee arviolta pronssista.

Aamulehti, München

Suomen kannalta loistavasti sujuneet yleisurheilun EM-kisat saattavat huipentua vielä yksiin mitalijuhliin päätöspäivänä sunnuntaina.

Paras sauma palkintopallille on keihäänheittäjillä.

”Ilmaiseksi mitali ei tule, mutta nyt siihen on paremmat saumat kuin hetkeen”, tamperelainen entinen huippuheittäjä Tero Järvenpää sanoo.

Heittojärjestys Heittojärjestys ja kauden parhaat 1. Timothy Herman 78,35 2. Lassi Etelätalo 84,62 3. Jakub Vadlejch 90,88 4. Andreas Hofmann 87,32 5. Toni Kuusela 84,01 6. Patriks Gailums 83,65 7. Andrian Mardare 84,77 8. Vítězslav Veselý 85,97 9. Alexandru Novac 83,01 10. Rolands Štrobinders 80,91 11. Julian Weber 89,54 12. Martin Konecný 79,86

Keihäsfinaaliin on kaksi selkeää suosikkia: Tšekin Jakub Vadlejch ja Saksan Julian Weber. Tilastojen perusteella kolmas mitali olisi menossa Saksan Andreas Hofmannille. Hän on kuitenkin kärsinyt selkävaivoista hyvien alkukesän heittojen jälkeen eikä ole ollut iskussa.

Hofmann kuvastaa hyvin Saksan tilannetta. Hurjassa iskussa viime vuodet olleet heittäjät ovat telakalla. Kun lisäksi venäläiset ja yli 87 metriä tällä kaudella heittänyt Valko-Venäjän Aliaksei Katkavets ovat pois, latu on auki Lassi Etelätalolle ja Toni Kuuselalle.

”Nyt Etelätalolla on tuhannen taalan paikka ottaa arvokisamitali, ja yhtä lailla Kuuselalla”, Järvenpää toteaa.

Jopa pronssia kirkkaampikin voi olla tarjolla. Vadlejchin ja Weberin tekeminen ei täysin vakuuttanut Järvenpäätä karsinnassa. Hän ihmetteli varsinkin Weberin toimintaa. Saksalainen käytti kaikki kolme heittoa, vaikka jo ensimmäinen varmisti finaalipaikan.

”Hänellä oli askelmerkin kanssa epäselvyyksiä.”

Etelätalo heittää finaalin toisena, joten nappionnistuminen heti alussa voi sotkea suosikeiden pasmat.

Etelätalo, 34, on ollut kolme kertaa kuuden joukossa arvokisoissa, mutta mitali uupuu. Tasaisen varma heittäjä on ollut loppukilpailuissa neljä kertaa mukana ja keppi on lentänyt aina 82–83 metriin.

”Hän on varma kortti. Melkein löisin jo vetoa Lassin mitalin puolesta. Hän tekee takuuvarman oman huippusuorituksen.”

Etelätalo on ennenkin kärkkynyt mitaleita, mutta nyt hän on erilaisen tilanteen edessä. Etelätalo on yksi mitalisuosikeista, ei haastaja.

”Lassin tuntien se ei vaikuta häneen millään lailla. Hän on suomalaisista keihäänheittäjistä lungein kaveri, jonka tunnen. Hän on niin lehmänhermoinen kilpailija, että luulen, että hän ei ota mitään stressiä”, Järvenpää luonnehtii.

Tilannetta helpottaa se, että nyt ensimmäisillä kierroksilla ei ole pakko onnistua täydellisesti. Maltillisempikin heitto riittänee kolmelle viimeiselle kierrokselle.

”Ei tarvitse venyä heti, mikä on Lassille hyvä juttu.”

Järvenpään arvion mukaan Etelätalon potentiaali on 83–86 metrissä.

”Kun mitalimetrit nousevat lähemmäksi 90 metriä, se on jo tekemätön paikka.”

Toni Kuusela, 28, on mukana ensimmäisessä arvokisafinaalissaan. Kuuselalla oli karsinnassa vaikeuksia saada keihästä oikeaan asentoon. Tero Järvenpään mielestä Kuuselalla oli hapuilua askelmerkin ja vauhtirytmin kanssa. Jos ne asiat korjaantuvat, mitali on mahdollinen myös hänelle.

”Keihään hyvä asento tulee aika luonnostaan, kunhan askelrytmi toimii. Heitto näyttää hänellä muuten aika hyvältä ja siinä on paljon tehoja.”

Kuusela pumppasi itseluottamusta karsinnan jälkeen ja puhui muun muassa pankin räjäyttämisestä finaalissa.

”Kalevan kisojen 84-metrinen oli häneltä jo hyvä heitto, mutta ei vielä maksimi. Jos pankki räjähtää, voi tulla todella pitkäkin heitto”, Järvenpää sanoo, mutta muistuttaa realismista.

”Aina täytyy miettiä perustasoa. Etelätalo on se, joka heittää melkein takuuvarmasti oman huipputuloksen. Todennäköisyydet puoltavat Lassia. Mutta arvokisoissa on aina yllättäjä, ja Toni voi olla sellainen.”

Pronssitaistoon Järvenpää nostaa lisäksi tšekkikonkari Vítězslav Veselýn, moldovalaisen Andrian Mardaren ja jokerikortiksi latvialaisen Patriks Gailumsin.

”Hän heitti karsinnassa hieman yliastutulla lähemmäksi 83 metriä. Hänellä on potentiaalia heittää pitkälle.”