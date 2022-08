Wilma Murrolle taipunut pronssimitalisti ylistää suomalaista: ”Hän on tosi kiva ja aina avulias”

Tina Šutej oli iloinen, että Wilma Murto pääsi yli vaikeuksistaan.

Aamulehti, München

Wilma Murto sai onnitteluja ja hehkutusta osakseen voitettuaan seiväshypyn Euroopan mestaruuden.

Murto voitti tuloksella 485 tehtyään peräti kolme Suomen ennätystä.

”Se oli hieno taistelu. Wilma hyppäsi loistavasti. Hän on nuorten ME-hyppääjä ja hän on osoittanut, että hän voi hypätä korkealta. Tänään hänellä kaikki onnistui”, pronssia saanut Slovenian Tina Šutej sanoi Aamulehdelle.

Šutej ja hopeamitalisti Kreikan Aikateríni Stefanídi hyppäsivät 475. Stefanídi sanoi tienneensä, että tämä päivä eli Murron arvokisamenestys on vielä tulossa.

”Emme olleet tarpeeksi hyviä häntä vastaan”, Šutej sanoi.

Šutej, 33, menestyi itsekin nuorten sarjoissa, joskaan hän ei hypännyt silloin samalla tasolla kuin Murto saman ikäisenä.

”Minullakin meni sen jälkeen pari vuotta etsiessä itseäni. Hän teki saman. Vaikeuksista on hankala päästä henkisesti yli. Hienoa, että hän on siinä onnistunut”, Šutej sanoi.

Hän ylisti myös suomalaisen persoonaa.

”Hän on tosi kiva ja aina avulias. Häntä vastaan on kiva kilpailla, hän on niin positiivinen. Hienoa, että hän löysi hyppynsä monen vuoden vaikeuksien jälkeen.”