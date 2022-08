Kuuden vuoden kuiva putki on ohi: Wilma Murto hyppäsi SE:n ja varmisti mitalin!

Edellisen kerran Suomeen tuli yleisurheilun arvokisamitali vuoden 2016 EM-kisoissa.

Aamulehti, München

Wilma Murto on päättänyt Suomen pitkän mitalittoman putken yleisurheilun arvokisoissa.

Naisten seiväsfinaali on vielä kesken, mutta Murto on varmasti kolmen joukossa. Murto on hypännyt jo kahdesti uuden Suomen ennätyksen: ensin 475 ja sitten 480.

Münchenin finaali tarjosi Murrolle hyvän sauman ensimmäiseen aikuisten arvokisamitaliin, ja hän käytti sen. Vain Slovenian Tina Šutej vaikutti etukäteen vaikeasti voitettavalta.

Suomen edellinen ulkoratojen MM-, EM- tai olympiamitali on kuuden vuoden takaa. Kylkivammasta kärsinyt Antti Ruuskanen heitti keihäänsä 82,44 metriin ja oli EM-finaalin kolmas Amsterdamissa 2016.

Wilma Murto nousi ryminällä suomalaisen urheilukansan tietoisuuteen talvella 2016, kun hän hyppäsi Saksan Zweibrückenissä alle 20-vuotiaiden sisäratojen maailmanennätyksen 471.

Murrolla on yhä nimissään kolme kaikkien aikojen parasta hallitulosta nuorissa.

Matka Zweibrückenistä Müncheniin on nelisensataa kilometriä, mutta Murron polku Münchenin mitalistiksi tuntui kestävän ikuisuuden. Hyppy takkusi, ennätykset eivät parantuneet ja valmentajat vaihtuivat tiuhaan. Kehitykseen tuli vuosien tauko.

Paluu Jarno Koivusen valvovan silmän alle on vihdoin tuonut rauhaa ja itsevarmuutta tekemiseen. Jo viime kausi oli hyvä, ja sama tahti on jatkunut tänä kesänä.

On helppo unohtaa, että Murto on yhä vasta 24-vuotias. Hän oli EM-finaalin neljänneksi nuorin hyppääjä.