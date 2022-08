Mansen vastustaja sopi loistavasti Tuomas Jussilalle – seurat ymmärtävät pesäpallon reissupelaajan arkea: ”Joskus treenien sijaan voi käydä Särkänniemessä perheen kanssa”

Manse PP kohtaa miesten Superpesiksen puolivälierissä Kempeleen Kirin. Tuomas Jussila saa vastaansa esikuvansa kotikaupungistaan.

Manse PP:n Tuomas Jussila on päässyt loppukesästä juhlimaan onnistumisia Kaupin uudella stadionilla. Loppuhuipennusta lähestyvä kausi saattaa olla tähtipelaajan viimeinen Tampereella.

Aamulehti

Tuomas Jussilalla kävi melkoinen mäihä, kun Kempeleen Kiri sattui hänen joukkueensa Manse PP:n vastustajaksi miesten Superpesiksen puolivälieriin.

Pelit alkavat perjantaina Kaupissa, ja Manse matkaa sunnuntaista vieraspeliään varten Oulun kupeeseen. Oulussa suurimman osan vuodesta asuvalle Jussilalle kalenteri napsahti sattumalta täydellisesti kohdilleen.

”Vaimon veljen häät ovat välipäivänä lauantaina, joten pääsen osallistumaan niihin ja ainakin kääntymään kotona. Sen jälkeen loppukesä menee varmaankin Tampereen suunnalla”, Jussila kertoo päivää ennen odotettujen pudotuspelien alkua.

Jussila, 33, on yksi niistä Superpesiksen lukemattomista pelaajista, joille vakituinen koti ja kauden aikainen asunto ovat kaksi eri asiaa, tai jotka vaihtoehtoisesti eivät asu joukkueensa kotikaupungissa tai välittömässä läheisyydessä.

Näille pelaajille talven aikana harjoittelusta iso osa on omatoimista, joukkueen mukana ollaan leirityksissä ja usein viikonloppuina. Jussilan tapauksessa kilometrejä on kertynyt, sillä matkaa Tampereen ja Oulun välillä on melkein 500 kilometriä.

"Tavoitteeni on aina pyrkiä olemaan mahdollisimman tasainen. Mitä vähemmän hirveitä notkahduksia tulee kauden aikana, sitä tyytyväisempi itse olen”, Tuomas Jussila kuvailee omaa asennoitumistaan.

Kauden aikana matka on tietenkin mahdoton reissattavaksi. Viime kesänä perhe oli heti kesän alusta mukana Tampereella, tänä vuonna ensimmäiset kuukaudet muut perheenjäsenet viettivät osittain Oulussa. Perheen seurassa viisivuotiaan Siirin ja kolmevuotiaan Eemilin isä ei vapaa-ajalla ehdi pesisasioita liiaksi murehtimaan.

”Välillä ei kerkeä viesteihin tai soittoihinkaan vastaamaan. Ei ole tylsää välipäivinäkään”, Jussila naurahtaa.

”Minulle tämä on sopinut tosi hyvin. Kun pelipäivä tulee, katseet suunnataan siihen, mutta välipäivät menevät ihan muissa jutuissa.”

Vaikka kyse on tavoitteellisesta huippu-urheilusta, löytyy seuroilta myös joustoa ja ymmärrystä tarvittaessa.

”Tai ainakin niissä joukkueissa joissa minä olen ollut”, Jussila vakuuttaa.

”Varsinkin kun rupeaa perhettä olemaan, ymmärretään erilaisia tilanteita. Jotkut treenit voi vaikka jättää välistä ja käydä Särkänniemessä perheen kanssa, jos on ollut muuten tiiviisti joukkueen kanssa. Nykypäivänä ymmärretään, että muu elämä pesäpallon ulkopuolella on kauden aikanakin yhtä tärkeää kuin pesis.”

Kutsuuko Kempele?

Manse päätyi alun hankaluuksien jälkeen nousujohteisen runkosarjan päätteeksi toiseksi.

Hallitsevan mestarin ehdottomiin avainpelaajiin sekä ulkona polttajana että sisällä vaihtajana lukeutuva Jussila on tyytyväinen sijoitukseen ja siihen, miten Mansen venymiskyky tiukoissa otteluissa on kauden mittaan kehittynyt.

”Tukalissakin paikoissa olemme pystyneet kääntämään kurssia.”

Tampereelle Jussila saapui viime kaudeksi kaksivuotisella sopimuksella, joka päättyy tämän kauden jälkeen. Aamulehden tietojen mukaan Jussila olisi siirtymässä ensi kaudeksi juuri seuraavaan vastustajaan KeKiin, ja samaa tietoa on liikkunut myös muissa medioissa.

Talven kilometrit saattavat siis vähentyä roimasti. Tässä vaiheessa kautta on kuitenkin selvää, ettei tietoja ensi kauden osalta kummemmin tipu.

”En kommentoi niitä kuvioita vielä. Pelataan pelit ensin loppuun ja katsotaan sitten mikä on homman nimi”, Jussila vastaa kohteliaasti epätoivoisiin uteluihin.

”Pitää koputtaa puuta, kun mitään isompia vaivoja ei ole. Motivaatiota ja intohimoa lajia kohtaan on edelleen ja pelaaminen maistuu, joten tuskin tässä vielä lopetellaan. Vaikka sekin päivä lähenee koko ajan.”

Sami Haapakoski seurasi taustalla, kun Tuomas Jussila löi heinäkuussa 2008 pelatussa ottelussa. Kaksikko voitti Pattijoen Urheilijoiden kanssa kauden päätteeksi Suomen mestaruuden.

Idoli vastapuolella

Hyvin aloittaneen KeKin peli hyytyi loppu­kaudesta, kun tärkeä vaihtaja ja etenijä Onni Määttä putosi riveistä loukkaantumisen vuoksi.

”Heillä on vähän sellainen kovan sisäpeli­arsenaalin hurmosporukka. Pitää olla tarkkana, sillä jos he pääsevät lyömään läpi, se aiheuttaa aika herkästi lumipalloefektin, jolloin jokainen mies rupeaa laittamaan palloa väliin”, Jussila arvioi.

Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskasta kotoisin oleva Jussila ei saavutuksistaan huolimatta ole kotikaupunkinsa meritoitunein pesäpalloilija. Tuo titteli menee KeKin Sami Haapakoskelle, joka muun muassa pitää kaikkien aikojen etenijätilaston kärkipaikkaa itsellään hämmästyttävällä marginaalilla.

Polttolinjassa ulkopeliä pelaava Haapakoski on tuonut urallaan runkosarjassa 1 052 juoksua – toisena oleva Manse-koppari Henri Puputti on 308 tuodun päässä.

Jussilalle seitsemän vuotta vanhempi Haapakoski on sekä hyvä ystävä että esikuva.

”Nuorempana, mutta myös edelleen – minne ne esikuvat katoaisivat. Hän on ollut pikkupojasta lähtien meikäläisen idoli, ja edelleen katson häntä ylöspäin.”