Lempäälän Santeri Kuusiniemi yllätti itsensäkin EM-kisoissa – Saga Vanninen kommentoi pika-aitojen draamaa

Aamulehti, München

Yksi Suomen joukkueen positiivisimpia yllätyksiä yleisurheilun EM-kisoissa on ollut Santeri Kuusiniemi. Pika-aituri juoksi odotusten vastaisesti välierissä.

Finaaliin Kuusiniemellä ei ollut asiaa. Hän oli välierässään kuudes ajalla 13,81.

”Kuusi aitaa tuli aika mukavasti. Sitten tuli joku kolhu, tekniikkavirhe tai rynnimistä. Juoksu vähän tipahti ja tuli aikaa pirusti lisää”, Kuusiniemi sanoi, mutta oli selkeästi innoissaan.

”Oli tosi siistiä päästä tuohon maailmanhuippujen mukaan koettamaan, mihin omat rahkeet riittävät tässä vaiheessa. Hermo piti hyvin, enkä jännittänyt. Lähdin voittamaan”, hän sanoi ja naurahti.

Loppukilpailuun pääsi ajalla 13,50.

Kuusiniemi, 23, on parantanut ennätystään tällä kaudella jo useasti. Vielä viime kauden jälkeen ennätys oli 14,04, mutta nyt siitä on lähtenyt jo lähes neljä sekunnin kymmenystä pois.

Juoksija ei itsekään uskonut kauden alla, että hänet olisi nähty EM-välierässä.

”En todellakaan. En olisi uskonut vielä toissa päivänäkään. Luottoa pitää tietysti olla, mutta se, että oikeasti pääsi välieriin, on uskomaton juttu.”

Kehitystä on tullut, kun Kuusiniemi on pysynyt terveenä. Myös tekninen osaaminen on kehittynyt.

Kuusiniemi on lähtöisin Lempäälästä ja Lempäälän Kisa Yleisurheilun kasvatti. Hän on edustanut pari vuotta Jyväskylän Kenttäurheilijoita ja häntä valmentaa nykyään Antti Mero.

Kesät kuluvat pääosin vieläkin Lempäälässä.

”Äidin muonat, siellä on helppo olla”, juoksija tokaisi.

Perhe oli paikan päällä katsomassa kisaa.

”Tästä tuli ihan älytön buusti. Ensi kaudelle nälkä on suuri.”

Seitsenottelija Saga Vanninen sai kelpo alun urakalleen. Tamperelainen juoksi sadan metrin aidat aikaan 13,74. Se jää 22 sadasosaa hänen nuorten MM-kisoissa juoksemastaan ennätyksestä.

Vanninen otti hieman heikon startin, mutta suurempaa draamaa nähtiin aivan juoksun lopulla. Viereisellä radalla juossut Hollannin olympiamitalisti Emma Oosterwegel kaatui Vannisen radalle. Pyrinnön juoksija pystyi juuri ja juuri väistämään törmäyksen. Tilanne ei näyttänyt kauheasti vaikuttaneen juoksuun ja aikaan.

”Huomasin sen, mutta ei siinä mennyt kuin ehkä pari sadasosaa”, Vanninen sanoi, kun avauspäivä oli takana.

Aurinko porotti jo aamupäivällä lähes 30 lämpöasteen edestä. Varsinkin korkeuspaikalla urheilijoiden oli tärkeää päästä suoritusten välillä varjoon. Tarjolla oli vain pienet aurinkovarjot, joiden alle kaikki työntyivät.

Vanninen sai korkeudesta tuloksen 174, joka jää viisi senttiä ennätyksestä.

”Siellä tuli pari hyvääkin hyppyä, mutta ehkä vähän vääriin korkeuksiin.”

Tamperelainen oli huippuiskussa illan ensimmäisessä lajissa kuulantyönnössä, joka on yksi hänen vahvuuksistaan. Vanninen rikkoi ensimmäisen kerran urallaan 15 metrin rajan, kun hän pukkasi ensimmäisellään 15,08. Oma ennätys koheni 18 senttiä.

Vain Hollannin Anouk Vetter työnsi kisassa pidemmälle.

”Kuula meni teknisesti hyvin.”

200 metrillä Vanninen jäi aikaan 25,01. Se on kulkenut häneltä puolisen sekuntia paremminkin.

”Kuula oli ihan onnistunut. Muuten en ole mitenkään kauhean tyytyväinen”, Vanninen luonnehti.

Tamperelainen on neljän lajin jälkeen kahdeksantena. Hän on 80 pistettä ennätyssarjaansa perässä ja ylittämässä jälleen 6 000 pisteen rajaa.

Vanninen epäili, että ei ehkä ole täysin palautunut nuorten MM-kisoista.

”Toivottavasti jalat eivät ole ihan kauhean jumissa huomenna”, hän naurahti.