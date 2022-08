Mansen tähtipelaajalla on ollut ongelmia päästä varpaisiin – Virpi Hukka kaipaa toimivaa silmää koko ajan: ”Tervettä päivää ei ole näkynyt kuuteen vuoteen”

Mansen naiset aloittavat Superpesiksen puolivälierät keskiviikkona Kaupissa Hyvinkään Tahkoa vastaan.

Manse PP:n tähtipelaajan Virpi Hukan aurinkoista asennetta voi vain ihailla. Tamperelaistunut kolmoskoppari huokuu hyväntuulisuutta pudotuspelien aattona monista vastoinkäymisistä huolimatta.

”Tervettä päivää ei ole näkynyt kuuteen vuoteen. Vaikka yritän ajatella asioita positiivisesti, toki usko on ollut välillä koetuksella. Olen kysynyt itseltäni monta kertaa, miksi olen niin typerä, että jatkan silti pelaamista”, Hukka myöntää.

Parhaana selviytymiskeinona on ollut hienojen hetkien kertaaminen.

”Silloin muistaa, ettei tämmöisiä tunteita saa mistään muualta. Tuoreimpana esimerkkinä on sunnuntainen Kirittäret-peli. Tuntui tosi hienolta, kun runkosarjan voitto varmistui.”

Hukka jatkoi fiilistelyä vielä maanantaina.

”Katselin vanhoja pudotuspelivideoita ja muistelin voittojen tuomia tunteita.”

”Kuntouttaminen on tappavan tylsää”

Viime marraskuussa tullut silmävamma on varjostanut Hukan pelaamista tänä kesänä. Hän sai joukkuekaverinsa heittämän pallon suoraan vasempaan silmäänsä ja ehti pelätä hetken pahinta.

”Silmä on varsin hyvässä kunnossa tilanteeseen nähden. Sitä on jumpattu tiiviisti kahden leikkauksen jälkeen. Kuntouttaminen on tappavan tylsää. Se sisältää silmän liikuttelua ja kohdennusharjoituksia”, Hukka kuvailee.

Hukka, 31, on oppinut hyväksymään vallitsevan tilanteen vähitellen.

”Rehellisesti sanottuna kaipaan toimivaa silmää koko ajan. Tietyt tilanteet ärsyttävät todella paljon. Valehtelisin, jos sanoisin elämän olevan ihan normaalia.”

Loukkaantunut silmä tarkentaa tavallista hitaammin – ja näkökenttä on tällä hetkellä noin 70-prosenttinen. Hukka siirtää faktat syrjään ottelun alkaessa. Hän on iskostanut itselleen, etteivät puutteet vaikuta omaan pelaamiseen mitenkään.

Hukalta jäi tällä kaudella melkein puolet runkosarjaotteluista väliin – ja pelatuistakin peleistä osa piti lopettaa kesken. Eikä syynä ollut suinkaan silmä.

”Olen taistellut terveyden kanssa tämän tästä. Ongelmia on ollut päästä varpaisiin. En kommentoi tässä vaiheessa sen tarkemmin, kun pudotuspelit ovat ovella. Nyt mennään perusurheilujargonilla.”

Kerro vähän tarkemmin?

”Sanotaan niin, että tässä huomaa rikkonaisen harjoituskauden. Pesäpallo on niin raju laji, että kaikkien paikkojen pitäisi olla huippukunnossa. Muuten sattuu herkästi kaikennäköistä, kun on tällaiset voimantuotto-ominaisuudet.”

Tämä rassaa luonnostaan tavoitteellisen urheilijan mieltä.

”Valitettavasti keho ei ole ollut kaikilta osin oman vaatimustason edellyttämässä kunnossa, vaikka pyrin tekemään kaiken huolellisesti. Vaivat ovat vieneet hohtoa pelaamisesta, mutta oma lajituntuma on säilynyt yllättävän hyvin terveyshuoliin nähden.”

Hukka pelaa nyt kolmatta kautta Mansen riveissä. Häneltä operoitiin molemmat kantapäät ja akillesjänteet ennen Tampereen aikakauden alkua. Huippuhankinta pelasi loistavaa pesäpalloa kesällä 2020, kunnes vasemman jalan akillesjänne napsahti poikki syksyn ensimmäisessä finaalissa.

Ison operaation jälkeinen paluu venyi keskikesään 2021 asti. Eikä mennyt kuin muutama kuukausi, kun pallo osui suoraan silmään.

”Kauhealtahan tuo kuulostaa, mutta ikävä kyllä se on täyttä totta. Metsästän kultaa hyvin kiihkeästi murheiden jälkeen ja autan joukkuetta kaikin tavoin niin paljon kuin ikinä pystyn.”

Tahko jäi kauas

Manse jätti puolivälierävastustajansa Hyvinkään Tahkon runkosarjassa peräti 29 pisteen päähän.

”Lähtöasetelma on juuri tuo. Ellemme hoida ottelusarjaa tällä porukalla 3–0, meidän pitää möhliä pahasti. Emme aliarvioi vastustajaa tippaakaan, mutta materiaaliero on vaan valtavan suuri. Tämä on realiteetti”, Hukka pohjustaa.

Löytyykö Tahkolta mitään keinoa, millä se voisi aiheuttaa hämmennystä?

”Sanotaan niin, että olemme erittäin vahvoilla, ellemme anna läpilyöntejä”, Hukka muotoilee.