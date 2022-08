Urjalan Aleksi Ojala pahoissa vaikeuksissa helteisellä kävelyurakalla, Santeri Kuusiniemi tykitti aidoissa jatkoon – Tässä kaikki yleisurheilun EM-kisojen toisesta päivästä

Aamulehti seuraa tässä artikkelissa yleisurheilun EM-kisojen toista kisapäivää.

Aleksi Ojala ja Elisa Neuvonen kävelevät tiistaina 35 kilometrin kilpailussa Münchenin EM-kisoissa. Kävelijät lähtevät matkaan kello 9.30.

Aamulehti seuraa kilpailutapahtumia tämän jutun alapuolelta löytyvässä seurannassa.

Ojalalla on hyvät mahdollisuudet miesten kilpailussa. Hänellä on kisan kolmanneksi paras tilastoaika tältä kaudelta. Tilastokärki on Ruotsin Perseus Karlström, jonka lisäksi vain Espanjan Miguel Ángel López on kävellyt Ojalaa nopeammin.

35 kilometrin kävely tuli arvokisaohjelmaan tänä vuonna.

Suomalaisista tiistaina kilpailevat myös pika-aiturit Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi ja Ilari Manninen, joiden alkuerät alkavat 10.35. Nathalie Blomqvist on mukana 1 500 metrin alkuerissä, jotka juostaan kello 11.15 alkaen.

Moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Sara Killinen karsivat kello 13.15 A-ryhmässä. Krista Tervo kisaa finaalipaikasta kello 14.30 B-ryhmässä.

