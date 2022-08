Pettynyt Samuli Samuelsson latasi suorat sanat: ”Se on minusta väärin ja eriarvoista”

Samuli Samuelsson jäi alkueriin, joita läheskään kaikkien ei tarvinnut edes juosta. Samuelsson on noussut monen pikajuoksijan tavoin uudelle tasolle tällä kaudella.

Aamulehti, München

Samuli Samuelsson tietää sisällään, mitä on tulossa, mutta pieni toivonkipinä pitää hänet paikallaan maaliviivan tuntumassa Münchenin olympiastadionin uumenissa.

Kun yleisurheilun EM-kisojen viimeinen sadan metrin alkuerä on juostu ja tulokset lävähtävät taululle, Samuelsson alkaa lompsia pettyneenä kohti haastattelualuetta. Odotettua ja toivottua välieräpaikkaa ei irronnut.

”Vire oli ihan hyvä ja verryttelyssä tuntui hyvältä, mutta en saanut sitä mitä odotin. Harmittaa. Välieräpaikka oli otettavissa.”

Samuelsson oli eränsä neljäs ajalla 10,39. Juoksun aikana näytti jo paremmaltakin, mutta kolmas sija ja suora jatkopaikka jäivät viiden sadasosan päähän.

”Oli aika pehmeä juoksu kauttaaltaan”, Samuelsson sanoi.

Hän oli nostanut aurinkolasit pois silmiltä. Niissä lukee pienellä tekstillä ”nopee”.

”Lasit olivat nopeammat kuin mies.”

Yksi ainoa juoksija pääsi jatkoon aikavertailun kautta. Ikaalisten Urheilijoiden juoksija tarrasi tuohon paikkaan kiinni, mutta kolmannessa erässä juostiin liian kovaa. Edes Espanjan Sergio Lópezin varaslähtö ja hylkäys eivät pelastaneet Samuelssonia.

”Olin aika varma, että tuolla ajalla ei päästä jatkoon. Yleensä välieriin tarvitsee 10,30 ja alaosia.”

Nyt paikka irtosi ajalla 10,33.

Samuelsson latasi suorat sanat EM-kisojen säännöistä jo ennen alkueriä. Sadalla metrillä rankingin 14 parasta pääsi suoraan välieriin. Alkuerissä oli siis ainoastaan kymmenen jatkopaikkaa tarjolla.

”Se on minusta väärin ja eriarvoista. Arvokisojen suola on, että kaikki käyvät saman rumban läpi”, Samuelsson sanoi sunnuntaina eikä mielipide ainakaan muuttunut alkuerän jälkeen.

”En pidä siitä eikä varmaan pidä kukaan muukaan, joka tuolla alkueriä juoksee. Toivon, että se muutetaan ja kaikki olisivat samalla viivalla”, hän kertoi juoksun jälkeen.

Säännöllä on haluttu varmistaa, että Euroopan nopeimmat juoksijat osallistuvat EM-kisoihin eivätkä jää pois ainakaan liian kovan kisarupeaman takia.

Millaisen jäljen EM-kisojen henkilökohtainen matka oikein jättää?

”Eipä juuri minkäänlaista.”

Samuelsson on poiminut tänä kesänä kolmen vuoden työn tuloksen hedelmiä. Toki hän on juossut pienen ikänsä, mutta viimeiset vuodet valmentaja Mikael Ylöstalon kanssa ovat olleet kehittymisen, puurtamisen ja kuntoutumisen aikaa.

Vuonna 2019 Samuelsson ei juossut kilpailun kilpailua akillesvaivan takia. Noihin aikoihin moni sanoi Samuelssonille, että häneltä meni uran parhaat vuodet sivu suun.

”Hetken vaikutti, että en pysty enää juoksemaan. Luovuttamassa en ollut, mutta vaikeaa silloin oli”, juoksija muistelee.

Osin tuon vamman peruja Ikaalisten juoksijalla on ”eriparijalat”. Vasen nilkka on ollut leikkauksen jälkeen aiempaakin jäykempi. Nilkat eivät liiku samalla tavalla, minkä takia toisen jalan kontakti juoksualustaan on hieman terävämpi kuin toisen. Sen huomaa juoksussa vain erittäin harjaantunut valmentajan silmä.

Tehty työ palkittiin jo heinäkuussa Porvoossa, kun Samuelsson juoksi Suomen ennätyksen 10,16. Se oli nappijuoksu, jollaisen toistamisesta hän haaveili, mutta Müncheniin sitä ei osunut.

Samuelsson on kehittynyt erityisesti nopeusominaisuuksiltaan. Hän tulee maksiminopeusvaiheen eli noin 40 metristä 70 metriin nopeammin kuin aiemmin. Samuelsson on alkanut saada täyttä potentiaaliaan ulos.

”Hän on nopeuslahjakkuudeltaan huippuluokkaa Suomen oloihin. Kovin usein ei tule vastaavaa eteen”, valmentaja Mikael Ylöstalo sanoo. ”Hän tekee nöyrästi töitä eikä ala haahuilla.”

Samuelssonilla on Münchenissä edessä vielä pikaviestit. Siellä Suomella on mahdollisuudet jopa finaalipaikkaan ja SE-tulokseen. Pikajuoksun taso on noussut Suomessa.

”Suomessa on alettu vähän ymmärtää, mitä pikajuoksu on. Se on oma taiteenalansa. Nyt ymmärretään vähän paremmin, mitä todella hätäinen juoksu oikein vaatii urheilijan keholta”, Ylöstalo sanoo.