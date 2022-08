Samuli Samuelsson haki pitkään Suomen ennätystä ja pääsee nyt näyttämään vauhtiaan EM-radalla: ”Seitsemän vuotta se on ohjannut treenejä”

Satasen SE-mies puhkuu uutta intoa ja juoksee Münchenissä vain sijoituksesta.

Samuli Samuelsson puhkuu intoa EM-alkuerien lähestyessä. Kuva on otettu Kalevan kisoissa elokuun alussa.

STT

Sadan metrin juoksun Suomen ennätysmies Samuli Samuelsson myöntää, että heinäkuisen tuloksen jälkeen suurin lataus purkautui.

Nyt mies puhkuu jälleen juoksuvirettä sekä -intoa ja on valmis maanantaina Münchenissä kisattaviin satasen EM-alkueriin.

”Takki tyhjeni Suomen ennätyksen jälkeen, koska seitsemän vuotta se on ohjannut treenejä. Kun Kalevan kisat ja sitten EM-kilpailut tulivat, on taas ihan eri meininki. Täällä vain sijoituksilla on merkitystä”, Samuelsson kertoi STT:lle Suomen joukkueen hotellilla sunnuntai-iltana.

Samuelssonin mukaan ennätys ei muuttanut juurikaan elämää. Haastattelupyyntöjä riitti pari päivää.

”Pari päivää oli hässäkkää. Kaduilla jengi on tunnistanut enemmän ja onnitellut, mutta ei sen radikaalimpaa.”

Juoksija pahoitteli, ettei ehtinyt vastata ennätysiltana haastattelupyyntöön.

”Kännykässä voi olla vieläkin avaamattomia viestejä”, Samuelsson myönsi.

"Porvoossa kaikki osui kohdalleen"

Tuloksen ilmestyessä valotaululle Samuelsson kyykistyi Porvoon radanpintaan ja painoi kasvot käsiinsä. Hetki oli tunteikas.

Suomen ennätys oli pitkän matkan päätös, mutta toisaalta myös välipysähdys kohti vielä parempia aikoja.

Samuelsson piti SM-kultavauhtia jo 2017, mutta ennätyskehitys pysähtyi aikaan 10,30. Akillesvaivojen jälkeen hän aloitti juoksun rakentamisen valmentaja Mikael Ylöstalon kanssa ja nipisti ennätyksestään kaksi sadasosaa vuonna 2020 ja vielä yhden 2021.

Mikä tekee Ylöstalosta niin sopivan valmentajan sinulle?

”Hänellä on erityisen hyvä silmä tekniikalle. Juoksuun tuli paljon uusia oivalluksia, kun hän alkoi valmentaa. Hänen kauttaan verkosto laajeni, ja sain hyvän fysioterapeutin mukaan.”

Viime kauden alussa Samuelsson puhui ennätystavoitteestaan ja siitä, miten juoksu oli valmis 50 metriin asti.

”SE-juoksussa juoksu oli valmis sataan metriin asti. On nähty tasaista 10,30-tekemistä ja odottelin nappijuoksua. Porvoossa kaikki osui kohdalleen.”

Olosuhteet olivat ihanteelliset, kun Samuelsson hurjasteli kevyessä myötätuulessa 10,16, saavutti EM-rajan ja passitti Tommi Hartosen 21 vuotta vanhan SE-ajan 10,21 historiaan.

Ei hiihdetä tai juosta kouluun

Viikkoa myöhemmin Hartonen menetti toisenkin yli 20-vuotiaan Suomen ennätyksensä, kun Samuel Purola juoksi Ruotsissa 200 metrin SE:n 20,45.

Mistä johtuu suomalaismiesten hyvä vauhti?

”Jokainen on yksilö. En voi suoraan sanoa, mistä se johtuu. Samuel on Suomen lahjakkain pikajuoksija koskaan. Olen ollut sitä mieltä, että jossain vaiheessa hän rikkoo toisen, ellei molemmat Suomen ennätykset. Hyvä, että ehdin ensin ja voin sanoa, että minulla on ollut Suomen ennätys”, Samuelsson naurahti.

”Muuten jos mietitään tasoa, kokonaistaso on noussut merkittävästi. Kestävyysjuoksussa harrastajamäärät ovat tippuneet, mutta pikajuoksussa nousseet. Enää ei hiihdetä tai juosta kouluun. Lyhyemmät matkat kiehtovat”, optikoksi opiskellut Samuelsson pohdiskeli.

Stadionilla tuulet pyörivät

Kalevan kisoissa Joensuussa Samuelsson päihitti Purolan 100 metrillä ja oli kolmas 200 metrillä. Purola voitti paraatimatkansa ja aloittaa EM-urakkansa torstaina 200 metrin alkuerissä. Miehet ovat selkeä valinta 4x100 metrin viestijoukkueeseen.

”Finaalipaikka ja Suomen ennätys ovat mahdolliset. Joukkue on paperilla kaikkien aikojen kovin. Kunhan kapula tulee maaliin, aika on kova”, Samuelsson jutteli.

Porvoossa tuulet olivat ihanteelliset. Mitä tiedät Münchenin Olympiastadionin tuulista?

”Stadionilla tuulet pyörivät miten sattuu. Lämpö on tärkeää pikajuoksussa.”