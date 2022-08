Matti Mattsson ui EM-altaassa 11:nneksi sivulajissaan – "Saatiin karstat pois koneesta"

Matti Mattsson oli tyytyväinen, vaikka finaalipaikkakin olisi kelvannut.

Matti Mattsson kauhoi 11:nneksi miesten 100 metrin rintauinnin EM-välierissä Roomassa. Mattsson ui sivulajinsa välierässä ajan 1.00,64. Aamun alkuerä sujui aikaan 1.00,68.

Perjantain EM-finaaliin eteni kahdeksan parasta uimaria, joista nopein oli Italian Nicolo Martinenghi (58,44).

Mattsson oli tyytyväinen sivulajin suoritukseensa, vaikka uran ensimmäinen 100 metrin rintauinnin EM-finaalipaikka olisi myös maistunut porilaiselle.

”Niitä ei ole plakkarissa vielä yhtään, sen puolesta finaaliin olisi ollut hienoa päästä. Toisaalta nyt on aikaa vähän verrytellä ja saada paikkoja auki kohti lauantaita”, Mattsson viittasi Ylen tv-haastattelussa päälajiinsa 200 metrin rintauintiin, joka alkaa lauantaina.

Mattsson oli viime vuonna Budapestin EM-altaissa 100 metrillä 13:s. Nyt finaalipaikka jäi 0,38 sekunnin päähän.

”Olen tyytyväinen sijoitukseen ja siihen, että homma parani aamusta. Saatiin karstat pois koneesta. En oikein löydä uinnista mitään negatiivista, se meni eteenpäin koko ajan”, porilaisuimari kertaili.

Mattsson saavutti viime vuonna Tokiossa 200 metrin rintauinnin olympiapronssia.

Muista suomalaisista Olli Kokko ui 100 metrin rintauinnissa aiemmin ajan 1.01,94, mikä jäi vain sekunnin sadasosan hänen ennätyksestään, mutta ei riittänyt välieräpaikkaan.

"Tosi hyvä alku. Vaikka se on vain minuutti, se on pirun pitkä aika. Siinä ehtii miettiä kaiken syntymästä kuolemaan. Kun ui lähelle ennätystä, se on hyvä. Tämä on minulle sivulaji", Kokko sanoi Ylen tv-haastattelussa.