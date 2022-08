Moukarilegenda povaa Suomen palaavan mitalikantaan EM-Münchenissä – Ykkösehdokas ei tule kuitenkaan häkistä vaan juoksuradalta

Harri Huhtala täyttää lauantaina 70 vuotta. Hän on ollut vahva tekijä suomalaisen moukaribuumin takana.

Moukarinheiton yhdeksänkertainen SM-kultamitalisti Harri Huhtala uskoo Suomen palaavan mitalikantaan maanantaina alkavissa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa Münchenissä.

Huhtalan ykkösehdokas mitalistiksi ei ole kuitenkaan moukarinheittäjä.

”Topi Raitanen”, Huhtala nostaa estemiehen nimen esiin ensimmäisenä mitaliehdokkaana.

Raitanen kirmasi soolojuoksuna 3 000 metrin esteet Joensuun Kalevan kisoissa 8.21:een.

Suoritus jäi yllättävän vähälle huomiolle, mutta lauantaina 70 vuotta täyttävän Huhtala tarkka silmä näki Raitasen suorituksen arvon.

Huhtala uskoo myös keihäsmiesten mahdollisuuksiin. Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela heittivät yli 84 metriä Joensuussa. Kun MM-kisojen kärkinimet Anderson Peters (Grenada) ja Neeraj Chopra (Intia) ovat poissa, mitalipallilta voi hyvinkin löytyä tilaa myös suomalaisille – etenkin, jos myös EM-tilaston kakkonen Oliver Helander (89,83) toipuu selkäkrampistaan kisakuntoon.

”Moukarinaiset Silja Kosonen ja Krista Tervo, kolmiloikkaajat Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen sekä Wilma Murto seiväshypyssä – joku tuosta porukasta voi myös nousta mitalitaistoon mukaan.”

Kaikki ehdokkaat eivät kuitenkaan onnistu, joten 2–3 mitalia olisi jo kelpo saalis. Edellisissä EM-kisoissa Berliinissä 2018 Suomi jäi ilman mitalia. Antti Ruuskasen pronssi oli ainoa mitalia EM-Amsterdamissa 2016.

Kuka? Harri Huhtala Syntymäaika: 13.8.1952, Paattinen. Seurat: Tammelan Ryske, Tampereen Pyrintö (1975–). Laji: Moukarinheitto, ennätys 78,74 (1984). Arvokisat: Kolmet olympia- ja EM-kisat, kahdet MM-kisat. Parhaat sijoitukset: Viides Ateenan EM-kisoissa 1982, kuudes Los Angelesin olympiakisoissa 1984 (alun perin seitsemäs, mutta sijoitus parani yhdellä Italian Gianpaolo Urlandon dopingkäryn takia). Kalevan kisoissa: Yhdeksän SM-kultaa (1975, 1976, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 ja 1989), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Perhe: Vaimo, kaksi lasta ja lapsenlapsi. Viettää juhliaan perhepiirissä.

Kahdeksan kertaa arvokisoissa

Huhtala kilpaili urallaan kahdeksan kertaa arvokisoissa. Paras saavutus oli viides sija Ateenan EM-kisoissa 1982. Los Angelesin olympiakisoissa 1984 Huhtala oli kuudes, kun Juha Tiainen voitti olympiakultaa (78,08).

Huhtala oli ennen elokuussa käytyjä Los Angelesin kisoja tehnyt ennätyksensä 78,74 kesäkuussa Turussa. Enkelten kaupungissa Huhtalan parhaaksi jäi 75,28. Mitaliin olisi tarvittu reilun metrin pidempi heitto.

”En vaan saanut siellä parastani irti, vaikka olin hyvässä kunnossa”, Huhtala harmittelee.

Ennätysheittonsa Turussa Huhtala viskasi vastatuuleen. Äkkiä ajatellen luulisi, ettei 7,26 kilon rautapallon heitossa ole merkitystä tuulen suunnalla, mutta kyllä sillä on. Parin metrin myötätuuli pidentää tuloksia puolen metrin verran ja vastaava vastatuuli lyhentää moukarikaarta 0,5 metriä.

Huhtala voitti moukarinheiton yhdeksän SM-kultaa (1975, 1976, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 ja 1989).

Jos Huhtalan ennätyskiskaisussa olisi puhaltanut kunnon myötätuuli vastatuulen sijaan, Huhtala olisi 80 metrin mies.

”Kyllähän se harmittaa jonkin verran, ettei 80 metrin raja mennyt rikki”, Huhtala myöntää.

Vielä Ruotsi-ottelussa 1986 Huhtala kiskaisi yli 78 metrin kaaren.

”Mutta silloinkin kovaan vastatuuleen. Sellainen täysosumaheitto ei koskaan osunut huippuoloissa kohdalle. Tasaisuutta kyllä löytyi. Kymmenen parhaan heiton keskiarvoni on melkein sama kuin ennätykseni.”

Nuorissa potentiaalia

Huhtala on opastanut monia lahjakkuuksia moukarinheiton saloihin. Laji on ponnistanut varjoista yleisurheilukisojen paraatilajiksi, ja tamperelaislegenda on ollut vahva taustatekijä nousun takana. Tämän päivän kärkinimistä lahjakas, mutta epäonninen Aleksi Jaakkola on Huhtalan henkilökohtainen valmennettava.

Jaakkola, 24, voitti 2016 nuorten MM-pronssia, mutta murtautuminen aikuisten huipulle on viivästynyt loukkaantumisten ja allergiaoireiden takia. Vielä keväällä Jaakkolan kunto oli erinomainen. Valmentaja ja valmennettava uskoivat, että MM-tulosraja (77,50) olisi ollut hyvinkin rikottavissa, mutta kesällä ongelmat pudottivat tulostason alle 70 metrin.

Silja Kososesta, 19, on lupa odottaa voittajaa myös aikuisten tasolla. Kosonen voitti viime vuonna nuorten maailmanmestaruuden ja teki ikäluokan ME:n 73,43.

”Hän on erittäin lahjakas, mutta töitä pitää vielä tehdä, ennen kuin voi tavoitella pääpottia arvokisoissa. Ensin pitää nostaa perustaso päälle 75 metriin”, Huhtala opastaa.