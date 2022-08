Aamulehden yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo analysoi Suomen yleisurheilun EM-kisajoukkueen tähtien menestymismahdollisuudet ja nostaa esille mustat hevoset.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani on luvannut kantaa vastuun ja erota, jos Suomi ei ota mitalia MM- tai EM-kilpailuista. Koska Eugenesta sellaista ei tullut, nyt on edessä tiukka paikka. Itanin onneksi suomalaisnäkymät Müncheniin ovat lupaavat.

Lue lisää: Näin Suomen MM-kisat sujuivat – Eugene ei ollut kaikille paras mahdollinen valmistautuminen EM-kisoihin, jossa Suomen nollalinja ei voi jatkua

Berliinissä 2018 jäätiin nollakerhoon, Amsterdamissa 2016 Antti Ruuskanen otti keihään pronssin. Viisien viime kisojen saldo on viisi mitalia, Berliinin nollan vastapainoksi Zürich 2014 toi Antti Ruuskasen keihäskullan ja Tero Pitkämäen pronssin.

Sellaista termiä ei enää nykyisin ole kuin ”pomminvarma” keihäsmitali. Tilastokakkonen Oliver Helander joutuu jättämään EM-kisat väliin loukkaantumisen vuoksi. Hänet korvaa MM-kisoissa mukana ollut Toni Keränen.

Lue lisää: Yle: Oliver Helander joutuu jättämään EM-kisat väliin – ”Ei mitään mahdollisuutta heittää”

Millainen mitalisuosikki on selkeästi nousukuntoinen Lassi Etelätalo? Konkari ei yleensä lausunnoissaan kovin kookkaalla pensselillä maalaile, mutta Joensuun SM-kullan jälkeen hän kertoi, että olisi saattanut lasahtaa jokunen metri pidemmällekin. Siellä lasahti 84,62, mikä on 34-vuotiaan joensuulaisen paras tulos sitten vuoden 2014. Silloin keppi kaarsi kuusi senttiä pidemmälle, joten ei ole liioiteltua sanoa, että Etelätalo on elämänsä kunnossa.

Lassi Etelätalo on nousuvireessä, Kalevan kisoissa tuli Etelätalon kauden pisin keihäskaari. MM-kisoissa hän oli kuudes.

Etelätalon edellä Euroopan tilastoissa olevista Saksan Andreas Hoffman on ollut täysin pihalla kesäkuun alun jälkeen, Tšekin Vítězslav Veselýn keskiarvotulokset ovat Etelätaloa heikommat, Portugalin Leandro Ramos on aivan kuutamolla ja Moldovan Andrian Mardare varma 82–84 metrin heittäjä. Mitali olisi EM- ja MM-nelosen uralle komea kruunu.

Topi Raitanen huimassa nousukunnossa

Koko kesän hieman nihkeästi juossut Topi Raitanen kertoi Eugenen MM-pettymyksen jälkeen kärsineensä pitkin kautta imeytymisongelmista. Kalevan kisoissa niistä ei ollut tietoakaan. Raitanen juoksi elämänsä parhaan estekilpailun, tyystin omalla vedolla 8.21,10.

Ja millä huimalla tavalla se syntyikään. Viimeiseen kilometriin kului aikaa vain 2.39,91 eli alle 8.00 vauhtia. Juoksu suorastaan apinoi arvokisojen todennäköisintä taktista skenaariota, mikä oli epäilemättä tarkoituskin.

Lue lisää: Vatsavaivainen Topi Raitanen väsähti täysin esteiden alkuerissä: ”Ravinto ei ole pysynyt sisällä”

Topi Raitasen MM-kisat epäonnistuivat, mutta EM-kisoissa on uusi mahdollisuus.

Italian tilastokärjet Ahmed Abdelwahed ja Osama Zoghlami ovat olleet täysin yhden juoksun miehiä, muuten on mennyt perin keskinkertaisesti. Ensin mainittu juoksi MM-kilpailuissa 8.33, jälkimmäinen ei ollut edes mukana. Zoghlamin tuorein kisa on liki kahden kuukauden takaa. Espanjan 8.14 juossut Daniel Arce veti Eugenessa päälle 8.30, Saksan Frederik Ruppert 8.45. Tilanne on se, että mukana on noin kahdeksan miestä, joista kuka tahansa voi voittaa. Raitanen on yksi heistä. Hiukan kutisee siihen malliin, että Raitanen voi tehdä jukkakeskisalot.

Loikkanaiset kärkikahinoissa

Kristiina Mäkelä on kolmiloikassa mitalikilvassa mukana EM-kisoissa. MM-kisoissa hän oli yhdeksäs.

Kristiina Mäkelän ja Senni Salmisen tilanne näyttää siltä, että mitalitaistelussa mukana olemiseen ei tarvita mitään järisyttävää itsensä ylittämistä. Etenkin Mäkelä on ollut erittäin varmassa kunnossa, Salminen on takunnut askelmerkkinsä kanssa. Hänen hyppyjä katsellessa on tullut mieleen, että pieni käsijarru on jumittunut päälle, mutta se saattaa vapautua hetkenä minä hyvänsä.

Ukrainan Marina Bekh-Romanchuk on tilastokärki tuloksella 14,59, Mäkelä on 11 senttiä perässä tilastokakkosena. Salmisen kauden paras on 14,32, viime kaudella hän loikkasi SE:n 14,63. Mäkelää tosin riivaa edelleen jostain ihmeellisestä syystä tauti, jonka oireina ovat mainio karsintakilpailu, mutta vaisu finaali. Niin kävi jälleen kerran Eugenessakin. Karsintatuloksellaan 14,48 Mäkelää olisi juhlittu kisan parhaana eurooppalaisena, nyt hän oli toiseksi paras.

Lue lisää: Kristiina Mäkelä koki taas yhdeksännen sijan kirouksen: ”Jos juoksu ei kulje, ei ole muuta jossiteltavaa”

Asetelma on äärimmäisen kutkuttava. Mestaruuteen ihan faktisesti kykeneviä naisia on kahdeksan, siihen joukkoon kuuluvat molemmat suomalaiset.

Viime vuonna lajin kärki Euroopassa oli hurja, kun kokenut Patricia Mamona loikki 15,01 ja Ana Peleteiro 14,87. Kumpikin otti Tokiosta olympiamitalin. Nyt Peleteiro odottaa lasta ja Mamona on hyppinyt samanlaisia siivuja kuin Salminen.

Moukariringistä kovat odotukset

Jos ovat loikkanaisemme kärkitasoa, niin ovat moukarinheittäjätkin. Krista Tervo on SE-tuloksellaan 74,40 tilastokolmosena, mutta edellä oleva Puolan Malwina Kopron on menettänyt parhaan kuntonsa. Yli 75-metrisen paiskonut puolalainen ei ole yli kahteen kuukauteen saanut lekaa yli 72 metrin, perustaso on melko tarkasti 70 metrissä. Italian MM-nelonen Sara Fantini on kärkiporukasta tasaisin, kauden paras on 75,77. Sen jälkeen hän on heittänyt neljässä kilpailuissa 71–73 metrin haarukkaan.

Tasaisuutta löytyy myös yhä vasta 19-vuotiaalta Silja Kososelta. Hän on nakellut koko kauden 69–72 metrin väliin, mikä lupaa hyvää. Potentiaalia on heittää vaikka uusi SE, se on varma. Niin on toki Tervollakin, mutta hän ei ole ollut ihan yhtä tasainen.

Jos on naisten kolmiloikka todennäköisesti senttipeliä vaativa trilleri, niin tulee olemaan moukarikin. Ja mikä parasta, molempien kärkitaistossa on hyvin todennäköisesti mukana kaksi suomalaista. Kun moukarin kärkinaisten tilastorivejä ja viimeaikaisia tuloksia katselee, sieltä ei löydy yhtään varmaa nimeä, jolle suomalaiset häviäisivät.

Silja Kosonen oli MM-finaalissa moukarissa seitsemäs.

Wilma Murto tiukassa kärkitaistelussa

Kärjen tasaisuuden osalta ihan samaa voidaan sanoa naisten seipäästä. Kymmenen naista on hypännyt kesän aikana haarukkaan 460-472, parhaana Slovenian Tina Sutej, joka tosin jäi keskiviikon Monacon Timanttiliigassa tulokseen 436. Wilma Murto on tuossa kärkinipussa. MM-kilpailuissa hän oli upeasti kuudes ja kolmanneksi paras eurooppalainen. 460 asti hän meni kaikki korkeudet yli ensimmäisellään.

Tokion olympialaisissa Murto oli viime vuonna viides, joten nuppi kestää kovimmissakin paikoissa. Se on tässä senttipelissä äärimmäisen arvokasta pääomaa. Taktisilla ratkaisuilla on iso merkitys – mitkä korkeudet hypätään, mitä jätetään väliin? Turhia pudotuksiakaan ei näin tasaisessa joukossa saisi tulla. Asetelma on erittäin herkullinen.

Seiväshyppääjä Wilma Murto oli MM-finaalissa kuudes ja sitä ennen olympiafinaalissa viides.

Aleksi Ojala tappelee realistisesti mitalista ensi kertaa urallaan

35 kilometrin kävelyssä MM-Eugenessa mainiosti onnistunut Aleksi Ojala on mukana olevista kävelijöistä kolmanneksi paras. Edellä ovat vain Ruotsin Perseus Karlström ja Espanjan Miguel Ángel López. MM-kultaa voittanut Italian Massimo Stano kävelee ainoastaan 20 kilometriä.

Karlström ja Lopez kävelivät Eugenessa erittäin kovat 2.23.44 ja 2.25.58. Ojalan SE-aika oli 2.28.22. Kävely jos mikä, on kuitenkin laji, missä voi tapahtua mitä tahansa – suuntaan, jos toiseenkin.

Lue lisää: ”Vellu, me tehtiin se!” – Urjalan kävelijä Aleksi Ojala huipensi MM-kisat huippuonnistumisella ja Suomen ennätyksellä

Aleksi Ojala käveli MM-kisoissa 35 kilometrin uuden Suomen ennätyksen.

Ojalan takana on toki nippu kovia ukkoja parin minuutin sisällä, mutta nyt Urjalan mies on ensi kertaa tilanteessa, missä hän tappelee aidosti arvokisamitalista. Valitettavasti hänen takareidestään löytyi lihasvamma heti MM-kisojen jälkeen, kun reisi kramppasi verryttelylenkillä. Tuoreiden tietojen mukaan hän on terveenä viivalla, kun kilpailu alkaa tiistaiaamuna.

Viivi Lehikoinen SE:n kimppuun

Viivi Lehikoinen on myös erinomaisessa tilanteessa. MM-areenalla syntyi uusi komea 400 metrin aitojen SE 54,60. Edellä tilastoissa on seitsemän eurooppalaisjuoksijaa, mutta vain Femke Bol ja kaksi muuta kauempana kuin 0,35 sekunnin päässä. Heistä tilastokakkonen Line Kloster jätti MM-kilpailut väliin ja keskittyy vain EM-kilpailuihin.

MM-kisojen jälkeen vielä Kansanyhteisön kisoissa urakoineen Jessie Knightin Lehikoinen pesi selvästi MM-välierässä. Pakka on taas kerran suomalaisittain jopa ihanasti sekaisin. Kaksissa edellisissä EM-kisoissa mitali on juostu ajoilla 55,31 ja 55,41. Nyt taso on selkeästi kovempi.

Potentiaaliset suomalaisyllättäjät

Edellä mainitun kymmenen kärjen takaa voidaan poimia potentiaalisia suomalaisyllättäjiä. Pikaviestissä on aina lukematon määrä muuttujia, mutta jos Suomi saa vaihdot kuntoon, on SE-miesten Samuli Samuelssonin ja Samuel Purolan johdattamalla joukkueella ilman muuta mahdollisuudet toistaa Berliinin 2018 finaalipaikka. Tuolloin joukkue Purola, Eetu Rantala, Oskari Lehtonen, Otto Ahlfors oli upeasti kuudes SE-ajalla 38,92. Henkilökohtaisiin aikoihin peilaten nyt juoksuvoima riittää jopa 38,50 alitukseen. Berliinissä mitali otettiin ajalla 38,47.

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson on juossut tällä kaudella 100 metrin Suomen ennätyksen. Kuva Turun Paavo Nurmen kisoista kesäkuulta.

Sara Kuivisto on noussut hankalan sairastelun jälkeen yllättävän nopeasti kuntoon. Mukana olevista 14 naista on alittanut tänä kesänä 2.00, mutta vain viisi on juossut paremmin kuin 1.59,42. Tasaista on. Kovana kirinaisena Kuivisto ei ole pois finaalilaskuista. Kauden sensaatio Eveliina Määttänen jahtaa välieräpaikkaa.

Seipään finaaliin on yleensä menty noin 550 tuloksella. Pian 19 vuotta täyttävä Juho Alasaari oli juuri nuorten MM-kilpailuissa hopealla tuloksella 560. Hän on nousukunnossa ja erittäin hyvä kilpailija. Pyrinnön Urho Kujanpäälläkin on siihen potentiaalia, mutta viime aikoina hyppy on ollut hakusessa.

Lue lisää: Suomella oli upea kolmen mitalin päivä nuorten MM-kisoissa – maailmanmestari Vanninen: ”Päätin, että ainakaan hänelle en häviä”

Kahdesti 19-vuotiaiden MM-kultaa voittanut Pyrinnön 19-vuotias Saga Vanninen on ottelutilastossa 13:s pisteillä 6 193. Hän ei ole saanut tänä kesänä nappiottelua. Kesän parhaat ottelutulokset antaisivat pisteiksi 6 280 ja kun siihen lisätään viime kauden parhaat ottelutulokset, ollaan pisteissä 6 373. Siinä mennee potentiaali nappisuoritukselle. Vain kuusi eurooppalaista on otellut paremmin kuin 6 280.

Lue lisää: Saga Vannisen rutiini ratkaisi nuorten maailmanmestaruuden – Näin Vanninen voisi tavoittaa aikuisten maailman kivikovan huipun

Samuli Samuelsson 100 metrillä, Samuel Purola 200 metrillä sekä Elmo Lakka ja Reetta Hurske pika-aidoissa yltävät hyvällä juoksulla välieriin. Neljä suomalaista pikajuoksijaa MM-välierissä olisi historiallisen kova temppu. Olkoonkin, että takavuosien 16 parhaan sijaan välieriin pääsee nyt 24 juoksijaa.

Yleisurheilun EM-kilpailut Saksan Münchenissä 15.–21.8.