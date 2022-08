”Päämäärä säilyi, mutta laji vaihtui” – Sastamalan Kiikassa kasvanut Vilhelmiina Prihti mietti pitkään elämänsä isoa siirtoa, joka vei beach volleyn pelaajan aina EM-kisoihin asti

Tulevalla viikolla sastamalalaista Vilhelmiina Prihtiä odottaa uran ensimmäinen aikuisten EM-turnaus.

Beach volleyn pelaaja Vilhelmiina Prihti on kotoisin Sastamalan Kiikasta. Nyt hän opiskelee Yhdysvalloissa yliopistossa, jossa pelaa myös beach volleyta.

Kiikassa kasvaneelle Vilhelmiina Prihtille avautuu upea mahdollisuus tulevalla viikolla Münchenissä.

Prihti, 21, pelaa Niina Ahtiaisen kanssa beach volleyn EM-kisoissa.

”Onhan tämä iso juttu, kun pääsen aikuisten EM-turnaukseen ensimmäisen kerran. Vaikka mukana on tuttuja nimiä junnukisoista, harppaus on aika suuri. Taso on todella paljon kovempi”, Prihti tietää.

Tämä on samalla kaksikon debyytti yhdessä.

Kun naisten maajoukkueessa on tällä hetkellä kolme pelaajaa, Ahtiaiselle piti löytää pari EM-kisoihin. Valinta kohdistui Prihtiin.

”Emme ota mitään paineita etukäteen. Pelataan niin hyvin kuin osataan. Silloin pitäisi tapahtua hyviä asioita.”

Kansainväliset hiekkakentät ovat Prihtille tuttuja jo juniorivuosilta. EM-taival alkoi viisi vuotta sitten alle 18-vuotiaiden turnauksesta. Silloin Kazanista heltisi komea seitsemäs sija Aliisa Vuorisen kanssa.

21-vuotias Vilhelmiina Prihti matkaa Saksaan beach volleyn aikuisten EM-kisoihin ensimmäistä kertaa. Aiemmin hän on pelannut nuorten arvokisoissa.

Mouhijärven hallista

Lajikipinä syttyi 2010-luvun puolivälissä, kun Mouhijärvelle valmistui biitsihalli. Hän kävi kokeilemassa siellä Vuorisen kanssa ja jäi vähitellen sille tielle.

”Piti pohtia hetki, koska minulla oli tosi isot tavoitteet lentopallossa. Olisin halunnut ulkomaille ammattilaiseksi. Päämäärä säilyi, mutta laji vaihtui.”

Prihti aloitti lentopallon FC-57:n riveissä. Sieltä tie vei VaLePaan ja edelleen LP-Vampulan ykkössarjajoukkueeseen. Tilille tuli myös yksi liigapeli. Prihti pääsi syöttämään ehkä kolme palloa Viestiä vastaan.

EM-menestyksen jälkeen Prihtille ja Vuoriselle tarjottiin mahdollisuutta muuttaa Helsinkiin treenaamaan ja opiskelemaan.

”Se oli iso päätös. Jouduin miettimään ratkaisua pitkään. En olisi uskaltanut lähteä, ellei Aliisa olisi lähtenyt mukaan.”

Prihti kävi siinä vaiheessa lukion toista luokkaa.

”Helsinki tuntui hirveän isolta paikalta Kiikan jälkeen. Koti-ikävä iski useaan otteeseen, kun olin monta viikkoa putkeen kotoa pois.”

Vilhelmiina Prihti ei ota paineita tulevista EM-kisoista. Hän pelaa yhdessä Niina Ahtiaisen kanssa.

Vilhelmiina Prihti tavoittelee tulevaisuudessa pelaamista ulkomaiden beach volley -kentillä mahdollisimman paljon.

Yhdysvaltoihin opiskelemaan

Nyt pääkaupunkiseudulle asettuneen urheilijan elämä on jo paljon helpompaa.

”Ne ympyrät eivät tunnu enää läheskään yhtä isoilta kuin lähtiessä. Asuin 2,5 vuotta Aliisan kanssa yhdessä. Nyt olen omassa kämpässä.”

Viime syksy toi Prihtin elämään uuden mullistuksen, kun hän lähti Los Angelesiin ja aloitti opinnot Loyola Marymountin yliopistossa. Pääaineena on nyt ympäristötieto.

”Olen tykännyt paikasta tosi paljon. Siellä yhdistyy täydellisesti opiskeleminen ja biitsin pelaaminen. Sikäläinen valmennustyyli sopi minulle. Opin viime kaudella todella paljon uutta”, Prihti kehuu.

Yliopistojaksoa on jäljellä vielä kolme vuotta.

”Tavoitteena on kehittyä Yhdysvalloissa mahdollisimman paljon ja voittaa sikäläinen mestaruus. On ollut hienoa huomata, kun selkeitä edistysaskeleita on tullut. Haluaisin pelata tulevaisuudessa biitsiä ammattilaisena.”

Entä tuleva kesä?

”Vielä auki. En tiedä yhtään, kenen kanssa pelaan. Toivottavasti pääsen mahdollisimman moneen ulkomaiseen kisaan”, Prihti vastaa.

Beach volleyn EM-kisat alkavat 15. elokuuta Münchenissä, jossa Prihti pelaa Niina Ahtiaisen kanssa. Beach volleyn SM-finaalit pelataan Tampereen Ratinassa 12.–13. elokuuta, siellä Prihti ei ole mukana.