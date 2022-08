Lentopallokesän yllätyshahmo koki täyttymyksen kotiyleisön edessä – Suomi otti ison voiton Itävallasta

Keskiviikkoillan voitto vei lentopallomaajoukkueen erittäin lähelle yhdeksättä peräkkäistä EM-paikkaa.

Lentopallokesän yllätysnimi Nuutti Niinivaara onnistui lähes kaikessa keskiviikkoillan EM-karsintaottelussa.

Vantaalla kasvanut sentteri teki koko iltana vain yhden suoran virheen, kun Suomi pehmitti Itävallan Hakametsän 2400-päisen yleisön edessä lukemin 3–1 (25–21, 23–25, 25–16, 25–17).

Samalla Joel Banksin luotsaama ryhmä tarrasi tukevasti kiinni EM-kisalipusta.

”Uran siistein peli. Jännitti ihan pirusti ennen ottelun alkua, mutta hyvinhän se meni”, Niinivaara iloitsi.

Nuutti Niinivaara (14) pelaa tulevalla kaudella miesten lentopalloliigaa Joensuussa Karelian Hurmoksessa. Hän on tehnyt kesällä läpimurron maajoukkueeseen.

Ainoa suora virhe tuli syöttöviivan takaa. Verkolla Niinivaara tappoi yhdeksästä Fedor Ivanovin antamasta passista kahdeksan. Yksi pallo jäi eloon neljännessä erässä. Lisukkeeksi tuli vielä kaksi torjuntaa.

Taisi olla paitsi urasi siistein myös paras peli?

”Kyllä tämä top-viiteen menee”, Niinivaara heitti.

Muikea ilme kertoi paljon enemmän.

Uskollinen lentopalloyleisö löysi tiensä Hakametsän jäähallin lehtereille. Suomi kohtaa kotikentällään vielä Latvian, jota vastaan Suomi pelaa Turussa.

Vaikka Banks sai kokeneet sentterit Sauli Sinkkosen ja Tommi Siirilän takaisin vahvuuteen EM-karsintaprojektin ajaksi, vasta uransa 12. maaottelun pelannut Niinivaara on säilyttänyt paikkansa avausseitsikossa.

”On tämä pieni yllätys. Toisaalta olen tehnyt aina pirusti hommia, jotta pääsisin tänne. On pirun hienoa, kun työ palkitaan nyt.”

Niinivaaraa, 24, on koeteltu toden teolla uran varrella. Kun hän oli kaudet 2016–18 Rantaperkiön Iskun vahvuudessa, vasen polvi petti jälkimmäisenä vuonna pahasti.

”Ehdin pelata muistaakseni seitsemän liigaottelua, kun sama polvi petti kuudennen tai seitsemännen kerran. Ei auttanut muu kuin mennä leikkaukseen. Siellä polvi rakennettiin melkein uudestaan.”

Nämä vuodet sisälsivät arvokkaat itsenäistymisvuodet ja toivat paikan Tampereen yliopistoon. Hän aloitti tietotekniikan opinnot vihdoin tänä keväänä.

Neljä edellistä kautta meni Ettassa. Nyt on uuden haasteen aika Karelian Hurmoksessa.

Illan toinen suomalaishamo oli pelin edetessä terästäytynyt Aaro Nikula. Hakkuri tehtaili lukemat 18/+14.

Suomi johtaa EM-karsintalohkoaan kahdella voitolla kahdesta pelistä. Seuraavaksi vastassa on taas Itävalta vieraskentällä.

Suomen libero Voitto Köykkä hoiteli valkoisessa paidassaan vastaanottotehtävät varmoilla otteilla Itävaltaa vastaan.

Ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta suurella todennäköisyydellä keskiviikon karsintavoitto varmisti Suomen pääsyn ensi syksyn EM-lopputurnaukseen.

Paikka avautuu varmuudella seitsemän karsintalohkon voittajille ja luultavimmin viidelle parhaalle lohkokakkoselle.

Tässä klausuulissa on vielä pieni mutta, koska kansainvälisessä boikotissa olevalle Venäjälle on jätetty takaportti raolleen. Mutta rako on äärimmäisen kapea.

Kahteen edelliseen EM-turnaukseen karsittiin täsmälleen samalla formaatilla. Ensimmäisellä kerralla Pohjois-Makedonia nappasi viimeisen paikan yhdellä voitolla, toisella kerralla Valko-Venäjä kokosi kaksi voittoa ja seitsemän pistettä.

Suomella on tähän vielä piste matkaa. Banksin luotsaama ryhmä voi lopettaa spekulaatiot jo sunnuntaina kohdatessaan Itävallan vieraskentällä.

Suomi jäi viimeksi EM-lopputurnauksen ulkopuolelle 2005. Karsintalohkon voittaja Kreikka oli kaksi pistettä ja kakkonen Bulgaria pisteen edellä.

Silloin EM-kisoihin selviytyi vain kaksitoista maata, joista kuusi karsintojen kautta. Käytännössä Suomi olisi tarvinnut yhden voiton enemmän edetäkseen EM-huipennukseen.

Hakametsässä oli 2400 katsojaa seuraamassa lentopallon EM-karsintaottelua.

Antti Ronkainen villiintyi voitetusta pisteestä.