Manse PP:n puheenjohtaja kommentoi Pesäpalloliiton päätöstä Kouvola-pelin tapahtumiin – ”Jännä, että Kouvola ei oikaissut heti asiaa”

Pirkka Savilahden mukaan KPL–Manse PP -ottelussa tapahtunut huutelu on liiton selvityksen myötä loppuun käsitelty.

Aamulehti

Pesäpalloliiton johtokunta kertoi tiistaina, että Kouvolan Pallonlyöjien puheenjohtaja Harri Lehto ei syyllistynyt loukkaavaan huuteluun elokuun toinen päivä pelatussa ottelussa KPL–Manse PP.

Syyllinen oli liiton selvityksen mukaan anniskelukatsomon katsoja.

Lue lisää: Harri Lehto todettiin syyttömäksi KPL–Manse PP -ottelussa tapahtuneisiin asiattomiin huuteluihin

Manse PP Edustus ry:n puheenjohtaja Pirkka Savilahti kommentoi päätöstä Aamulehdelle.

”On hyvä, että asia on selvitetty. Se on jännä, että Kouvola ei oikaissut heti asiaa julkisuuteen. On hyvä, että selvitys on nyt tehty. Meillä oli epäilymme, siksi pyysimme selvitystä”, Savilahti kommentoi päätöstä.

Manse PP kirjoitti 3.8. julkaisussa tiedotteessaan, että huutelija olisi KPL:n seurajohtoon kuuluva henkilö.

”Selvityksen perusteella kyseessä on joku muu henkilö, jota ei tuotu julkisuuteen. Olemme liiton selvityksen varassa. Uskon, että he ovat löytäneet oikean henkilön. Kun teimme tiedotteen, olimme yleisen tiedon varassa, mitä ottelun ympäriltä saimme”, Savilahti sanoo.

Puheenjohtajan mukaan liiton selvitys päättää tapauksen Manse PP:n osalta.

”Meidän osaltamme asia on loppuun käsitelty. Olemme tyytyväisiä, että liitto selvitti asian. Toivotaan, että tämä ei toistu, oli huutelija kuka hyvänsä.”