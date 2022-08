Tennistähti Serena Williams lopettaa uransa: ”Minulla pitää olla molemmat jalat tenniksessä tai molemmat jalat ulkona”

Williams aikoo pelata vielä kerran Yhdysvaltojen avoimissa.

Serena Williams on tenniksen kaikkien aikojen parhaita pelaajia.

Yhdysvaltalainen tennistähti Serena Williams lopettaa uransa tämän kauden jälkeen. Hän kertoi asiasta Vogue-lehden artikkelissa.

”En ole koskaan pitänyt sanasta ’eläköityminen’. Minusta se ei kuulosta modernilta sanalta. Olen ajatellut tätä enemmän siirtymänä”, Williams kirjoittaa.

”Paras sana kuvaamaan tätä on ehkä kehitys, evoluutio. Kehityn poispäin tenniksestä, kohti muita asioita, jotka ovat minulle tärkeitä.”

Williams kertoo, että hän on miehensä Alexis Ohanian yrittäneet saada toisen lapsen viime vuoden aikana.

”En missään nimessä halua olla raskaana ollessani urheilija. Minulla pitää olla molemmat jalat tenniksessä tai molemmat jalat ulkona siitä.”

Williams, 40, sanoo aikovansa pelata vielä kauden viimeisessä grand slam -turnauksessa Yhdysvaltojen avoimissa.

Toiseksi eniten grand slam -voittoja

Williams on yksi kaikkien aikojen parhaita pelaajista. Hän on voittanut peräti 23 grand slam -turnausta, mikä on toiseksi eniten Margaret Courtin (24) jälkeen. Lisäksi palkintokaapista löytyy neljä olympiakultaa.

Williams kertoo irtaantumisen tenniksestä olevan vaikeaa.

”Olen maailman huonoin sanomaan hyvästit. Olette auttaneet minut niin moneen voittoon. Jään kaipaamaan sitä versiota itsestäni – tyttöä, joka pelasi tennistä. Jään kaipaamaan teitä.”