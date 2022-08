Ruusuvuori jatkoon Montrealin avauskierroksella, kukisti kolminkertaisen grand slam -voittaja Wawrinkan

”Tosi hyvät fiilikset tuollaisen matsin jälkeen.”

Montreal/Helsinki

Suomen Emil Ruusuvuori on voittanut Sveitsin Stan Wawrinkan Kanadassa Montrealin ATP1 000-tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. Ruusuvuori päihitti kolminkertaisen grand slam -voittaja Wawrinkan runsaat kaksi tuntia kestäneessä ottelussa erin 6–3, 3–6, 6–3.

Ruusuvuori, 23, on tenniksen miesten kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 44. Wawrinka, 37, puolestaan on kärsinyt viime vuosina loukkaantumisista, ja hän on pudonnut maailmanlistalla sijalle 322.

”Tosi siisti voitto. Sitä on kuitenkin seurannut Stania pikkupojasta asti ja seurannut hänen matkaansa, kun hän voitti kolme grand slamia. Älyttömän hyvä pelaaja ja on hirveä kunnioitus häntä kohtaan”, Ruusuvuori sanoi STT:lle ottelun jälkeen.

Ottelua Ruusuvuori piti hyvätasoisena.

”Oli siistiä päästä pelaamaan keskuskentällä häntä vastaan. Pienestä oli kiinni. Sain vähän nostettua syötön tasoa kolmanteen erään, ja tuntuu, että se oli ratkaisevaa tänään, että sai muutaman pisteen enemmän ilmaiseksi.”

”Toisessa (erässä) hän pääsi turhan paljon painamaan omalla voimallaan. Tosi hyvät fiilikset tuollaisen matsin jälkeen”, Ruusuvuori kuvaili.

”Lähdetään kaatamaan uudestaan”

Seuraavaksi Ruusuvuori saa vastaansa Puolan Hubert Hurkaczin, jonka hän voitti viime viikolla Washingtonin ATP500-turnauksessa. 25-vuotias Hurkacz on maailmanlistan sijalla 10.

”Hän tulee varmasti aika kuumana. Oli hyvätasoinen matsi viime viikolla häntä vastaan. Hän teki aika paljon virheitä”, joten nyt hän yrittää varmasti tehdä kaiken mahdollisen ja valmistautua ja parantaa.

”Hän on kuitenkin top 10 -pelaaja, mutta lähdetään kaatamaan uudestaan samoilla taktiikoilla. Ruusuvuori suunnitteli.”