Voitto Köykän unelmasta tuli humauksessa täyttä totta – maajoukkueen uusi ykköslibero hymyilee isän hurjille punttituloksille: ”Taitaa olla vähän Virtain lisää”

Takakentän työmyyrän ura jatkuu syksyllä saksalaisessa pääsarjajoukkueessa Helios Grizzlys Giesenissä.

Vilppulan Tähden kasvatin Voitto Köykän unelma muuttui todeksi nopeammin kuin hän osasi edes haaveilla.

Köykkä, 23, nousi lentopallomaajoukkueen ykkösliberoksi tänä keväänä, kun monivuotinen luottomies Lauri Kerminen veti henkeä ensimmäisen pätkän ajan ja hyllytettiin EM-karsintajaksolta mahdollisten Venäjä-kytkösten takia.

”Olen halunnut olla aina pelaava libero myös maajoukkueessa, mutta en ole uskaltanut edes ajatella toteutumisajankohtaa. Se on tuntunut niin kaukaiselta ajatukselta, mutta niin vaan tämä on nyt täyttä totta”, Köykkä hämmästelee.

Maajoukkuekesä huipentuu EM-karsintoihin. Suomi aloitti urakkansa arvokkaalla 3–1-vierasvoitolla Latviasta ja hyökkää keskiviikkona Itävallan kimppuun Hakametsän jäähallissa.

Köykkä pääsi tutustumaan maajoukkueen pyhättöön jo viime syksyn EM-huumassa.

”Jännitti aivan pirusti, kun valmentaja heitti minut puolustusvaihtoihin kesken Turkki-pelin. Tästä ei ollut mitään puhetta etukäteen”, hän muistelee Joel Banksin yllätysvetoa.

Nyt lähtötilanne on aivan toinen. Köykkä tietää kantavansa liberovastuun.

”Hienoa astella kotiyleisön eteen. Olo on levollinen ja itseluottamus korkealla.”

Voitto Köykän isä Petri Köykkä tunnettiin omalla peliurallaan räjähtävyydestään.

Köykkä pelasi Akaa-Volleyn liigajoukkueessa vuosina 2018–2022. Kuva maaliskuulta ensimmäisestä Loimu-puolivälierästä.

Lisää ääntä kaivataan

Kovana harjoittelijana tunnettu libero on paneutunut maajoukkuejaksolla erityisesti pelin johtamiseen.

”Siinä on suurin kehittämiskohde. Kentälle kaivataan lisää ääntä. Sen eteen pitää tehdä töitä, koska olen hiljainen kaveri. Eteenpäin on menty, mutta ei minusta tule ikinä samanlaista suunpieksijää kuin Severi Savonsalmi”, hän viittaa ryhmän äänitorveen.

Köykkä on ollut aina hyvä puolustaja lähinnä nopeiden jalkojensa ansiosta. Sen sijaan vastaanoton eteen on pitänyt urakoida senkin edestä. Toistoja on tarvittu valtava määrä.

Tämä työ alkoi jo Vilppulan ansiokkaassa juniorivalmennuksessa. Jalostusta jatkettiin neljä kautta Akaa-Volleyn liigaryhmässä.

Köykkä arvelee, että isän geeneistä on ollut merkittävästi hyötyä. Ykkössarjan eliittiin kuulunut Petri Köykkä tunnettiin räjähtävyydestään.

”Jos tarinoihin on uskomista, hänen voimatasonsa oli kova. Tiettävästi hän nosti takakyykystä yli 200 kiloa, kun minä saan vain 140 kiloa. Siinä taitaa olla vähän Virtain lisää.”

Libero on saanut kuulla lukemista moneen kertaan.

”Isä esittelee edelleen habaansa mielellään. Mutta kyllä se alkaa jo näkyä, että ikää tulee.”

Voitto Köykkä oli nuorempana myös lupaava keihäänheittäjä. Kuva toukokuulta 2015.

Köykkä pelasi Suomen liberona toukokuussa Akaa-areenassa, kun Suomi kohtasi Hopeisen liigan ottelussa Unkarin.

Saksa kutsuu

Köykästä kasvoi Akaan aikana kansainvälisiin ympyröihin valmis takakenttäspesialisti. Ensin tuli A-maajoukkuepaikka. Elokuun loppupuolella odottaa seuraava haaste saksalaisessa pääsarjajoukkueessa Helios Grizzlys Giesenissä.

”Tuntui siltä, että kehittyminen edellyttää seuraavan stepin ottamista. Se oli jo tosi iso muutos, kun muutin aikoinaan kotoa yksin Akaalle. Nyt tulee vielä suurempi askel, kun kaikki on uutta uudessa maassa.”

Köykkä ymmärtää englantia hyvin, mutta puhuminen on toistaiseksi haasteellista.

Hän saa merkittävää tukea mukaan lähtevältä tyttöystävältä ja samaan seuraan lähtevältä maajoukkuepassarilta Fedor Ivanovilta. Lisäksi Antti Poikela työskentelee Giesenin apuvalmentajana.

”On mukava lähteä tutun miehen kanssa uuteen maahan. Voitto on jo valmiiksi hyvä kaveri ja nyt maajoukkueessa myös kämppis. Onneksi sentään asutaan erillään Saksassa, niin saa vähän omaa rauhaa”, Ivanov heittää.

Köykkä voitti juniorina keihäänheitossa kolme SM-mitalia ja heitti parhaimmillaan 700-grammaista keppiä 71 metriä. Tämä ura päättyi olkapäävammaan.

”Keihäskisoja katsellessa tulee välillä mieleen, kuinka pitkälle itse olisi voinut heittää. Tämä menee nopeasti ohi, koska olen luonteeltani joukkueurheilija.”

Suomen ja Itävallan välinen miesten EM-karsintaottelu pelataan Hakametsän jäähallissa keskiviikkona 10.8. klo 19.