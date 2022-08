Lentopallomaajoukkuetta luotsaavalla brittivalmentajalla on nyt helpompi tehtävä kuin syksyn 2019 EM-turnauksessa, arvioi Jari Perkiö.

Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta luotsaava Joel Banks on lauantaina alkavissa EM-karsinnoissa yhtä tiukassa paikassa kuin syksyn 2019 EM-kisoissa.

Brittivalmentaja tiesi kolme vuotta sitten, että hänen on luotsattava Suomi alkulohkosta jatkoon säilyttääkseen työnsä. Nyt ainoana vaihtoehtona on lopputurnauspaikka.

Tuloksenteko on aina vaativaa, mutta Banksin tehtävä on nyt huomattavasti helpompi kuin Ljubljanan EM-areenalla. Suomen karsintavastustajista Itävalta on selkeästi huonompi ja Latviakin jäljessä, vaikka Valmieran lauantainen vierasavaus on varmasti haastava kamppailu.

Joka tapauksessa radikaalisti uudistuneen Suomen pitää hoitaa itsensä jatkoon tästä lohkosta. Muuten voidaan puhua mahalaskusta.

Huipputapahtumilla hemmoteltu tamperelaisyleisö pääsee nauttimaan tästä herkusta ensi keskiviikkona 10.8., kun Itävalta saapuu Suomen vieraaksi 2010-luvun kiistattomaan lentopallopyhättöön Hakametsän jäähalliin.

Suomen päävalmentaja Joel Banksin tärkein tehtävä on johdattaa lentopallomaajoukkue EM-kisoihin yhdeksännen kerran peräkkäin. Kuva Akaasta toukokuun maaottelusta.

EM-karsintojen älyttömyyksiin kuuluu Euroopan lentopalloliiton käsittämätön Venäjä-kortti.

CEV päättää syyskuun puolivälissä, saako Venäjä osanotto-oikeuden syksyn 2023 lopputurnaukseen.

Näin EM-paikoista taistelevilla joukkueilla ei ole täyttä varmuutta, pääseekö karsinnoista lopputurnaukseen 11 vai 12 joukkuetta.

Venäjän hyysääminen tuntuu erittäin vastenmieliseltä nykyisessä maailmantilanteessa. Venäjä hyökkäsi helmikuussa häikäilemättömästi Ukrainaan ja jatkaa verisiä sotatoimia edelleen.

Niinpä CEV:n toiminta tuntuu pöyristyttävältä, vaikka tässä vaiheessa päätöstä ”vain” harkitaan. Siinä ei ole mitään harkittavaa.

On selvää, että Banks voi hengittää nyt paljon rauhallisemmin kuin syksyllä 2019 johtaessaan Suomen ensimmäiseen arvoturnaukseen.

Silloin alla oli peräti 18 ottelun tappioputki.

Pohjois-Makedonian kaataminen oli huojentava hetki kaikille, mutta Banksin kiirastuli kesti alkulohkon loppuun asti.

Lopulta britin lähtöpassit jäivät vain muutamasta pallosta kiinni, kun Suomi kärsi Valko-Venäjälle tyrmäävän 2–3-tappion viiden ottelupallon jälkeen. Piina jatkui alkulohkon päätöskamppailussa, kun Turkki karkasi pahaenteisesti jo 2–1-johtoon. Sen jälkeen Suomi tarvitsi ylösnousemuksen kääntääkseen kamppailun edukseen.

Suomi on ollut mukana EM-turnauksessa jo kahdeksan kertaa peräkkäin. Upea putki alkoi Moskovan sensaatiomaisesta neljännestä tilasta syksyllä 2007.

Hienosta sarjasta huolimatta pelin taso on pudonnut pykälä pykälältä viime syksyn upeata kotiturnausta lukuun ottamatta.

Viimeksi Suomi pääsi EM-kisoihin isäntämaana, mutta syksyn 2019 lopputurnauspaikkaan vaadittiin kaksikon Olli-Pekka Ojansivu–Antti Siltala panos vielä kerran kahden Romania-tappion jälkeen. Konkarit pelastivat Suomen ratkaisevassa karsintakamppailussa Tanskaa vastaan.

Nyt oletetun avauskokoonpanon kokenein pelaaja on 59 A-maaottelua pelannut Antti Ronkainen. Hän kantaa Suomen pelissä suurinta vastuuta Sakari Mäkisen kanssa.

VaLePan Sakari Mäkinen (23) on Suomen avainpelaajia EM-karsinnoissa.

Banks on hallinnut hermonsa ihailtavan hyvin vaativassa tehtävässä. Brittivalmentajan eteen ei levitetty todellakaan punaista mattoa, kun hän aloitti työnsä keväällä 2019.

Tilanne oli epäkiitollinen liian myöhäisen startin, muutaman avainpelaajan poissaolon ja maajoukkueen pitkän kukoistuskauden seurauksena.

Suoraan sanottuna Banks heitettiin syvään päähän heti pestinsä ensimmäisinä kuukausina. Eikä suuri yleisö tiennyt tästä mitään.

Tokion olympiapaikka lanseerattiin näyttävästi Tuomas Sammelvuon vetämän projektin päätavoitteeksi, mutta valmentaja jätti laivan kriittisimmällä hetkellä.

Suomelle avautui kaikkien aikojen olympiasauma elokuisessa Ningbon karsintaturnauksessa, kun vastustajiksi seuloutuivat Kiina, Argentiina ja Kanada. Ei siis yhtään jättiläistä.

Tarjolla olisi ollut jättipotti, jos Suomi olisi ollut matkassa kultaisen sukupolven ykkösnyrkillä ja parhaassa terässä. Tilanne oli paljon karumpi – maajoukkueen käyrä sojotti jo kolme vuotta sitten jyrkästi alaspäin. Kokoonpano ei vastannut vuosikymmenen tärkeimmän turnauksen vaatimuksia.

Suomea ei olisi pelastanut kukaan valmentaja.