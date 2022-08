Suomelle jäi paljon parannettavaa Belgia-ottelusta: ”Lauantaina pelaamme varmasti paremmin”

Topias Palmi aloitti Belgia-pelin hyvin, mutta pitkä tauko näkyi otteissa päävalmentaja Lassi Tuovin mukaan.

Suomi hävisi torstaina Belgialle koripistein 71–75 (43–42) Tampereella Hakametsän jäähallissa vajaan 2 000 katsojan edessä pelatussa harjoitusmaaottelussa.

Ottelu oli 29:s Belgiaa vastaan ja Suomella on yhä 14 voittoa näistä otteluista. Edellisessä maaottelussa Suomi hävisi vuosi sitten pistein 64–74.

Pyrinnön kasvatti Topias Palmi yritti ja onnistui kerran kolmen pisteen viivan takaa avausjaksolla, peliaikaa kertyi vähän yli yhdeksän minuuttia.

Toisella jaksolla hän pelasi vajaat seitsemän minuuttia ja teki yhden pisteen.

”Joukkueella ja itsellä jäi paljon parannettavaa tästä. Lauantaina pelaamme varmasti paremmin. Mitään erityisiä näyttöpaineita ei ollut”, Belgiassa viime kaudella pelannut Palmi sanoi.

Oliko Belgian kokoonpanossa seurakavereita?

”Ei tänään. Siviilit päällä katsomossa oli yksi pelaaja. Ehkä hän pelaa lauantaina”, Palmi sanoi.

Topias Palmi ei saanut itsestään parasta irti torstaina.

Muita Pyrinnössä tai BC Nokiassa pelanneita ei Suomen kokoonpanossa ollut.

Eniten peliaikaa sai Olivier Nkamhoua ja hän paransikin maaotteluennätystään jo ennen taukoa. Tennesseen yliopistossa pelaava Nkamhoua oli lopulta 14 pisteellä Suomen paras pistemies.

Päävalmentaja Lassi Tuovi näki ottelun ratkenneen korin alla ja myös siinä että kokoonpano eli koko ajan. Kaikki 12 pelannutta tekivät pisteitäkin.

”Tämä oli syksyn ensimmäinen ottelu ja se näkyi yhteispelissä. Palmi oli hyvä ensimmäisellä puoliajalla, mutta pitkä tauko ja raskas kevät näkyi lopulta suorituksessa”, Tuovi tiivisti ottelun.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovin mukaan yhteispelissä näkyi se, että peli oli tämän leirijakson ensimmäinen.

Suomi kohtaa Belgian myös lauantaina, siihen otteluun Delfin Basket -turnauksen joukkueet pääsevät ilmaiseksi.

Suomen tähtipelaaja Lauri Markkanen ei ollut vielä mukana. Hän saisi tulla mukaan 8. elokuuta lähtien eli voisi olla mukana jo Liettuassa 10. ja 11. elokuuta pelattavissa harjoitusotteluissa.

Markkanen on varmasti suurin syy siihen, että Nokia-areenassa 25. elokuuta pelattavaan MM-karsintaotteluun Israelia vastaan on myyty jo 10 400 pääsylippua. Kapasiteetti ottelussa on 12­000 katsojaa.

Olivier Nkamhoua oli Suomen paras pisteiden tekijä.