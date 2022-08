Virpi Hukan ja Siri Eskolan kunnarit siivittivät Manse PP:n selvään voittoon – Pelinjohtaja hehkutti superkaksikkoa: ”Maailmanluokan koppari”

Manse PP vankisti asemaansa sarjakärjessä. Virpi Hukan ja Siri Eskolan kunnarit toivat selvän voiton raumalaisesta Ferasta jaksoin 2–0 (9–2, 9–2).

Sankarit olivat Virpi Hukka ja Siri Eskola, joista ensimmäinen löi kaksi kunnaria ja jälkimmäinen yhden. Manse PP:n pelinjohtaja Jari Cavernelis hehkui pelin jälkeen tyytyväisyyttä joukkueensa tähtikaksikon otteisiin.

”Oli tasapainoinen esitys. Sisäpelissä teimme hienoja suorituksia. Hukka ja Eskola pelasivat mielettömän hyvin. On kiva pelata, kun on kuumia pelaajia”, Cavernelis kehui.

Cavernelis mainitsi Hukan ja Eskolan lisäksi Saaga-Angelia Raudasojan hienon esityksen.

”Kärki toimii äärimmäisen hyvin. Raudasoja toi kuusi juoksua. Sisäpeli oli tasapainoista, ja saimme tilanteita joka vuoroparilla. Lyönnit olivat nasevia. Ulkopelissä teimme, mitä tarvitsi”, pelinjohtaja summasi.

Kaksi kunnaria avausjaksolla

Manse PP voitti avausjakson lukemin 9–2. Hukka näytti taitojaan toisella vuoroparilla ja löi kunnarin, jolla hän kotiutti Henna Peltokankaan ja Raudasojan. Pian sen jälkeen myös Ella Reiman eteni kotipesään Anna Ala-Kauhaluoman lyöntivuorolla.

Siri Eskola löi kunnarin kolmannella vuoroparilla ja eteni itse kotipesään Lina Oleniuksen lyöntivuorolla.

Cavernelis perkasi syitä Hukan ja Eskolan erinomaisen vireen taustalla.

”Kun Virpi on palannut, se on auttanut paljon ulkopeliämme. Hän pelaa isossa roolissa siellä ja on maailmanluokan koppari. Olen nähnyt treeneissä, että lyönti on sisäpelissä kohdallaan. En yllättynyt millään tavalla, millaisia lyöntejä hän sivalsi tänään”, Cavernelis luonnehti Huikkaa ja jatkoi Eskolaan:

”Eskola on ollut koko kauden iskussa. Hän teki taas tänään hienoja lyöntejä: Yhden kunnarin sekä yksittäisiä juoksuja.”

Runkosarjan voitto häämöttää

Manse PP voitti toisen jakson samoin selvin lukemin 9–2. Avausvuoroparissa Raudasoja ja Peltokangas etenivät kotipesään Ala-Kauhaluoman lyöntivuorolla.

Toisella vuoroparilla Manse PP meni menojaan. Eskola kotiutti Peltokankaan, Ala-Kauhaluoma Raudasojan ja Anna Hemmilä vielä Sara-Ella Kemppaisen.

Viimeisellä vuoroparilla Hukka kruunasi iltansa lyömällä toisen kunnarinsa.

Manse PP on sarjakärjessä 51 pisteellä. Porin Pesäkarhut on pelannut ottelun vähemmän ja on viiden pisteen päässä – samoin Jyväskylän Kirittäret, jolla on sama pelimäärä tamperelaisseuran kanssa.

Manse PP:llä on runkosarjaa jäljellä kolme peliä.

”Alkuperäinen tavoitteemme ei ollut runkosarjan voitto. Toki haluamme nyt sen, mutta ennen pudotuspelejä oikeasti tärkeää on saada ulkopeli tikkiin. Siihen keskitymme erityisesti parin seuraavan viikon aikana”, Cavernelis sanoi.