Vastustajan seuratoimija huusi Mansen tähtipelaajalle solvauksia kesken pelin – Näin joukkueet kommentoivat tiistain tapahtumia: ”En lähtisi ketään osoittamaan sormella”

Miesten Superpesiksen tiistaisessa ottelussa oli asiatonta huutelua. Aamulehti tavoitti Manse PP:n ja Kouvolan Pallonlyöjät kommentoimaan tapausta. Myös Pesäpalloliitto kertoo näkemyksensä.

Miesten superpesisottelussa Kouvolassa tapahtui ikävä välikohtaus tiistaina. Useat tahot kuulivat Kouvolan Pallonlyöjien ja Manse PP:n välisessä ottelussa, kun kotijoukkueen puolelta solvattiin Mansen pelaajaa Juuso Myllyniemeä.

Manse PP kertoo, että ottelun aikana KPL:n seurajohtoon kuuluva henkilö huusi erittäin halventavia henkilöön kohdistuvia solvauksia Mansen pelaajalle. Mansen mukaan katsomon lisäksi nämä huudot kantautuivat myös pelaajan korviin.

Manse on tehnyt aiheesta selvityspyynnön Pesäpalloliitolle. ”Tässä kohtaa en voi valitettavasti kommentoida enempää. Olemme tehneet selvityspyynnön asiasta, ja liitto on lähestynyt asian mahdollisia osapuolia ja seuroja lisäselvityspyynnöllä”, Manse PP Edustus ry:n puheenjohtaja Pirkka Savilahti sanoo.

Mansen Juuso Myllyniemi kommentoi tapausta Twitterissä. Tviitissään hän kirjoitti pitävänsä Pallonlyöjien edustajan käytöstä ”kohtalaisen erikoisena”. Myllyniemi ei halunnut kommentoida asiaa Aamulehdelle.

Manse PP:n Savilahti ei vahvista huutelijan henkilöllisyyttä. ”Selvitys on kesken, enkä ota kantaa henkilöön ennen selvityksen valmistumista”, hän sanoo.

KPL:n hallituksen jäsen ja entinen puheenjohtaja Jyrki Hyttinen kertoo käsitelleensä asiaa puhelimitse koko keskiviikon.

Hyttisen mukaan seura on koittanut haastatella terassilla olleita ihmisiä, seuran henkilöstöä ja järjestyksenvalvojia. Hänen mukaansa terassilla oli täyttä, eikä seuran tiedossa ole täysin varmaa näkemystä siitä, kuka huutaja on ollut.

”Tiedetään mitä on huudettu, mutta en lähtisi ketään sanomaan ja osoittamaan sormella, että kuka on huutanut”, Hyttinen sanoo.

Tapahtunut aieminkin

Vastaavaa pelaajiin kohdistunutta häirintää on Mansen mukaan tapahtunut aiemminkin Kouvolan puolelta. ”Viime vuoden finaalisarjassa oli epäasiallista käytöstä”, Savilahti sanoo. Silloin miesten finaaleissa kohtasivat Manse ja Kouvolan Pallonlyöjät.

Manse PP kertoo nostaneensa häirintäasian esiin Superpesis-seurajohtajien kokouksessa kauden 2021 päätteeksi. Nyt asia haluttiin nostaa esille laajemmin. ”Manse PP ei hyväksy mitään epäasiallista toimintaa. Se ei kuulu meidän arvoihin”, Pirkka Savilahti sanoo.

”Hyvän maun rajat täytyy säilyttää, se on se meidän viesti. Kannustus ja pieni kuittailu kuuluvat asiaan. Epäasiallinen henkilökohtaisuuksiin meneminen ei kuulu meidän lajiin”, hän sanoo.

Manse ei ole Savilahden mukaan saanut Kouvolan suunnalta anteeksipyyntöä. ”Toivotaan, että asia ratkeaa. Hyvää syytä [huudolle] ei löydy, mutta toivotaan, että joku Kouvolan puolelta asiaa tulee kommentoimaan.”

KPL:n Jyrki Hyttisen mukaan seuran pääpointti on, että yleisö, mutta ennen kaikkea seuratoimijat, tuomitsevat kaiken kyseenalaisen toiminnan.

”Pahoitellaan Juuso Myllyniemelle ehdottomasti henkilökohtaista mielipahaa, ei semmoista pitäisi kenenkään pelaajan kokea”, Hyttinen sanoo.

Miten Manse PP toimisi, jos vastaavaa tapahtuisi seuran kotiottelussa?

”Meillä on järjestyksenvalvojille ohje, että jos pystytään yksilöimään joku epäasiallisesti käyttäytyvä katsoja, niin hänet poistetaan stadionilta. Se on se lähtökohta. Tarvittaessa annamme porttikiellon otteluihin. Toivomme toki, että jokainen ymmärtää käyttäytyä asiallisesti, eikä Kaupissa tarvitse näin toimia”, Savilahti kertoo.

KPL: Seura ei hyväksy epäasiattomuutta

Hyttisen mukaan KPL ei hyväksy millään tavoin häiriökäyttäytymistä tai toisen ulkonäköön liittyvää kiusaamista. ”Se on päivän selvää, seura kaikilla tasoilla junioritoiminnasta edustusjoukkueeseen ja ottelutapahtumiin sanoutuu irti tämmöisestä”, Hyttinen sanoo.

”Yleisön reaktioita ei voida tietenkään aina hillitä, eikä niihin voida vaikuttaa, mutta ei sitä nyt silti pidetä suotavana. Puhumattakaan, että olisi seurajohdosta tai seurahenkilöstöstä kyse. Onhan se täysin tuomittavaa. Se on se pääsääntö.”

Liitto selvittää tapahtunutta

Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Vesä Rämet kertoo, että liitto on pyytänyt sekä Kouvolalta että Manselta selvitykset siitä, mitä pelissä on tapahtunut.

”Mehän olemme nyt niitten tietojen varassa, mitä somessa ja muutamissa keskusteluissa on tullut vastaan. Pyydetään raportit siitä, mitä on tapahtunut ja sen jälkeen, mikäli on vielä tarkennettavaa, niin tarkennetaan. Meidän liittojohtokunta käsittelee sen ja ratkoo sitten, että mitä seuraamuksia ylipäätään tulee.”

Pesäpalloliitto on sitoutunut Älä riko urheilua -kampanjaan. Kampanjan mukaan urheilu on rikki, jos sen parissa ei puututa häirintään kaikissa tilanteissa. Kampanjasivuilla määritellään, että häirintää voi olla esimerkiksi halventava tai nöyryyttävä puhe.

”Olemme sitoutuneet siihen ja jos tällaista tapahtuu, niin sitten siihen reagoidaan. Koska kampanjan viestihän on selkeä. Se on äärimmäisen hyvä. Kyllähän jokaisen, oli sitten pieni lapsi tai aikuinen huippupesäpalloilija, niin tietenkin täytyy kokea olonsa turvalliseksi siellä kentällä.”

”Puhun nyt yleisellä tasolla, koska tämä asia on nyt käsittelyssä ja selvitetään se”, Rämet lisää.

Rämetin mukaan tunne kuuluu urheiluun, mutta omien kannustamisen lisäksi tärkeää on vastustajan arvostaminen.

"Jos urheilussa ei olisi tunteita se olisi paljon tylsempää. Mutta se tarkoittaa nimenomaan sitä, kannustetaan omia arvostetaan vastustajia. Ilman hyviä vastustajia se olisi aika huono ottelutapahtuma kotijoukkueenkin kannalta.”