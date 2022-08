Saga Vanninen toivoo juoksulajien onnistumista seitsenottelussa MM-areenalla – Yksi asia on kiinnittänyt huomion Kolumbian MM-kisoissa

Pyrinnön Saga Vanninen lähtee selvänä suosikkina yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisojen seitsenotteluun.

Tampereen Pyrinnön Saga Vanninen starttaa keskiviikkona Suomen aikaa kello 16.30 alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen seitsenotteluun Kolumbian Calissa. Vanninen on hallitseva mestari, sillä hän voitti viime vuonna MM-kultaa Nairobissa.

Ennen MM-kilpailuja tamperelainen ehti voittaa jo saman ikäluokan EM-kultaa Tallinnassa huippupisteillä 6 271. 18-vuotiaana kovemmat pisteet on tehnyt vain Bulgarian Svetla Pishtikova vuonna 1988 tuloksellaan 6 289. Kaikki olympiavoittajat ja maailmanmestarit ovat olleet 18-vuotiaana Vannista perässä.

19-vuotiaiden kaikkien aikojen tilastossa Vannisen tulos riittää sijaan kymmenen. Vanninen on tämän kauden Oulussa tekemillään pisteillä 6 193 kirkkaasti tilastoykkönen Calissa. Saksan Sandrina Sprengel on otellut 6 015 pistettä, kukaan muu ei yli 5 900 pisteen.

”Treenit on menneet ihan hyvin ja tavoitteena täällä on tehdä oma ennätys. Mutta katsotaan, mihin kunto kisapäivinä riittää”, vaatimaton Vanninen kommentoi kisan aattona Kolumbiasta.

Saga Vanninen oli hyvässä pituusvireessä kesällä Lempäälän Hyppykarnevaaleilla.

Hän ei lähde edes revittelemään mestaruuden uusimisella, vaikka tilastokaulaa muihin onkin.

”Lähden tekemään omaa ottelua ja ennen päätöslajia 800 metriä voi sitten katsella, millä sijoituksilla mennään.”

Vannisella on lajituloksista yksi erityinen toivomus.

”Toivon, että etenkin juoksuissa pystyisin hieman parantamaan ennätyksiä. En sano mitään lukemia, mutta aikoja ainakin hitusen paremmaksi. Emme ole valmentajani Matti Liimataisen kanssa ehkä niinkään panostaneet enempää juoksemiseen, vaan siihen, että pysyn terveenä.”

Vannisen 200 metrin ennätys on 24,83 ja 800 metrin 2.23,10, joka syntyi juhannuksena Oulussa. Nimenomaan juoksuja on pidetty lajeina, missä hänellä olisi suhteellisesti eniten parannettavaa.

Münchenin aikuisten EM-kilpailut alkavat 12 vuorokautta sen jälkeen, kun Vanninen on kirmannut Kolumbiassa maaliin 800 metriltä.

”Olen menossa myös Müncheniin, en näe tuossa oikeastaan mitään muuta haastetta kuin aikaeron”, Vanninen vakuuttaa.

Jos oli Kenian Nairobi viime vuonna eksoottinen kisapaikka, niin on Kolumbian Calikin. Kaupunki oli aikanaan tunnettu Calin huumekartellista, eikä nimi edelleenkään resonoi kaikkein suurinta turvallisuutta. Vanninen ei ole huomannut mitään poikkeavaa, paitsi yhden asian.

”Kaikki on toiminut ja järjestelyt ovat hoituneet hyvin. Mutta verkkakentällä on aika kovan oloinen pinta, se on suurelta osin asvalttia. Itse kisakenttä kyllä vaikuttaa tosi hyvältä.”

Alle 20-vuotiaiden yleisurheilun MM-kisojen seitsenottelu alkaa keskiviikkona.