Teppo Syrjälä, 46, on todellinen Kalevan kisojen konkari – Ylöjärvellä työskentelevä fysioterapeutti sivuaa Joensuussa Suomen ennätystä

Jokioisten Jänteen kasvatti juoksee jo 23:nnen kerran Kalevan kisojen 3 000 metrin estekisassa.

Jokioisten Jänteen kasvatti Teppo Syrjälä on melkoinen harvinaisuus yleisurheilupiireissä. Nykyisin Pyrintöä edustava Syrjälä täyttää lokakuussa 47 vuotta mutta on mukana Kalevan kisojen 3 000 metrin estejuoksussa jo 23. kertaa.

Syrjälän osallistumisen myötä Joensuussa syntyy miesten Suomen ennätystä sivuava suoritus. Turun Toverien Mikko Virta juoksi vuosina 1993–2015 myös 23 Kalevan kisojen estejuoksut, vieläpä ilman välivuosia.

Molempia kavereita yhdistää se, että he eivät urheilleet koskaan aivan huipputasolla. Virralla on palkintokaapissaan kaksi SM-pronssia, Syrjälällä yksi. Ennätyksetkin ovat lähes identtiset, Syrjälällä 8.45,35 vuodelta 2000.

Legendaarisella kiekonheittäjällä Pertti Hynnillä on vyöllään peräti 30 Kalevan kisaa, mutta kiekonheittoa ei voi verrata kovaa iskutusta vaativaan estejuoksuun.

Tilastopajan mukaan Syrjälä on juossut urallaan 526 kilpailua, todellisuudessa niitä on paljon enemmän.

”Sieltä puuttuu aika paljon juniorituloksia, lisäksi olen suorittanut viisi kertaa 20-ottelun, missä tulee itse asiassa jo 60 juoksustarttia lisää. Ne eivät tilastoissa näy”, fysioterapeuttina Ylöjärvellä työskentelevä Syrjälä kertoo.

Parhaimpina vuosinaan Syrjälä juoksi noin 7 000 kilometriä vuodessa, nykyisin harjoitusmäärä on noin 4 000. Urallaan hän on juosten ”kiertänyt maapallon” neljästi.

”Uralla on nyt takana noin 160 000 juoksukilometriä. Joskus huippuvuosina suurin kilometrimäärä oli viikossa 252 ja kuukaudessa noin 900. Eli on sitä aikoinaan tullut treenattua.”

Teppo Syrjälä on juossut urallaan relusti yli 500 kilpailua.

Hän edustaa Kalevan kisoissa Tampereen Pyrintöä.

Mitalia saalistettiin pitkään

Ensi kertaa Syrjälä oli Kalevan kisoissa 26 vuotta sitten 21-vuotiaana. Sijoitus oli heti mukavasti kuudes.

”Muistan sen oikein hyvin. Oli hieno päästä kisoihin. Vettä satoi Tampereella kuin aisaa, koko Ratinan silloinen pinnoite oli yhtä vesihautaa. Sain nousujohteisen juoksun ja viimeisellä kuivaesteellä ohitin silloiset nuoret lupaukset Mikael Talasjoen ja Tuomo Lehtisen”, Syrjälä muistelee.

Tasan kymmenen vuotta myöhemmin eli 2006 tuli ensimmäinen mitali, pronssinen. Ennen sitä oli jäänyt käteen tukku nelos- ja vitossijoja.

”Yllättävän myöhään se tuli, jo 1998 uhosin, että nyt mitali tulee. Kai se ainakin todistaa, että aina kannattaa yrittää.”

Syrjälän pitkältä uralta löytyy myös hauskoja tarinoita, joita voi kiikkustuolissa joskus muistella.

”Ensimmäinen Ruotsi-otteluni vuonna 1999 oli mieleenpainuva. Ruotsalainen tönäisi selästä juuri ennen estettä, ja kaaduin puolimatkassa siihen. Oli sovittu jätkien kanssa, että pidetään vauhtia, joten ajoin porukan kiinni, ohitin ruotsalaiset ja täysi Ullevi kohahti. Mutta hapothan siinä kierrosta myöhemmin iski, ja jäin viimeiseksi”, hän kertoo.

”Oulun Kalevan kisat 2016 on myös jääneet mieleen. Hyppäsin vesiesteeltä suoraan sinne kaatuneen Jari Pillerin selkään, mikä pääsi Urheiluruudun loppukevennykseen. En ehtinyt kuin levittää jalat, Pillerin pää oli sitten mun haarojen välissä kuin jossain rodeossa”, Syrjälä nauraa.

Syrjälällä on kolme veteraaniurheilun MM-mitalia.

Tavoite on alittaa Kalevan kisoissa kymmenen minuuttia.

Mukana vielä viisikymppisenä?

Mikä saa 46-vuotiaan miehen yhä treenaamaan tavoitteellisesti ja pyrkimään Kalevan kisoihin?

”Omien rajojen hakeminen. Vauhtihaarukka toki vuosien varrella kapenee. Ei tässä enää mitään ennätyksiä tehdä, paitsi ehkä ikämiessarjoihin. Lopettaminen ei ole koskaan käynyt mielessä. Juoksen kilpaa niin kauan kuin pystyn”, ikiliikkuja sanoo.

Syrjälällä on kolme veteraaniurheilun MM-mitalia, kirkkaimpana MM-hopea Australiasta M40-sarjan esteistä vuonna 2016. Mies täyttää 50 vuonna 2025. Onko Syrjälä silloin yhä mukana?

”Never say never. Olen ajatellut niin, että sitten, kun en ole enää samalla kierroksella voittajan kanssa, on aika jättää Kalevan kisat. Viime vuonna Topi Raitanen ohitti mut juuri ennen maaliviivaa, mutta hänet hylättiin. En halua liikaa tv-aikaa, enkä sitä, että olen pahimmassa tapauksessa sössimässä kisan voittokamppailua viimeisellä esteellä”, kuivan huumorin taitaja sanoo.

Joensuun kisojen tavoite on tällä kaudella paraatimatkallaan 10.05,63 juosseelle miehelle selkeä.

”Olen vain vuonna 2020 juossut yli 10.00. Eiköhän se sieltä tule, tosi usein olen Kalevan kisoissa juossut kauden parhaan aikani.”

Yleisurheilun Kalevan kisat Joensuussa 4.–7. elokuuta.