Tuomas Sammelvuo siirtyy Puolaan hallitsevan Mestarien liigan voittajan päävalmentajaksi

Venäjän lentopallokentät jättäneen Tuomas Sammelvuon valmennusura jatkuu puolalaisessa menestysseura Zaksassa. Zaksa kertoi Sammelvuon päävalmentajapestistä verkkosivuillaan.

Sammelvuo astuu suuriin saappaisiin, sillä Zaksa on voittanut lentopallon Mestarien liigan kahtena viime kautena. Etelä-Puolan Kedzierzyn-Kozlen kaupungista tuleva Zaksa on myös maan pääsarjan hallitseva mestari.

”Joukkueelle asetettujen tavoitteiden osalta on helppo sanoa, että meidän on voitettava myös jatkossa. Urheilussa kaikki haluavat voittaa. Varsinkin Zaksassa, jossa joukkue on menestynyt viime vuosina paljon”, Sammelvuo sanoi seuran tiedotteessa.

Sammelvuo, 46, on Suomen menestyneimpiä lentopalloilijoita ja tehnyt hurjaa tulosta myös valmentajana. Suomen entinen päävalmentaja luotsasi Venäjän joukkueen olympiahopealle viime vuonna Tokiossa.

Seuratasolla Sammelvuo valmensi viimeksi Pietarin Zenitiä ja sitä ennen Kuzbass Kemerovoa Venäjällä.