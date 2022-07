Englanti tavoittelee klassikko-ottelussa ensimmäistä Euroopan mestaruuttaan

Saksa ja Englanti kohtaavat tänään naisten EM-jalkapallon loppuottelussa.

Englannin naisten jalkapallomaajoukkue tavoittelee tänään Euroopan mestaruutta kotikentällään, kun Englanti kohtaa Saksan Lontoon Wembleyllä pelattavassa EM-kilpailujen loppuottelussa. Ottelu alkaa kello 19 Suomen aikaa.

Molemmat joukkueet ovat selvinneet loppuotteluun puhtaalla pelillä, mutta historia on Saksan puolella. Saksa on kisahistorian menestynein maa kahdeksalla tittelillään, ja se möyhensi Englannin 6–2 loppuottelussa vuonna 2009. Englanti jahtaa ensimmäistä maanosan mestaruuttaan.

Maiden jalkapallohistoriaan kuuluu joukko muitakin ikimuistoisia kohtaamisia. Wembley toimi pelipaikkana 1966 ja 1996. Ensin mainittuna vuonna Englanti kukisti Länsi-Saksan miesten MM-loppuottelussa. Jälkimmäisenä Saksa pilasi Englannin haaveet miesten EM-kullasta ja voitti välierän.

”Tämä on klassikko-ottelu. Tulee uskomaton finaali”, Saksan päävalmentaja Martina Voss-Tecklenburg ennakoi uutistoimisto AFP:lle.

Loppuunmyyty Wembley saa ihon kananlihalle

Englannin keskikenttäpelaaja Jill Scott oli mukana jo 13 vuotta sitten, jolloin Englanti joutui Saksan jyrän alle. Nyt pöytä on katettu Englannille, mutta kotikisoissa voittaminen on vaikeaa. Toisaalta Saksakin on siihen pystynyt.

”Tiedämme, että Wembley tulee olemaan loppuunmyyty. Jo tämän sanominen saa minut kananlihalle, mutta se tulee olemaan uskomatonta. Fanit ovat olleet mahtavia. Tarvitsemme heitä jälleen sunnuntaina, ja olen iloinen siitä, että he tulevat olemaan siellä kanssamme”, Scott kertoi Euroopan jalkapalloliitto Uefan verkkosivuilla.

Scottin rooli on muuttunut. Avauskokoonpanoon ei ole ollut enää asiaa, mutta 35-vuotias pelaaja voi auttaa joukkuetta muutenkin.

”En usko, että hän edes tietää, kuinka hyvä hän on. Puolivälierässä Espanjaa vastaan peli meni jatkoajalle, ja hän oli niin rauhallinen kentän sivussa. Hän tietää, mitä meidän pitää tehdä voittaaksemme. Olette nähneet loistavan saldomme hänen kanssaan, ja hän on yksi kantava voima sen takana, miksi joukkue on loppuottelussa”, Englannin hollantilaisvalmentaja Sarina Wiegman kehui.