Tampereen Sisun Joona Reiman voitti kultaa telinevoimistelussa Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla

”Sujui hyvin, tehtiin se mitä piti”, Reiman kommentoi voittoaan.

Aamulehti

Tampereen Sisun voimistelija Joona Reiman voitti Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla Slovakiassa kultaa telinevoimistelun hyppyfinaalissa. Hyppyfinaali käytiin kisojen viimeisenä kilpailupäivänä.

Reiman nappasi kullan ylivoimaisin pistein 14,333. Hän selviytyi finaaliin tiistain joukkuekisasta, jossa nappasi hypystä telinevoiton. Reiman teki finaalissa onnistuneesti dragulescu-hypyn.

”Sujui hyvin, tehtiin se mitä piti. Kultaa tultiin hakemaan ja kulta tuli, ei voi olla tyytyväisempi. On paljon toistoja alla ja treenannut paljon, niin siitä tulee itsevarmuus kisoissakin. Nyt tulee EM-kisat kolmen viikon päästä, sielläkin sitten on vähän nimeä jo alla”, kertoi Reiman Suomen olympiakomitean tiedotteessa.

”Joona on poikkeuslahjakkuus, hyvin sopiva tyyppi telinevoimisteluun. Hän on myös hyvin nopea ja tosi monipuolinen urheilija, joka on pienestä saakka urheillut hirvittäviä tuntimääriä viikossa. Lisäksi meidän hyppyvalmennus on kovalla tasolla, yhteistyötä on tehty vuoden 2010 Euroopan mestarin Tomi Tuuhan ja hänen valmentajansa Timo Holopaisen kanssa”, kertoi valmentaja Riku Koivunen.

Suomen tyttöjen koripallomaajoukkue sijoittui olympiafestivaaleilla viidenneksi. Turnaus päättyi Slovenia-voittoon niukasti 57–56.