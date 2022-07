Manse PP aloitti Jyväskylässä kärkikamppailun erinomaisesti, mutta yksi läpilyönti käänsi pelin Kirittärille.

Aamulehti, Jyväskylä

Kuluva kausi naisten Superpesiksessä on ollut Manse PP:lle likimain yhtä juhlaa.

Perjantaina Manse kuitenkin kärsi Kirittärien käsissä kauden tylyimmän jaksotappionsa. Ylipäätään joukkue joutui poistumaan ottelusta häviäjänä vasta kolmatta kertaa.

Nytkin voitto oli kaikista vaikeuksista huolimatta supervuorossa vielä lähellä. Vahvan takaa-ajon katkaisi kuitenkin merkkivirhettä seurannut täysi kaaos, joka sai palottomassa ajolähdössä taululle kaksi ristiä ja lopulta koitui Mansen turmioksi.

Aamulehden Viikon ottelussa Kirittäret vei voiton jaksoin 2–1 (0–2, 7–3, 2–1).

"Sössimme ihan itse voiton. Toinen jakso oli sellaista sekoilua, ja supervuoro sitten kirsikka kakun päälle", summasi Mansen parhaimpiin lukeutunut Virpi Hukka.

Kirittäret ja lukkari Mari Mantsinen saivat juhlia perjantaina isoa voittoa.

Manse aloitti ottelun erittäin väkevästi. Ensin se tyrmäsi kotijoukkueen pikaisesti ulkona, sitten löi taululle kaksi juoksua omalla pitkällä sisävuorollaan. Nuo juoksut jäivätkin ainoiksi ennen taukoa.

Toisella jaksolla Manse otti jälleen ensin johdon, mutta nyt Kirittäret pystyi vastaamaan. Eikä pelkästään tasoituksen muodossa, vaan se tarjoili Manselle tämän kauden toistaiseksi tylyimmän jaksotappion juoksuin 3–7.

Kulmakivenä oli Kirittärien Jutta Myllyniemen läpilyönti kakkosrajasta. Sillä kotijoukkue sai kaksi juoksua, mutta vielä tärkeämmin herätti horroksesta sekä itsensä että yleisön.

”Vastustaja ei ollut saanut pelin alussa juuri mitään, mutta sitten he saivat sen yhden läpilyönnin. Jostain syystä meidän keskittyminen häiriintyi sen jälkeen, ja vastustaja sai hallinnan tunteen”, kertasi Mansen pelinjohtaja Jari Cavernelis.

”Supervuorossa ei olisi tarvinnut antaa enää toista juoksua, mutta saimme joka tapauksessa hyvän latauksen päälle ja nopean kuittauksen, kunnes sähläsimme merkin kanssa lopun. Karvas tappio.”

Hippoksella olosuhteet ovat toistaiseksi varsin vanhanaikaiset. Uuden stadionin pitäisi kuitenkin olla realismia jo lähitulelvaisuudessa.

Virpi Hukka löi yhden, toi kaksi ja nappasi Mansen kakkospalkinnon.

Uutta stadionia odotellaan

Kärkipelin katsojamääräksi ilmoitettiin epävakaasta säästä huolimatta varsin mainiot 1 132 katsojaa.

Tämä tapahtui olosuhteista huolimatta, kontrasti Kaupin uuteen stadioniin on Hippoksella nimittäin melkoinen. Kirittärien kotikentällä on perinteiset pesiskentän ongelmat: ei katosta, iso etäisyys katsomosta kentälle sekä matalat ja loivat katsomot.

Tulevaisuudessa myös Hippokselle on tarkoitus tulla samankaltainen uusi stadion kuin Tampereelle. Viimeisimmän arvion mukaan 8,2 miljoonaa euroa maksavan stadionin pitäisi olla valmis jo ensi kesänä.

Hippoksella takakentän taustalla olevaa seinää koristaa pitkä rivi mestaruusviirejä: kaikkiaan niitä on 11 kappaletta vuosilta 2003–2020.

Mestaruuksista kahta oli voittamassa Hukka, joka nousi todelliseksi tähtipelaajaksi ennen siirtymistä Tampereelle kaudeksi 2019. Hänelle Kirittärien ja vanhojen tuttujen kohtaamiset ovat yhä erityisiä.

”Nautin niin paljon kun pääsen tänne Hippokselle pelaamaan, tämä on parasta huumetta.”

Viime aikoina Hukalle on koitunut terveyteen liittyviä vastoinkäymisiä useamman vuoden edestä, mutta nyt kaikki alkaa olla kunnossa – ja peli sen mukaista.

Monipuolista osaamistaan hän esitti jälleen supervuorossa: ulkona väkevä polttoheitto, sisällä lyöty juoksu vastustamattomalla lyönnillä. Sitten seurasi kohtalokas merkkisekoilu, jossa Hukkakin oli osallisena.

”Totta kai itsekin pitäisi katsoa, että jos kaveri ei lähde kolmoselta, niin ei sinne päälle myöskään juosta”, hän harmitteli.

Virpi Hukka hoiti Mansen kolmoskopparin tontin jälleen varmaotteisesti. Supervuorossa nähtiin osoitus myös heittojen väkevyydestä.

Emma Körkkö (keskellä) ja Kirittäret juhlivat juoksua. Hukan tavoin Körkkö kuuluu aikakautensa parhaimpiin naisten Superpesiksen pelaajiin.

Ala-Lipasti puuttui

Mansen vahvuudesta tärkeässä ottelussa oli pois koronatartunnan saanut Kirsi Ala-Lipasti.

Terveystilanne on viime aikoina muutenkin tuonut joukkueelle haasteita. Flunssa-aallon vallitessa on täytynyt aina selvittää, mistä taudista kussakin tapauksessa on kyse. Pelinjohtaja Caverneliskin sai negatiivisen testituloksen vasta aivan Kirittäret-pelin alla.

”Totta kai tässä vaiheessa kautta haluaisi pelata pääpermanentilla, mutta sairastumisille ei mitään voi, ja meillä on 14 laadukasta Superin pelaajaa”, Cavernelis sanoi.

Tappiostakin huolimatta Manse on yhä lähellä runkosarjan voittoa ja kotietua koko pudotuspelien ajaksi. Tätä puoltaa myös Mansen kotipelien täyttämä loppuohjelma.

Mansella on runkosarjassa jäljellä vielä neljä kotiottelua. Ensi viikolla Kauppiin saapuu keskiviikkona Fera ja lauantaina JoMa. Runkosarjan päättää jälkimmäinen Kirittäret-peli, joten revanssin mahdollisuutta ei tarvitse odottaa kauaa.

Mitä tapahtui? Myllyniemen läpilyönti käänsi pelin Siri Eskolan ennätysjahti jatkuu, vanhalla kotikentällä lyötyjä kertyi kaksi. Eskola on kahdeksan juoksun päässä yhden kauden lyötyjen ennätyksestä (95). Kirittärien Jutta Myllyniemi pamautti ajotilanteessa läpilyönnin kakkospuolelta verkon alta melkein kahvioon. Harvinaisessa tilanteessa hän ehti jo kiertää kunnarin mutta joutui rajoitusalueen vuoksi palaamaan kakkospesälle. Tilanteesta muodostui koko pelin käännekohta. Mansen lukkarin tointa toistaiseksi hoitavan Jasmin Andreasenin syöttöliike on sarjan omintakeisimpia. Samaa voi sanoa Kirittärien pelinjohtajan Mattias Kitolan pukeutumistyylistä, joka sisälsi lauantaina muun muassa syöksypaidan t-paidan alla, valkoiset tennissukat ja suihkusandaalit.

Jasmin Andreasen jatkoi Mansen lukkarina Senni Sallisen ollessa yhä sivussa.