Huippulibero ehtii rahastaa myöhempinä vuosina. Nyt sopii toivoa moraalisesti kestävää seuravalintaa, kirjoittaa Jari Perkiö.

Suomen paras lentopalloilija Lauri Kerminen joutui myrskyn silmään jo toisen kerran lyhyen ajan sisään.

Keväällä huippulibero sai rajun ryöpyn niskaansa jäätyään Moskovaan pelaamaan, vaikka Venäjä aloitti häikäilemättömän hyökkäyssodan Ukrainaan.

Keskiviikkona Kerminen nousi otsikoihin lennettyään ulos maajoukkueesta. Lentopalloliitto päätti ottaa Kermiseltä Suomi-paidan pois ainakin toistaiseksi, koska hän ilmoitti Venäjän olevan yksi vaihtoehto tulevan kauden pelipaikaksi.

Päätöksen teki lentopalloliiton hallitus, mutta aloite tuli maajoukkueen brittivalmentajalta Joel Banksilta.

Jää arvailujen varaan, olisiko tähän ratkaisuun päädytty ilman Banksin jämäkkyyttä. En ihmettelisi, jos näin olisi.

Banks halusi varmistaa pöydän puhtauden ennen kuin sinne läikkyy mitään sopimatonta.

Kermisen poissaolo heikentää Suomen iskukykyä tulevassa EM-karsinnassa, mutta se on isossa kuvassa olemattoman pieni murhe.

Suurin hämmennys kohdistuu Kermiseen. Kevään pelaamiseen löytyy vielä järkiperusteet, kuten jäljempänä käy ilmi. Nyt venäläisseuran harkitsemista ei pysty ymmärtämään millään.

Venäjä on suljettu kansainvälisen lentopallotoiminnan ulkopuolelle sodan seurauksena. Myös yksittäisten ulkomaalaispelaajien pitäisi kunnioittaa selkein perustein tehtyä ratkaisua. Totuudella on välillä useammat kasvot, mutta tässä on vain oikea ja väärä.

Luultavasti Kerminen voisi saada Venäjältä rahakkaamman sopimuksen kuin muualta, mutta tätä ajattelutapaa ei voi hyväksyä nykyisessä maailmantilanteessa alkuunkaan.

Kermiselle löytyy varmasti työpaikka muistakin huippuliigoista. Harvan pelaajan agentti pystyy esittelemään neuvotteluissa cv:n, josta löytyy kolme Venäjän mestaruutta. Vaikka maata kirotaankin nyt, se ei poista saavutusten kovuutta.

Vasta 29-vuotias Kerminen on liberoksi nuori. Hän pystyy pelaamaan huipulla ikänsä puolesta vielä vuosikymmenen. Rahastuspaikkoja aukeaa tulevaisuudessa. Niinpä täksi kesäksi sopii toivoa moraalisesti kestävää seuravalintaa.

Kermisen viime kausi päättyi hurjaan palautetulvaan, kun hän poseerasi mestaruuspokaalin kanssa ja julkaisi tämän kuvan instagram-tilillänsä.

Pelaaminen oli pitkälti pakon sanelema juttu. Sen sijaan kuvan levittämisessä petti harkintakyky. Kerminen teki tämän omien sanojensa mukaan huojentuneena raskaan jakson päättymisestä. Suomalaisen huojennuksen ymmärtää piinaavan kevään jälkeen, mutta tämä olisi kannattanut purkaa jollakin muulla tavalla.

Kun sota alkoi, Kerminen halusi purkaa sopimuksensa. Hän sai tähän vihreätä valoa jo seuran presidentiltä ja managerilta, kunnes ylemmät tahot puuttuivat peliin. Dinamo Moskova vaati lähes miljoonan euron korvausta purkupaperista. Summa oli niin korkea, että molemmat osapuolet tiesivät lopputuloksen.

Sopii muistaa, että lentopalloilijat tienaavat vain murto-osan jääkiekkoilijoihin verrattuna. Jalkapalloilijoista puhumattakaan.

Kun vielä liberoiden palkat jäävät reippaasti hakkureiden, passareiden ja yleispelaajien saamista summista, melkein miljoona oli Kermisen tapauksessa mahdoton vaatimus.

Venäjän maajoukkueen olympiafinaaliin luotsannut Tuomas Sammelvuo sai ”kermismäisen” lokaryöpyn niskaansa jäätyään maahan kevääksi sodasta huolimatta.

Sammelvuon ratkaisu tuomittiin jyrkästi, vaikka hän ei ollut enää maajoukkueen eikä minkään seuran palveluksessa.

Myöhemmin kävi ilmi, että Sammelvuon piti hoitaa ennen lähtöä ukrainalaisen puolisonsa Alinan paperiasiat kuntoon. Eikä tämä ollut mikään pikainen prosessi. Hän muistutti keväällä Ylen haastattelussa, etteivät asiat ole aina niin, miltä ne näyttävät ulkopuolisin silmin.

Sammelvuolla riitti kysyntää viime vuosien huippunäyttöjen jälkeen. Hän eteni jo kalkkiviivoille, kun olympiavoittaja Ranska valitsi uuden päävalmentajan.

Lopulta uusi työpaikka löytyi Zaksa Kędzierzyn-Koźlesta, joka voitti viime kaudella Mestarien liigan, Puolan mestaruuden ja Puolan cupin. Enempää ei voi toivoakaan.