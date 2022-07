Akaa-Volley hankki jo neljännen ulkomaalaisensa – Ensi kauden yleispelaajapari tulee Venezuelasta ja Iranista

Viime kauden pronssijoukkue hakee menestystä uusitulla joukkueella.

Miesten lentopalloliigassa Akaa-Volley lähtee hakemaan ensi kaudella seurahistorian ensimmäistä mestaruutta selvästi uusitulla joukkueella.

Uusin vahvistus on venezuelalainen yleispelaaja Juan Vasquez. 29-vuotias ja 196-senttinen Vasquez saapuu Suomeen pelattuaan viime vuodet Argentiinassa.

Yksivuotisen sopimuksen tehnyt Vasquez on pelannut Venezuelan nuorten maajoukkueessa. Hän oli toissa kaudella Argentiinan pääsarjan pistepörssin neljäs.

”Emme ole paikan päällä Vasquezin otteita nähneet. Videoiden perusteella on selvitetty, että pelimiehestä on kyse. Ulottuva ja hyvin hyökkäävä yleispelaaja on ollut isossa roolissa nykyisessä joukkueessaan”, Akaa-Volleyn päävalmentajana jatkava Olli Kunnari kertoo seuran tiedotteessa.

Vasquez on Akaan 12 sopimuspelaaja ja joukkue on valmis uuteen kauteen, joka alkaa uudella kotikentällä. Joukkue siirtyy pelaamaan uuteen Viialassa olevaan Akaa-areenaan.

Runkopelaajien vaihtuvuus on viime kauden pronssimitalistilla melko suurta. Hakkuri Urpo Sivula siirtyi VaLePaan, libero Voitto Köykkä Saksaan ja yleispelaaja, kapteeni Joni Mikkonen ei ole ainakaan vielä solminut sopimusta.

Ulkomaalaispelaajia on peräti neljä: Vasquezin lisäksi toinen isoon rooliin kaavailtu yleispelaaja on iranilainen Mohammadreza Beyk. Hän saapuu Akaaseen Portugalista, pituutta on tasan kaksi metriä ja ikää 22-vuotta.

Hakkurina pelaa niin ikään iranilainen Ali Fazli, joka voitti viime kaudella Suomen liigan pistepörssin Raision Loimussa. Liberoksi saapuu kanadalainen Elijah Risso.