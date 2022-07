Mistä muistetaan yleisurheilun MM-kisat vuodelta 2022?

Voiko mikään olla kiinnostavampaa kuin seurata ainoana käynnissä olevaa miesten 10-ottelun seiväshyppykisaa yleisurheilun MM-kisoissa?

Maailmanennätysmies Kevin Mayer on pudottanut kahdesti avauskorkeudestaan ja maailmanmestaruus on vaarassa kaatui yhteen lajiin kymmenestä.

Mitä huikeaa draamaa ehkä juuri siinä lajissa, mistä sitä ei uskoisi löytävän.

Yleisurheilun MM-kisat tarjosivat kymmenen päivää herkkua lajista kiinnostuneille. Mieleen jäi monia uskomattomia hetkiä. Käydään hieman läpi, mistä kisat muistetaan.

Lopulta Eugenessa, yhdysvaltalaisen yleisurheilun keskuksessa, nähtiin kolme maailmanennätystä. Kisajärjestäjät olivat osanneet rakentaa huipennuksen oikein, kun Tobi Amusan ja Armand Duplantis rikkoivat ME:t päätöspäivänä.

Kotiyleisö sai täyttymyksensä, kun Yhdysvaltojen Sydney McLaughlin teki maailmanennätyksen lauantaina Suomen aikaa.

He tarjosivat kisojen yksittäiset sykähdyttävimmät hetket. Vaikka Duplantisin ME oli jopa jollain tapaa odotettu ja McLaughlinin ME todellinen soolonäytös, mieleenpainuvin oli Amusanin huikea 100 metrin aitojen välierä.

Miksi? Koska kukaan ei sitä odottanut, kukaan ei sitä uskonut. Ei tuntunut uskovan edes juoksija kisan jälkeen. Ja MM-finaalissa nigerialainen juoksi vielä kuusi sadasosaa kovempaa. Valitettavasti liian kova tuuli esti tuplamaailmanennätyksen.

Ennätysjuhlien lisäksi mieleen jäi kisapaikka. Oregonin osavaltiossa sijaitseva noin 170 000 asukkaan kaupunkia on kisaisäntä verrattu siihen, että Suomessa MM-kisat pidettäisiin Saarijärvellä.

Kun aikuisten ulkoratojen MM-kisat pidettiin ensi kertaa Yhdysvalloissa, jollain tapaa Eugene ja sen stadion Hayward Field olivat oikea paikka niille kaiken historian ja lajikulttuurin myötä.

Samalla jätettiin käyttämättä hurja potentiaali lajin kasvulle maassa, joka tuottaa eniten maailman huippuja.

Stadion oli hyvin pieni eikä tekninen toteutus päässyt lähellekään viime vuosia. Viime vuosina suurilla stadioneilla valoshow’t ja urheilijaesittelyt olivat askelia eteenpäin yleisurheiluna viihdepuolella. Nyt siinä otettiin askel taaksepäin.

Parannuksena esimerkiksi virtuaalista todellisuutta käytettiin tv-katsojalle aiempaa hienommin. Hiekkakasassa olevat mitaliviivat ovat tuttuja, mutta pieninä yksityiskohtina esimerkiksi otteluiden pistetilannetta pystyi päätösmatkalla seuraamaan tv-kuvassa reaaliajassa.

Tulevaisuutta on, että yleisurheilussakin tuodaan vielä enemmän juuri tilastotietoa mukaan lähetykseen. Yksi upeimmista yksityiskohdista oli tieto, kuinka korkealla Duplantis kävi ME-hypyssään. Se oli paras esimerkki, kun urheilu ja teknologia lyövät kättä yhteen ja tuottavat viihdettä.

Ketkä olivat sitten kisojen kovimmat urheilijat?

Helppo vastaus löytyisi ME-kolmikosta tai kolmiloikkaaja Yulimar Rojasista. Mutta jos mietitään koko kisojen parasta lajissa nimeltä yleisurheilu, löytyy kaksi nimeä: Kevin Mayer ja Nafissatou Thiam.

Kymmenottelun ja seitsenottelun maailmanmestarit. Äärimmäiset huippu-urheilijat, jotka loistavat lajissa kuin lajissa.

Ottelut eivät aina saa ansaitsemaansa huomiota, koska yksittäiset tulokset eivät ole yhtä kovia kuin niihin erikoistuneilla urheilijoilla. Mutta kun ottelua syventyy seuraamaan ja miettii, kuinka joku on niin loistava seiväshyppääjä, kuulantyöntäjä ja pika-aituri, ei voi kuin ihailla.

Ranskan Kevin Mayer voitti kymmenottelun maailmanmestaruuden.